Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Tahawultech.com — це цілодобовий сервіс, який надає нашим читачам усі останні новини з індустрії ІТ та технологій з усього Близького Сходу та за його межами. На ontahawultech.com висвітлюються всі найбільші технічні історії як у регіоні, так і в усьому світі.

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