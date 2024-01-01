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Програмне забезпечення Unified Workspaces - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Unified Workspace об’єднує різноманітні додатки в єдину платформу, надаючи користувачам доступ до кількох інструментів, не виходячи з єдиного робочого простору. Співробітники часто втрачають дорогоцінний час протягом робочого дня, перемикаючись між програмами або шукаючи інформацію. Уніфіковані робочі простори вирішують цю проблему, інтегруючи всі додатки в технологічний стек компанії, зменшуючи час, який витрачається на навігацію між різними програмними інструментами. Ці рішення зазвичай поєднують популярне програмне забезпечення для співпраці, спілкування та хмарного вмісту, а деякі продукти також інтегруються з іншими поширеними програмами. Функції уніфікованих робочих просторів можуть значно відрізнятися. Корпоративні рішення часто надають перевагу безпеці, пропонуючи такі функції, як вбудований або інтегрований єдиний вхід (SSO), панелі безпеки для адміністраторів і розширені власні функції. Інші параметри уніфікованого робочого простору підкреслюють простоту використання та підключення, надаючи такі функції, як збереження паролів для кількох програм і канали активності між програмами.

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Workona

Workona

workona.com

Упорядкуйте всі документи, завдання та нотатки для вашого наступного командного проекту.

Desktop.com

Desktop.com

desktop.com

Комплексне рішення для віддалених або гібридних команд, а також цифрового органайзера життя – централізований робочий простір є розумнішим способом керування веб-ресурсами та декількома командами, проектами чи компаніями онлайн.

Basaas

Basaas

basaas.com

За допомогою Basaas ви можете забезпечити безперебійну цифрову роботу для кожного співробітника, одночасно підвищуючи продуктивність. Basaas включає уніфіковане та інтегроване цифрове робоче місце та керування завданнями між програмами для підвищення вашої продуктивності. Ви можете підтримати кожног...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps об’єднує інтрамережу, комунікацію та навчання в єдину платформу, усуваючи розрив між настільними та безстільними працівниками.

Huler

Huler

huler.io

Оптимізуйте та організуйте роботу, життя та розваги. HulerHub — це цифрова панель запуску вашого програмного забезпечення, веб-сайтів, посилань, статей і внутрішніх систем — створена для бізнесу та налаштована вами. Ваша робота. Твій шлях.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

Співпрацюйте з упевненістю. AvePoint надає найдосконалішу платформу для оптимізації операцій SaaS і безпечної співпраці. Понад 17 000 клієнтів у всьому світі покладаються на наші рішення для модернізації цифрового робочого середовища в Microsoft, Google, Salesforce та інших середовищах співпраці. Гл...

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