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Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову (TTS) стоїть на передньому краї передових технологій, плавно перетворюючи текстові формати на реалістичні голосові виходи. Також відомий як синтез мовлення, TTS служить життєво важливим допоміжним інструментом, вміло інтерпретуючи різні текстові документи та веб-сторінки. Його додатки охоплюють різні галузі, а підприємства використовують його можливості для покращення взаємодії з користувачами, підвищення залученості та покращення доступу до даних. Завдяки прогресу в області штучного інтелекту сучасні системи TTS тепер можуть похвалитися надзвичайно природним звучанням голосу, що часто ставить під сумнів різницю між синтезованою та автентичною мовою. Останні версії програмного забезпечення TTS оснащені набором функцій, адаптованих для задоволення різноманітних потреб і вподобань. Користувачі можуть вибирати з безлічі голосів, регулювати швидкість і висоту, використовувати багатомовну підтримку і навіть налаштовувати голоси відповідно до конкретних вимог. Ця гнучкість дозволяє користувачам змінювати досвід читання, долати мовні бар’єри та покращувати розуміння. Більше того, інтеграція синтезованих голосів у веб-сайти чи додатки здійснюється легко за допомогою інтерфейсів прикладного програмування (API). Важливо відрізняти постачальників технології TTS від розпізнавання голосу або програмного забезпечення для перетворення мови в текст, оскільки останнє перетворює мовні дані в текст, а не навпаки. Крім того, програмне забезпечення для розуміння природної мови (NLU) відіграє вирішальну роль у формуванні результату систем TTS, гарантуючи, що синтезоване мовлення звучить якомога природніше з правильними паузами, інтонаціями та виразами. Для включення в категорію Text To Speech продукт має відповідати таким критеріям: * Перетворення письмового тексту на природне мовлення * Легко інтегруйте з додатками та веб-сайтами через конектори, такі як API * Пропонуйте контроль над різними аспектами синтезованих голосів, включаючи гучність, висоту та емоційні нюанси.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
VEED
veed.io
Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Найреалістичніше та універсальне мовленнєве програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Eleven пропонує найпереконливіші, багаті та реалістичні голоси творцям і видавцям, які шукають найкращі інструменти для оповідання.
Speechify
speechify.com
Читайте розумніше, а не складніше. Переглядайте документи, статті, PDF-файли, електронну пошту — будь-що, що ви читаєте — за допомогою нашого провідного пристрою для читання тексту в мовлення.
D-ID
d-id.com
Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.
HeyGen
heygen.com
СТВОРЮЙТЕ ЧУВЛЮЧІ ВІДЕО В 10 РАЗІВ ШВИДШЕ З ШІ Зустрічайте HeyGen — найкращу платформу створення відео зі штучним інтелектом для вашої команди.
MetaVoice
themetavoice.xyz
ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.
Descript
descript.com
Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
FakeYou
fakeyou.com
Музика зі штучним інтелектом, перетворення тексту в мову, перетворення голосу в голос. Створюйте аудіо або відео ваших улюблених персонажів, які говорять що завгодно, за допомогою технології Deep Fake від FakeYou.
Narakeet
narakeet.com
Легко створюйте озвучення за допомогою реалістичного синтезу мовлення. Не витрачайте час на запис голосу, виправлення помилок і синхронізацію зображення зі звуком. Просто введіть або завантажте свій сценарій, виберіть один із наших понад 500 голосів і отримайте аудіо чи відео професійного звучання...
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині
Fliki
fliki.ai
Створюйте відео зі сценаріїв або дописів у блозі, використовуючи реалістичні голоси за 2 хвилини!
PlayHT
play.ht
Генератор тексту в голос на основі AI. Створюйте реалістичне аудіо з тексту в мову (TTS) за допомогою нашого онлайн-генератора AI Voice Generator і найкращих синтетичних голосів. Миттєво перетворюйте текст на мовлення з природним звучанням і завантажуйте його як аудіофайли MP3 та WAV.
Resemble.ai
resemble.ai
Використовуйте AI Voice Generator від Resemble, щоб безкоштовно клонувати свій голос! Створюйте голос штучного інтелекту, який звучить по-справжньому, за допомогою програми Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel пропонує найкращі голосові рішення для перетворення тексту в мовлення для відео та локалізації. Наші голоси природні, чіткі та точні, а наша платформа проста у використанні.
dupdub
dupdub.com
DupDub — це найкращий онлайн-генератор голосу зі штучним інтелектом для створення реалістичних голосів з тексту в мовлення. Миттєво перетворіть понад 400 людських голосів за допомогою нашого засобу зміни/конвертування голосу вже сьогодні!
