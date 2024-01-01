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Програмне забезпечення візуалізації VR - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для візуалізації даних віртуальної реальності (VR) надає користувачам захоплюючий досвід дослідження зведених даних у віртуальному середовищі. Представляючи аналітику візуально, візуалізація даних допомагає користувачам зрозуміти ідеї, які передають дані. Ця технологія знаходить застосування в різних галузях, надаючи можливість інженерам, дизайнерам та іншим професіоналам взаємодіяти з даними в реальному часі. Користувачі можуть віртуально переглядати свої дані, розглядаючи їх з усіх боків. Використовуючи широку 360-градусну сферу VR, користувачі мають практично безмежний простір для відображення даних. Інтеграція VR в аналітику даних полегшує одночасну співпрацю між колегами, які знаходяться в різних місцях. Важливо відзначити, що інструменти візуалізації даних VR відрізняються від програмного забезпечення для візуалізації доповненої реальності (AR), яке дозволяє споживачам переглядати цифрові зображення, створені в реальному світі.

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Yulio

Yulio

yulio.com

Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки мі...

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...

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