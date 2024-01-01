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Програмне забезпечення для транскрипції - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для транскрипції автоматично перетворює аудіо з інтерв’ю, розмов, диктантів, відеоматеріалів тощо на текст. Ці інструменти використовують такі технології, як обробка природної мови (NLP) і машинне навчання для транскрипції, а деякі використовують модель людини в циклі (HITL) для підвищення точності. На відміну від програмного забезпечення для розпізнавання голосу, яке надає API або веб-сервіси для інтеграції у веб-сайти чи інші програми, програмне забезпечення для транскрипції пропонує зручну автономну платформу для перетворення мови в текст (STT). Користувачі можуть завантажувати аудіофайли на ці платформи для транскрипції або диктувати мову безпосередньо в програмне забезпечення. Деякі інструменти також підтримують пряму транскрипцію для відео. Додаткові функції можуть включати інтеграцію API, спільне редагування та аналітичні звіти про продуктивність і точність транскрипції.
Запит на новий застосунок
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-виробник анімаційних відео «зроби сам» (#DIY), який робить презентації студійної якості доступними для кожного. Анімаційні відео, зроблено правильно!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm дозволяє подкастерам і медіакомпаніям легко записувати віддалені інтерв’ю в студійній якості. Кінцевий результат? Відео 4k і аудіоконтент WAV.
Murf AI
murf.ai
Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записуйте, транскрибуйте та шукайте свої зустрічі! Автоматичні нотатки зустрічі для Zoom, GMeet, Teams, Webex тощо.
Descript
descript.com
Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Piktochart
piktochart.com
Увійдіть і використовуйте Piktochart для створення красивої інфографіки, плакатів, звітів, презентацій, листівок або графіки для соціальних мереж. Досвід проектування не потрібен
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Happy Scribe
happyscribe.com
Універсальна платформа транскрипції та субтитрів. Сучасний А.І. працюючи пліч-о-пліч із найкращими мовними професіоналами.
Rev
rev.com
Перетворення аудіо та відео на текст. Люди працюють пліч-о-пліч із найкращим ШІ для перетворення мовлення в текст.
Tactiq
tactiq.io
Ведіть розмову, ми подбаємо про нотатки. Завдяки транскрипції Google Meet, Zoom, MS Teams і Webex від Tactiq у реальному часі ви ніколи не пропустите жодного слова.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
tl;dv
tldv.io
Записувач нарад на основі штучного інтелекту для Zoom і Google Meet - tl;dv. Відкрийте для себе програмне забезпечення для зустрічей на базі GPT, щоб записувати відео, транскрибувати, виділяти й ділитися своїми онлайн-зустрічами. Спробуйте tldv безкоштовно!
Trint
trint.com
Транскрибувати. Створити. Поділіться. Перетворіть аудіо та відео на вміст, який можна шукати, редагувати та ділитися 31 мовою.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Fathom
fathom.video
Записує, транскрибує та виділяє найкращі моменти ваших дзвінків. Надсилає автоматично створені нотатки про дзвінки до вашої CRM.
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Sonix
sonix.ai
Sonix — це найдосконаліша у світі автоматизована платформа транскрипції, перекладу та субтитрів. Швидко, точно та доступно.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші е...
Exemplary AI
exemplary.ai
Перетворіть відео й аудіо на захоплюючий вміст. Створюйте резюме, відеоролики, стенограми, підписи, переклади тощо за допомогою простих підказок
Claap
claap.io
МЕНШЕ ЗУСТРІЧ. БІЛЬШЕ РОБИТИ. Записуйте швидкі відео свого екрана, отримуйте контекстний відгук і приймайте рішення. Сучасний спосіб об’єднати гібридні команди.
Zeemo
zeemo.ai
Zeemo дає змогу творцям вмісту автоматично створювати та перекладати субтитри до відео 18 мовами з найсучаснішими показниками точності. Використовуючи вдосконалену технологію розпізнавання голосу та розуміння природної мови, Zeemo автоматично розпізнає людські голоси у відео та перетворює їх на субт...
