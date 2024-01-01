Програмне забезпечення симулятора навчання VR - Найпопулярніші застосунки
Навчальні симулятори віртуальної реальності, універсальні інструменти, застосовні в різних галузях, пропонують захоплюючий досвід навчання у віртуальних середовищах. Вони помітно відрізняються від симуляторів доповненої реальності, які накладають цифрові 3D-зображення на реальний світ з метою навчання. Відтворюючи сценарії реального світу, симуляції VR покращують навчання студентів і професіоналів, сприяючи залученню та збереженню знань. Цей підхід дає змогу людям практикувати та вдосконалювати навички, необхідні для складної кар’єри, наприклад, правоохоронних органів та медицини. Більше того, такі вертикалі, як авіація та транспорт, знаходять цінність у використанні тренажерів VR. Деякі з цих симуляторів мають функції VR SDK, що дозволяє розробникам адаптувати платформу відповідно до своїх точних вимог.
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ClassVR
classvr.com
ClassVR — це універсальна платформа, яка використовує потужність віртуальної та доповненої реальності для навчання та навчання від класної кімнати до зали засідань.
TrainBeyond
trainbeyond.com
Навчальне програмне забезпечення для віртуальної нерухомості, настільного комп’ютера та мобільних пристроїв, засноване на іграх, економічно ефективне та масштабоване до розміру будь-якої компанії. З TrainBeyond ви навчаєте свою робочу силу за допомогою практичного та інтерактивного досвіду відповідн...
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
Стратегічний партнер, який допомагає лідерам із виробництва медичних пристроїв вирішити проблему компетенції та масштабу для досягнення комерційного успіху.
Motive.io
motive.io
Платформа Motive Training Platform — це повний набір інструментів, який дає професіоналам з навчання можливість створювати та контролювати тренування VR, що дозволяє легко створювати та розповсюджувати навчальний матеріал VR у масштабі.
CenarioVR
cenariovr.com
Створюйте захоплюючі враження з найпростішою платформою VR.
Warp VR
warpvr.com
Warp VR — це найпростіший і найпотужніший спосіб створення та масштабування інтерактивних сюжетних тренінгів і сценаріїв VR для підприємств, навчальних агентств і освіти. Такі компанії, як ASML, Erste Bank, KLM, Shell і Tata Steel, використовують Warp VR для реалістичного та персоналізованого навчан...
Viar360
viar360.com
Viar360 — це найбільш інтуїтивно зрозуміла платформа для створення та публікації, яка скорочує час, зусилля та знання, необхідні для створення надзвичайно захоплюючих захоплюючих тренінгів і навчання з 360° відео та фотографій. Viar360 дозволяє вам створювати захоплюючі сценарії навчання, які ваші у...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...