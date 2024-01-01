Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Репозиторії досліджень користувачів - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Репозиторії досліджень користувачів, також відомі як репозиторії UX, служать центральним центром для команд продуктів для зберігання, аналізу та співпраці в дослідженнях користувачів, сприяючи вдосконаленню продукту. Розробники та команди продуктів використовують ці інструменти, щоб упорядковувати дані відгуків користувачів і обдумувати потенційні рішення або нові функції у відповідь на ці відгуки. Замість того, щоб вручну переглядати велику кількість інформації для виявлення корисних тенденцій, члени команди можуть використовувати репозиторії UX для групування відгуків за допомогою спеціальних тегів. Деякі репозиторії також автоматизують такі завдання, як виявлення трендів, аналіз настроїв користувачів і тегування. Хоча репозиторії досліджень користувачів обробляють дані, зібрані програмним забезпеченням для дослідження користувачів, вони зазвичай не пропонують функції для безпосереднього збору даних користувачів. Натомість вони часто доповнюють програмне забезпечення для керування продуктами, надаючи розробникам і командам продуктів основу для розробки нових функцій або покращення існуючих.