Revoicer
revoicer.com
Перетворення тексту в мовлення через штучний інтелект людини. Проголосували як найкращий генератор штучного голосу ОНЛАЙН. Найреалістичніший AI Text To Speech онлайн для відео про продажі, освітніх відео, подкастів
Voicemaker
voicemaker.in
Онлайн-технологія синтезу мовлення перетворює текст на природні штучні голоси. Ви можете завантажити свої голоси в аудіоформатах MP3, WAV. У нас понад 1000 голосів ШІ 130 мовами по всьому світу.
LOVO
lovo.ai
Ваш голос для Metaverse. Захоплюйте найреалістичніші голоси ШІ в Інтернеті.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
Elai.io
elai.io
Створюйте відео ШІ лише з тексту. Створюйте персоналізовані відео ШІ за допомогою ведучого за лічені хвилини без використання камери, студії та зеленого екрана.
Yepic Studio
yepic.ai
Створюйте відео штучного інтелекту за лічені хвилини за допомогою Yepic Studio. Дублюйте живу відеоконференцію за допомогою VidVoice. Персоналізуйте та масштабуйте відео ШІ за допомогою нашого API. Спробуйте безкоштовно.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — це платформа для створення аудіо та відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає професійним подкастерам і аматорам створювати, редагувати та розповсюджувати подкасти високої якості за лічені секунди. Місія компанії полягає в тому, щоб демократизувати доступ до телемовлення за допом...
Speakatoo
speakatoo.com
Перетворюйте будь-який текст на голос усіма індійськими мовами за допомогою Speakatoo, найкращого інструменту ШІ для синтезу мовлення. Отримайте доступ до понад 700 чоловічих і жіночих природних голосів для синтезу мовлення.
Verbatik
verbatik.com
Генерація тексту в мовлення VERBATIK AI. Створюйте реалістичне аудіо з тексту в мову (TTS) за допомогою AI Voice Generator і найкращих синтетичних голосів. Миттєво перетворюйте текст на мовлення з природним звучанням і завантажуйте його як аудіофайли MP3 та WAV.
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai — один із найкращих перетворювачів тексту в мову з понад 1000 голосами ШІ. Створюйте реалістичний голосовий перетворення тексту в мовлення онлайн. Торкніться, щоб переглянути інші функції.
Colossyan
colossyan.com
Створюйте відео з акторами зі штучним інтелектом - перестаньте витрачати час на студії. Залиште професійне редагування відео Colossyan Creator без будь-якої підготовки чи додаткових навичок. Просто введіть текст і отримайте відео готове понад 70 мовами за лічені хвилини.
Coqui
coqui.ai
Новий спосіб озвучування. Кращий спосіб. Coqui Studio: реалістичне, емоційне перетворення тексту в мовлення за допомогою генеративного штучного інтелекту.
Dubverse
dubverse.ai
Найпростіший (і чарівний) спосіб дублювати відео. Зробіть свій контент багатомовним одним натисканням кнопки та охопіть більше людей.
Oxolo
oxolo.com
Використовуйте штучний інтелект Oxolo, щоб перетворити URL-адреси на захоплюючі відео за лічені хвилини. Навички редагування не потрібні. Експортуйте приголомшливі відео для продуктів тощо. Спробуйте безкоштовно!
Hour One
hourone.ai
Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою
Blogcast
blogcast.host
Створіть подкаст без запису. Створюйте чітке, природне звучання мови з дописів у блозі та вмісту для подкастів, відео тощо за допомогою технології перетворення тексту в мовлення. Мікрофон не потрібен!
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — це передовий засіб для видалення виявлення штучного інтелекту, який може перетворювати текст штучного інтелекту на людський вміст. Він може гуманізувати текст штучного інтелекту, використовуючи природні, людські стилі написання, щоб він звучав достатньо автентично, щоб обійти виявленн...
Leelo
leelo-ai.com
Інструмент читання статей Leelo та синтезу мовлення. Легко перетворюйте письмовий вміст у природне мовлення за допомогою LEELO. Ідеально підходить для презентацій, маркетингових відео та аудіокниг.
iMyFone
filme.imyfone.com
Ми iMyfone, динамічна група людей, які захоплені тим, що ми робимо. Наша місія полягає в розробці інноваційного, легкого у використанні та бюджетного програмного забезпечення, щоб оновити ваш досвід. ЗІРКОВИЙ ПРОДУКТ: 1. iMyFone D-Back: відновлюйте 18+ типів файлів, включаючи WhatsApp, Viber, WeChat...
Ai Sofiya
aisofiya.com
Ai Sofiya — це суперінструмент штучного інтелекту, який може створювати рекламні тексти та перетворювати текст у мовлення онлайн. ПЛЮС Створюйте реалістичні голоси для будь-якого тексту за секунди, використовуючи понад +840 реалістичних голосів на +135 мовах і діалектах.
Typecast
typecast.ai
Онлайн-генератор голосу штучного інтелекту, який може перетворити ваш текст на реальну мову. Понад 300+ гіперреалістичних голосів. Створюйте свій вміст саме так, як ви хочете!
