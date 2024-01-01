Програмне забезпечення для віртуальної примірки - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для віртуальної примірки дає змогу компаніям, що займаються виробництвом одягу, пропонувати клієнтам детальну інформацію про розміри, покращуючи їхню здатність робити обґрунтовані покупки одягу в Інтернеті. Роздрібні продавці можуть розробити індивідуальні таблиці розмірів для своїх продуктів або дозволити клієнтам створювати персоналізовані профілі розмірів, рекомендуючи товари, які найкраще підходять. Це програмне забезпечення можна інтегрувати в платформи електронної комерції або кіоски в магазинах, щоб покращити взаємодію з клієнтами. Оскільки програмне забезпечення для віртуального підбору – це в основному інструмент, орієнтований на клієнтів, його потрібно інтегрувати з орієнтованим на клієнта програмним забезпеченням, таким як платформи електронної комерції та інструменти персоналізації, а також із серверними системами, такими як програмне забезпечення для аналізу електронної комерції.