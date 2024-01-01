Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Уніфіковане програмне забезпечення API - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Уніфіковані API, також відомі як універсальні або нормалізовані API, пропонують єдиний «мета» інтерфейс для взаємодії з різними програмними додатками в одній категорії. Ці інструменти функціонують як рівень абстракції, керуючи зв’язком із декількома програмами шляхом консолідації та стандартизації їхніх API та моделей даних в єдиний API. Постачальники SaaS використовують ці інструменти, щоб спростити створення орієнтованих на клієнтів інтеграцій із кількома програмами однієї категорії, такими як бухгалтерський облік, банківська справа, хмарне сховище, CRM, електронна пошта, кадри, системи розрахунку заробітної плати або планування. Такий підхід може значно скоротити час і ресурси, необхідні для розробки численних подібних інтеграцій. Наприклад, команда SaaS, яка прагне інтегрувати дані про співробітників із різних HR-систем у свою програму, може уникнути створення окремих інтеграцій для кожної HR-системи. Натомість вони можуть створити єдину інтеграцію з уніфікованим HR API, яка підключає їхню програму до всіх бажаних HR-систем. Використання уніфікованого API забезпечує спрощений дизайн API та узгоджену роботу розробника.