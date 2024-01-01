Візуальні платформи для співпраці - Найпопулярніші застосунки
Візуальні платформи для співпраці — це універсальні хмарні середовища, розроблені для полегшення командного спілкування та співпраці в реальному часі. Ці платформи пропонують широке, масштабоване полотно та ряд функцій для спільної роботи, включаючи одночасне редагування, дошку, діаграми, спільний доступ до екрана, наліпки, коментарі, курсори з мітками, текстовий чат, а також відео- та аудіоконференції. Ці інструменти використовують як віддалені, так і суміжні команди, хоча деякі платформи краще підходять для одного налаштування, ніж для іншого. Певні візуальні платформи для спільної роботи можуть вимагати фірмового обладнання або оптимізовані для кімнат спілкування з великими сенсорними екранами, тоді як інші доступні з будь-якого пристрою. Їхня гнучкість робить ці платформи незалежними від галузі, що дозволяє різним командам використовувати їх для різноманітних проектів або цілей, таких як планування проектів, створення прототипів, розкадрування та керування зустрічами. У той час як деякі візуальні платформи для співпраці мають вбудовані комунікаційні функції, інші інтегруються зі стандартним програмним забезпеченням для обміну миттєвими повідомленнями та відеоконференцій. Ці платформи часто підтримують широкий спектр інтеграцій, що дозволяє користувачам вкладати файли та створювати робочі процеси в програмі. Крім того, багато пропонують API для підключення до інших інструментів у технологічному стеку бізнесу.
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ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Lucid
lucid.app
Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.
MURAL
mural.co
Наша платформа та професійні послуги дозволяють інноваційним командам думати та співпрацювати візуально для вирішення важливих проблем. Просто запишіть те, що думаєте, на наліпках. Потім упорядкуйте списки, блок-схеми, діаграми, рамки, методи та малюнки, щоб активізувати та вирівняти свою команду.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...
Creately
creately.com
Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.
Magma
magma.com
Приєднуйтеся до спільноти понад 1 мільйона художників і студій, які використовують Magma, щоб обдумувати та створювати ідеї за допомогою цифрового малювання на спільному полотні в режимі реального часу. Розпочніть сеанс спільного малювання безпосередньо у своєму браузері, встановлення програмного за...
SmartDraw
smartdraw.com
Простий і потужний редактор блок-схем.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди
Cacoo
cacoo.com
Програмне забезпечення для онлайн-схем для створення та безпечного обміну блок-схемами, каркасами, UML-моделями, мережевими діаграмами тощо. Більше 2,5 мільйонів користувачів. Почніть з безкоштовного облікового запису!
Voiceflow
voiceflow.com
Спільна платформа для створення агентів ШІ. Команди використовують Voiceflow для розробки, тестування та запуску чату чи голосових агентів ШІ — разом, швидше та в масштабі.
Switchboard
switchboard.app
Звільніть місце для більшої кількості спільних зустрічей. Візьміть із собою інструменти, якими ви вже користуєтеся, і працюйте пліч-о-пліч зі своєю командою, клієнтами та клієнтами.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — це спільна платформа для картографування клієнтського досвіду, яка дозволяє створювати, експортувати та ділитися картами подорожей клієнтів, персонажами та картами впливу в Інтернеті. Набір інструментів простий для початківців, але потужний для професіоналів. Командам особливо сподобають...
Klaxoon
klaxoon.com
Упевнено проводьте ефективні семінари. Безпроблемна платформа, що об’єднує команди для індивідуальних і продуктивних семінарів.
Bluescape
bluescape.com
Втілюйте свої зустрічі та бачення в життя. Від стартових заходів і мозкових штурмів до презентацій і оглядів, Bluescape — це рішення для проведення зустрічей, де процвітають творчі ідеї.
Allo
allo.io
Зустрічайте свій перший віддалений робочий простір. Отримайте всіх на одній сторінці, буквально. Попрощайтеся з нудним текстовим спілкуванням. Спробуйте спілкування, вдосконалене — Більш інтерактивне, захоплююче та веселе. Новий спосіб співпраці з командою. Дошка, відеоконференції, документація та ...
FlowMapp
flowmapp.com
Проста та потужна візуальна платформа UX. Створюйте карти сайту, потоки користувачів і каркаси, щоб забезпечити ефективніше планування UX і веб-розробку. FlowMapp дозволяє командам планувати та розробляти цифровий досвід разом, у режимі реального часу та в одному місці ⚙️ Як користуватися FlowMapp? ...
Stormboard
stormboard.com
Працюйте краще разом. Використовуйте спільний робочий простір Stormboard, щоб генерувати більше ідей, а потім визначати пріоритети, організовувати та вдосконалювати ці ідеї, щоб зробити ваші зустрічі, мозкові штурми та проекти більш продуктивними та ефективними.
NOTISM
notism.io
Notism is a workflow app for creative teams to review & sign-off visual content, create prototypes and manage projects.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта т...
Beekast
beekast.com
Beekast робить зустрічі, події та навчальні сесії більш продуктивними та інтерактивними.