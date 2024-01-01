Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для наскрізного маркетингу - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для наскрізного маркетингу дозволяє брендам безперешкодно зв’язуватися зі своїми маркетологами, партнерами (наприклад, роздрібними продавцями, агентами, дистриб’юторами та торговими посередниками) і агентствами для виконання масштабованих маркетингових програм. Це програмне забезпечення полегшує налаштування настроюваного вмісту для місцевих маркетологів або торгових партнерів, а також проведення цифрових маркетингових кампаній від імені бренду. Також відоме як програмне забезпечення розподіленого маркетингу, воно пропонує постійну маркетингову підтримку партнерам по каналу, допомагаючи компаніям керувати брендингом і відстежувати ефективність каналу. На відміну від програмного забезпечення для керування партнерами, яке в першу чергу сприяє спілкуванню та обміну контентом між компанією та її партнерами, програмне забезпечення для маркетингу через канали зосереджено на автоматизації маркетингового процесу. Він надає інструменти для створення кампаній і маркетингового контенту, тим самим зменшуючи витрати для компаній. Маркетологи використовують це програмне забезпечення для оптимізації фінансування місцевого маркетингу та розширення рекламних і місцевих маркетингових повідомлень через свої розподілені мережі. На відміну від програмного забезпечення для автоматизації маркетингу, яке також оптимізує маркетингові робочі процеси та вимірює результати кампаній, програмне забезпечення для наскрізного маркетингу використовується виключно партнерами з каналу для посилення брендів і збільшення прибутку. Це надає брендам більший контроль над використанням маркетингових матеріалів у розподілених мережах, пропонуючи партнерам гнучкість для налаштування маркетингового контенту. Програмне забезпечення для наскрізного маркетингу часто інтегрується з програмним забезпеченням CRM, що дозволяє партнерам завантажувати потенційні клієнти та додаткові записи для маркетингових цілей. Щоб бути включеним до категорії наскрізного маркетингу, продукт повинен: * Дозвольте партнерам каналу отримати доступ до маркетингових матеріалів, ресурсів та інструментів через автоматизовану платформу. * Забезпечення можливостей керування потенційними клієнтами, включаючи підтримку потенційних клієнтів, їх підрахунок і відстеження. * Допомагайте партнерам у реалізації ефективних, масштабованих і сумісних із брендом маркетингових кампаній. * Пропонуйте функції звітування для відстеження успіху наскрізних маркетингових програм, включаючи електронні листи, події, цифрову рекламу та інші показники.