Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення електронної пошти для відео - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення електронної пошти з відео дозволяє користувачам додавати персоналізовані відео до електронних листів, покращуючи зв’язок. Маркетологи використовують відеоелектронну пошту, щоб збагатити свої електронні кампанії захоплюючим відеовмістом, тоді як торгові представники використовують її, щоб персоналізувати свої електронні листи для клієнтів і потенційних клієнтів. Деякі інструменти відеоелектронної пошти спеціально розроблені для відділів продажів або маркетингу, пропонуючи функції, адаптовані до їхніх потреб. Для маркетингу ці функції можуть включати планування кампанії, відстеження та можливість завантажувати списки розсилки. Для відділів продажів вони можуть запропонувати автоматичне відстеження електронних листів та інтеграцію програмного забезпечення CRM. У той час як деякі програми для відеохостингу та знімання екрану/відео включають відеоелектронну пошту як додаткову функцію, багато рішень електронної пошти з відео є автономними інструментами. Ці рішення часто мають можливості відстеження електронної пошти, наприклад відстеження дій одержувачів, і інтегруються з популярним програмним забезпеченням електронної пошти, дозволяючи користувачам продовжувати використовувати свої улюблені служби електронної пошти.