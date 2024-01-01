Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для транскрипції - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для транскрипції автоматично перетворює аудіо з інтерв’ю, розмов, диктантів, відеоматеріалів тощо на текст. Ці інструменти використовують такі технології, як обробка природної мови (NLP) і машинне навчання для транскрипції, а деякі використовують модель людини в циклі (HITL) для підвищення точності. На відміну від програмного забезпечення для розпізнавання голосу, яке надає API або веб-сервіси для інтеграції у веб-сайти чи інші програми, програмне забезпечення для транскрипції пропонує зручну автономну платформу для перетворення мови в текст (STT). Користувачі можуть завантажувати аудіофайли на ці платформи для транскрипції або диктувати мову безпосередньо в програмне забезпечення. Деякі інструменти також підтримують пряму транскрипцію для відео. Додаткові функції можуть включати інтеграцію API, спільне редагування та аналітичні звіти про продуктивність і точність транскрипції.