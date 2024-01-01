Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Unified Workspaces - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення Unified Workspace об’єднує різноманітні додатки в єдину платформу, надаючи користувачам доступ до кількох інструментів, не виходячи з єдиного робочого простору. Співробітники часто втрачають дорогоцінний час протягом робочого дня, перемикаючись між програмами або шукаючи інформацію. Уніфіковані робочі простори вирішують цю проблему, інтегруючи всі додатки в технологічний стек компанії, зменшуючи час, який витрачається на навігацію між різними програмними інструментами. Ці рішення зазвичай поєднують популярне програмне забезпечення для співпраці, спілкування та хмарного вмісту, а деякі продукти також інтегруються з іншими поширеними програмами. Функції уніфікованих робочих просторів можуть значно відрізнятися. Корпоративні рішення часто надають перевагу безпеці, пропонуючи такі функції, як вбудований або інтегрований єдиний вхід (SSO), панелі безпеки для адміністраторів і розширені власні функції. Інші параметри уніфікованого робочого простору підкреслюють простоту використання та підключення, надаючи такі функції, як збереження паролів для кількох програм і канали активності між програмами.