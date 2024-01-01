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Інструменти керування тестами - Найпопулярніші застосунки

Інструменти керування тестами допомагають командам розробників організовувати, відстежувати та підтримувати тестування програмного забезпечення. На відміну від інструментів тестування програмного забезпечення або програмного забезпечення для автоматизації тестування, ці інструменти не призначені для виконання тестів. Натомість рішення для керування тестуванням дозволяють розробникам зберігати тестові випадки та результати в структурі, схожій на сховище, яку можна трансформувати у практичні звіти. Ці інструменти інтегруються з інструментами тестування програмного забезпечення, програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами розробки. Програмне забезпечення для керування тестуванням надає тестові випадки та умови, які використовуються рішеннями для тестування. Використовуючи інструменти керування тестуванням, компанії можуть ефективно контролювати всі тести, які необхідно переглянути під час розробки програмного забезпечення, забезпечуючи стандартизовані умови тестування в усій компанії.

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...

Qase

Qase

qase.io

Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo — це єдине рішення для тестування без використання коду, створене з нуля, без залучення сценаріїв, щоб ефективно масштабувати автоматизацію тестування та позбутися необхідності вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.

JunoOne

JunoOne

juno.one

Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...

K2View

K2View

k2view.com

У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнес...

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io — це система керування тестами нового покоління, спочатку призначена для автоматизованих тестів. Це потужне рішення для синхронізації автоматизованих і ручних тестів в одному місці та ефективної співпраці з командою. Це робить тестування повністю видимим і прозорим для всіх партнерів по ...

QA Sphere

QA Sphere

qasphere.com

QA Sphere — це система керування тестуванням, зосереджена на простоті та ефективності. Розроблений для команд, які шукають економічного підходу до забезпечення якості, він надає основні інструменти, інтуїтивно зрозумілі та прості у використанні. Основні функції включають: • QA Sphere пропонує прости...

TestCollab

TestCollab

testcollab.com

Test Collab — це сучасне програмне забезпечення для керування тестуванням, яке допомагає командам у всьому світі перевіряти якість. За допомогою TestCollab ви можете планувати свій процес тестування та співпрацювати з членами вашої команди в режимі реального часу. Після завершення тестів ви отримаєт...

Testworthy

Testworthy

testworthy.us

Наше бачення полягає в тому, щоб допомогти організаціям досягти максимального бажаного ефекту за допомогою нашого програмного забезпечення для забезпечення якості. Місія полягає в тому, щоб забезпечити розробку високоякісних програмних продуктів без шкоди для швидкості, співпраці чи гнучкості. Testw...

Testiny

Testiny

testiny.io

Тестини. Ваше потужне рішення для керування тестами. Інструмент керування тестуванням керує всіма вашими ручними й автоматизованими тестами та тестами в одному місці. Простий у користуванні інтерфейс, багаті звіти та повна інтеграція з Jira, GitLab, GitHub тощо. Готовий до роботи на підприємстві з ж...

Stack Moxie

Stack Moxie

stackmoxie.com

Автоматичний моніторинг без коду з енергією. Stack Moxie працює з вашим технологічним набором, щоб дати спеціалістам з маркетингу та продажів впевненість у тому, що системи працюють бездоганно, і проактивне попередження, якщо це не так. - Stack Moxie відстежує систему, створюючи тестові дані або від...

ReQtest

ReQtest

reqtest.com

Reqtest — це хмарний інструмент, який допомагає оптимізувати проекти впровадження та обслуговування системи. Завдяки функціональним можливостям для тестування, вимог, відстеження помилок і звітів, це єдиний інструмент, який вам потрібен, щоб досягти успіху з гарантією якості. Reqtest має понад 12 00...

TestCaseLab

TestCaseLab

testcaselab.com

TestCaseLab — це передовий веб-інструмент для інженерів з контролю якості. Легко керуйте своїми тестами та інтегруйте їх із помилками трекери в одному місці!

Testuff

Testuff

testuff.com

Testuff є постачальником служби тестування на основі SaaS для керування та виконання ручних і автоматизованих тестів програмного забезпечення та звітування про дефекти.

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи без...

TestLodge

TestLodge

testlodge.com

Зручний, продуктивний онлайн-інструмент керування тестами для простого й оптимізованого керування тестуванням. Простота у використанні TestLodge дозволяє командам із забезпечення якості легко керувати своїми тестовими прикладами та запускати тести. Завдяки вибору багатьох провідних засобів відстежен...

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проек...

TestQuality

TestQuality

testquality.com

TestQuality — це сучасний інструмент керування тестуванням, створений експертами з розробки та контролю якості, що покращує такі підходи до тестування, як зсув вліво, BDD, TDD/ATDD і безперервне тестування. Він швидкий, зручний, надійний і легко інтегрується з Jira, GitHub, Selenium, Jenkins тощо. T...

Applitools

Applitools

applitools.com

Applitools — це платформа автоматизації тестування, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти командам створювати бездоганний цифровий досвід без клопоту традиційних методів тестування. Завдяки Applitools Eyes і нашій тестовій хмарі нового покоління, Ultrafast Grid, розробники та інженери з к...

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якіс...

Tuskr

Tuskr

tuskr.app

Tuskr — це сучасне хмарне програмне забезпечення для керування тестами, яке пропонує низку функцій для вдосконалення процесів тестування. Напишіть виразні тестові випадки з форматованим текстом, таблицями та знімками екрана. Проводьте гнучкі тестові прогони, використовуючи всі або частину тестів. Ле...

UNGUESS

UNGUESS

unguess.io

UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це вс...

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