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Візуальні платформи для співпраці - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Візуальні платформи для співпраці — це універсальні хмарні середовища, розроблені для полегшення командного спілкування та співпраці в реальному часі. Ці платформи пропонують широке, масштабоване полотно та ряд функцій для спільної роботи, включаючи одночасне редагування, дошку, діаграми, спільний доступ до екрана, наліпки, коментарі, курсори з мітками, текстовий чат, а також відео- та аудіоконференції. Ці інструменти використовують як віддалені, так і суміжні команди, хоча деякі платформи краще підходять для одного налаштування, ніж для іншого. Певні візуальні платформи для спільної роботи можуть вимагати фірмового обладнання або оптимізовані для кімнат спілкування з великими сенсорними екранами, тоді як інші доступні з будь-якого пристрою. Їхня гнучкість робить ці платформи незалежними від галузі, що дозволяє різним командам використовувати їх для різноманітних проектів або цілей, таких як планування проектів, створення прототипів, розкадрування та керування зустрічами. У той час як деякі візуальні платформи для співпраці мають вбудовані комунікаційні функції, інші інтегруються зі стандартним програмним забезпеченням для обміну миттєвими повідомленнями та відеоконференцій. Ці платформи часто підтримують широкий спектр інтеграцій, що дозволяє користувачам вкладати файли та створювати робочі процеси в програмі. Крім того, багато пропонують API для підключення до інших інструментів у технологічному стеку бізнесу.