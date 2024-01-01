Програмне забезпечення для віртуальної примірки - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для віртуальної примірки дає змогу компаніям, що займаються виробництвом одягу, пропонувати клієнтам детальну інформацію про розміри, покращуючи їхню здатність робити обґрунтовані покупки одягу в Інтернеті. Роздрібні продавці можуть розробити індивідуальні таблиці розмірів для своїх продуктів або дозволити клієнтам створювати персоналізовані профілі розмірів, рекомендуючи товари, які найкраще підходять. Це програмне забезпечення можна інтегрувати в платформи електронної комерції або кіоски в магазинах, щоб покращити взаємодію з клієнтами. Оскільки програмне забезпечення для віртуального підбору – це в основному інструмент, орієнтований на клієнтів, його потрібно інтегрувати з орієнтованим на клієнта програмним забезпеченням, таким як платформи електронної комерції та інструменти персоналізації, а також із серверними системами, такими як програмне забезпечення для аналізу електронної комерції.
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Esenca
esenca.ai
Esenca — це рішення для вимірювання розмірів тіла, яке використовує найсучасніші технології, щоб надавати вашим клієнтам миттєві рекомендації щодо розмірів і надавати вам уявлення про їхні потреби. Esenca можна легко інтегрувати в будь-який веб-сайт і отримати доступ до нього з будь-якого веб-браузе...
Aistetic
aistetic.com
Збільште продажі та зменшіть прибутки за допомогою рекомендацій Aistetic щодо розмірів на основі штучного інтелекту. 3D-технологія визначення розміру та вимірювання тіла від Aistetic: зменшує віддачу – завдяки точним вимірюванням і рекомендаціям щодо розміру для кращого підбору одягу та щасливіших к...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK є розробником провідної у світі запатентованої технології мобільного сканування тіла, яка стимулює інновації в роздрібній торгівлі, надаючи персоналізовані рекомендації щодо підгонки та розміру та віртуальну примірку для покупців, щоб допомогти брендам зменшити прибутки, збільшуючи конверсію ...