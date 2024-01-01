Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти керування тестами - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти керування тестами допомагають командам розробників організовувати, відстежувати та підтримувати тестування програмного забезпечення. На відміну від інструментів тестування програмного забезпечення або програмного забезпечення для автоматизації тестування, ці інструменти не призначені для виконання тестів. Натомість рішення для керування тестуванням дозволяють розробникам зберігати тестові випадки та результати в структурі, схожій на сховище, яку можна трансформувати у практичні звіти. Ці інструменти інтегруються з інструментами тестування програмного забезпечення, програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами розробки. Програмне забезпечення для керування тестуванням надає тестові випадки та умови, які використовуються рішеннями для тестування. Використовуючи інструменти керування тестуванням, компанії можуть ефективно контролювати всі тести, які необхідно переглянути під час розробки програмного забезпечення, забезпечуючи стандартизовані умови тестування в усій компанії.