SpeechEasy
speecheasyapp.com
Високоякісні голоси для легкого прослуховування. Використовуючи можливості штучного інтелекту та машинного навчання, ми створили просте та легке у використанні рішення для перетворення тексту в аудіо. SpeechEasy™ дозволяє генерувати синтетичні голоси студійного класу, які роблять прослуховування ле...
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції...
BeyondWords
beyondwords.io
Легка публікація тексту в мовлення. За допомогою BeyondWords ви та ваша команда можете перетворювати текст на захоплюючий звук. Покращуйте свій робочий процес публікації за допомогою нашої комплексної аудіосистеми CMS і голосів AI або створіть власний голос.
SteosVoice
cybervoice.io
Голосові зв'язки штучного інтелекту для кожного. 1. Створити унікальний контент; 2. Дублювати відео, пожертви, інді-ігри, моди; 3. Створювати подкасти; 4. Привітайте своїх покровителів; 5. Заробляйте на своєму голосі.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.
Free text to speech
text-to-speech.online
Перетворення тексту в мовлення — це потужний і безкоштовний онлайн-інструмент синтезу тексту в мовлення, який перетворює текст на природний і плавний людський голос із різноманітними налаштуваннями. Він надає користувачам більше 100 динаміків на вибір, підтримує кілька мов і діалектів і навіть може...
Respeecher
respeecher.com
Respeecher — це програма для клонування голосу, яка створює мову, яку неможливо відрізнити від оригінального мовця. Ми використовуємо передовий штучний інтелект і машинне навчання, щоб опанувати кожен аспект вашого голосу. Ми поєднуємо класичні алгоритми цифрової обробки сигналів із запатентованими...
Speaktor
speaktor.com
Speaktor — це конвертер тексту в мову, який бере будь-який текстовий файл, перетворює його на мову та читає його вам. Ця програма на базі штучного інтелекту перетворює будь-яке написане слово на мову. Мовлення стало більш зручним для споживання та обміну думками та ідеями. Цифровий світ бачить біль...
Pipio
pipio.ai
Створювати професійні відео зі штучним інтелектом тепер просто, просто вводячи текст, клацаючи та перетягуючи. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних речників, яких можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб. Ці аватари зі штучним інтелектом можуть розмовляти понад 40 мовами з ...
Kukarella
kukarella.com
Зробіть голос за кадром із ідеальною чіткістю звуку, темпом, інфікацією та вимовою. На Kukarella ви можете спробувати найкращі нейронні голоси ШІ. Усі комерційні права включені. Kukarella пропонує доступ до понад 800 голосів штучного інтелекту 130 мовами та акцентами, які підходять для комерційного...
Speechson
speechson.com
ШІ-генератор голосу онлайн. Швидко й легко перетворюйте текст на мовлення за допомогою реалістичних і природних голосів.
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz — це сервіс перекладу та дубляжу відео, повністю заснований на сучасних технологіях ШІ. Це дозволяє вам легко дублювати та локалізувати відео про продукт вашої компанії японською мовою для місцевого ринку, наприклад, на німецьку мову. Або перекладіть яскравий рецепт страви з арабської на фран...
Genmo
genmo.ai
Genmo — це платформа для створення та поширення інтерактивного генеративного мистецтва, що занурює в себе. Виходьте за рамки 2D-зображень у Genmo, створюючи відео, анімацію тощо. Ми допомагаємо вам створювати медіа у форматах, які вам потрібні, щоб розповідати свої історії.
Woord
getwoord.com
Woord — це служба перетворення тексту в мову (TTS), яка перетворює текст у високоякісний звук із природним звучанням за допомогою реалістичних людських голосів. Це дозволяє користувачам перетворювати будь-який текстовий вміст з Інтернету на аудіофайли. У Word використовуються передові технології шт...
Vbee AI
vbee.vn
Vbee Text-To-Speech (технологія перетворення тексту в мовлення) — це технологічний сервіс, який успішно застосував штучний інтелект і створив природний голос людини, з емоціями, з душею «розуму»… Рішення Vbee TTS дозволяє спільноті створювати цифровий вміст голосом автоматично, швидко та економічно....
Listen2It
getlisten2it.com
Listen2It автоматично генерує аудіоверсію текстового вмісту за лічені секунди. Вибираючи з 600+ реалістичних голосів тексту в мовлення на 75 різних мовах, користувачі можуть надати своєму бренду унікальний голос. Крім того, listen2It дає користувачеві повний контроль для налаштування розширених елем...
Listnr AI
listnr.ai
Listnr – це онлайн-інструмент перетворення тексту в мовлення, розроблений Listnr Inc., який перетворює текст у реалістичне мовлення за допомогою передових голосів ШІ. Ключові особливості: * 900+ голосів на 142 мовах * Природний голос за кадром із людським звучанням * Настроюваний голос за допомогою ...