Transcript LOL
transcript.lol
Переписуйте свої подкасти, відео та зустрічі. Прискоріть навчання та продуктивність.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в галузі штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати лю...
Traq.ai
traq.ai
У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису дзвінків, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмов Traq.ai витягує з кож...
Amberscript
amberscript.com
Ефективність поєднується з точністю: єдиний центр для всіх ваших потреб у транскрипції та субтитрах Наш передовий штучний інтелект у поєднанні з мовними професіоналами найвищого рівня спільно надає високоточні рішення, адаптовані до потреб вашого бізнесу.
Laxis
laxis.com
Отримайте максимальну цінність із кожної розмови з клієнтом Laxis AI Meeting Assistant розширює можливості команд з доходів, автоматично фіксуючи та витягаючи ключову інформацію з кожної взаємодії з клієнтом із мінімальними зусиллями.
Beey
beey.io
Автоматична транскрипція та субтитри для вашого аудіо- та відеоконтенту Онлайн-інструмент для швидкого та точного розпізнавання голосу за доступною ціною. Зробіть високоякісні підписи та субтитри в розширеному редакторі за лічені хвилини.
Maestra
maestra.ai
Субтитри, озвучка та розшифровка. Створюється автоматично за лічені хвилини. Провідна технологія штучного інтелекту з вдосконаленим редагуванням. Перекладайте на понад 100 мов.
UltraScriber
ultrascriber.com
UltraScriber — це веб-програма, яка дозволяє автоматично транскрибувати години аудіо та відео за лічені хвилини. Він також створює зведення та автоматичну категоризацію транскрипції. Нарешті, він пропонує професійний вигляд, у якому ви можете візуалізувати стенограму в абзацах із мітками часу та іде...
SubtitleO
subtitleo.com
SubtitleO — це веб-інструмент, призначений для додавання субтитрів до ваших відео. Використовуючи передові технології, він транскрибує аудіо у вашому відео в текст, створюючи точні субтитри. Це не просто додавання тексту; SubtitleO також дозволяє вам стилізувати ці підписи, щоб вони ідеально відпові...
Taption
taption.com
Багатофункціональна платформа, яка надає вам високоякісні транскрипції та субтитри для відео
Sonnant
sonnant.com
Sonnant — це інтуїтивно зрозуміла платформа для монетизації вмісту та керування ним, яку використовують мовники, подкастери та радіостанції по всьому світу. Ми створюємо цінність для наших клієнтів за допомогою наших революційних рішень штучного інтелекту. Щодня Sonnant автоматично максимізує прибут...
Jetscribe.ai
jetscribe.ai
Jetscribe.ai — це служба транскрипції штучного інтелекту, яка дає змогу швидко й точно перетворювати аудіо- та відеозаписи, наприклад вебінари, подкасти, проповіді чи аудіозаписки. Він також пропонує можливість перетворити ваші транскрипції на насичений вміст, як-от резюме, публікації в блогах, прим...
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster революціонізує подкастинг, пропонуючи високоякісні локальні можливості запису для віддалених інтерв’ю, забезпечуючи звук студійного рівня та роздільну здатність відео до 4K. Введення кожного учасника фіксується незалежно, захищаючи записи від нестабільності в Інтернеті та забезпечуючи неп...
Vscoped
vscoped.com
Підвищення продуктивності за допомогою транскрипції аудіо AI. За лічені хвилини наша потужна платформа штучного інтелекту забезпечує точну транскрипцію, вилучаючи цінну інформацію з ваших аудіоданих. Покращуйте свої зустрічі, дзвінки з продажу, відеоконтент тощо.
Verbit
verbit.co
Легко створюйте підписи та транскрибуйте свій вміст Швидко й точно перетворюйте аудіо- та відеоконтент на текст. Ми надаємо гарантований час виконання, орієнтуємося на 99% точність і починаємо лише з 0,15 доларів США за хвилину.
Upheal
upheal.io
Помічник зі штучним інтелектом для лікарів. Upheal допомагає терапевтам і тренерам економити час і енергію за допомогою автоматизованих нотаток прогресу та інтелектуальної вбудованої аналітики.