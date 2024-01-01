Програмне забезпечення для керування приміщеннями - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування приміщенням служить рішенням B2B, допомагаючи організаторам подій ефективно контролювати свої операції, ресурси та завдання, пов’язані з подією. Цей інструмент спрощує процес організації, бронювання та проведення заходів у різних місцях, пропонуючи централізовану платформу для адміністраторів місць і професіоналів індустрії подій. Основні функції включають розподіл приміщень і ресурсів, планування заходів, продажі, бронювання, виставлення рахунків і рахунків. Інтеграція програмного забезпечення для керування об’єктами може позитивно вплинути на дохід, прибутковість, клієнтський досвід та інші відповідні показники.
Запит на новий застосунок
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.
Skedda
skedda.com
Офіси, коворкінги, університети, спортивні майданчики, студії та церкви – це лише деякі з місць, які керують використанням своїх столів, кімнат, кортів, студій, залів та всіх інших «просторів» за допомогою Skedda.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
Event Temple
eventtemple.com
Відзначене нагородами програмне забезпечення для управління готелями та закладами Заощаджуйте час і збільшуйте дохід за допомогою нашого простого у використанні рішення для готелів і закладів.
Venjue
venjue.com
Venjue — це універсальний інструмент для керування приміщеннями, розроблений, щоб допомогти компаніям, які проводять заходи, перетворити більше запитів на гостей. Від першого запиту до останнього гостя Venjue допоможе вам оптимізувати кожен аспект ваших подій, дозволяючи обробляти більший обсяг бізн...
Propared
propared.com
Propared – Програмне забезпечення для планування виробництва для організації мистецтва та заходів
Weven
weven.co
Універсальна система керування приміщеннями для безперебійної співпраці між приміщеннями, клієнтами та постачальниками.
EventsX
eventsx.com
Фірмова платформа віртуальних подій EventsX полегшує підготовку успішних подій. Залиште всю важку роботу нам. Наша віртуальна платформа подбає про все: від початкової підготовки до маркетингу та хостингу. А наші безоплатні послуги та спеціалізовані менеджери з успіху будуть доступні, щоб допомогти в...
VenueArc
venuearc.com
VenueArc — це автоматизоване хмарне програмне забезпечення нового покоління для бронювання місць і керування подіями для бронювання та керування вашими театрами та центрами виконавських мистецтв.
serVme
servmeco.com
SerVme — це повна платформа для відвідувачів, яка поєднує бронювання, керування столиками, потужну маркетингову CRM, повторне залучення та опитування гостей із надійною аналітикою. Спеціально розроблена гостинна платформа serVme оптимізує операції від передньої до задньої частини будинку за допомого...
QReserve
get.qreserve.com
Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, надаючи при цьому широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бр...
MeetingPackage
meetingpackage.com
Продавайте свої конференц-зали та послуги в Інтернеті з доступністю в реальному часі та динамічними цінами. Отримуйте миттєві бронювання або запити на пропозиції безпосередньо через власний веб-сайт за допомогою нашої системи бронювання.
Locaboo
locaboo.com
Ми уніфікуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найлегший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. На...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для індустрії весіль та заходів.
Releventful
app.releventful.com
Releventful надає власникам бізнесу в індустрії подій комплексний набір інструментів, розроблений, щоб підтримувати їх упорядкованість і зв’язок, заощаджуючи час і гроші,
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo розташована поблизу Денвера, штат Колорадо, і була заснована в 2019 році Діном Евансом, засновником Dean Evans and Associates і творцем системи програмного забезпечення EMS Scheduling Software. Mazévo — це невелика й активна команда, яка займається наданням найкращого програмного забезпечення...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific — це універсальне програмне забезпечення для керування заходами, розташованими за межами Південно-Східної Азії. Сотні компаній скористалися перевагами розширеного програмного забезпечення для керування приміщеннями, такими як CRM, звітування та статистика, інтелектуальне планування, керув...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...
Brightly
brightlysoftware.com
Event Manager™ від Brightly — це комплексна хмарна платформа для планування об’єктів, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи організації, гарантуючи, що команди мають потрібні інструменти для централізації та автоматизації процесу від початку до закінчити. У світі, де б...
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення № 1 для організації подій та організації подій. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для керування онлайн-подіями