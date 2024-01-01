Tailkit

Tailkit

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Вебсайт: tailkit.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tailkit» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Taikit складається з понад 500 попередньо розроблених компонентів, які є красивими, чуйними, підтримують темний режим, а також мають попередньо визначені фрагменти для Vue JS, React, Alpine і прямого HTML.

Вебсайт: tailkit.com

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