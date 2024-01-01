Інструменти керування тестами - Найпопулярніші застосунки
Інструменти керування тестами допомагають командам розробників організовувати, відстежувати та підтримувати тестування програмного забезпечення. На відміну від інструментів тестування програмного забезпечення або програмного забезпечення для автоматизації тестування, ці інструменти не призначені для виконання тестів. Натомість рішення для керування тестуванням дозволяють розробникам зберігати тестові випадки та результати в структурі, схожій на сховище, яку можна трансформувати у практичні звіти. Ці інструменти інтегруються з інструментами тестування програмного забезпечення, програмним забезпеченням для автоматизації тестування та іншими інструментами розробки. Програмне забезпечення для керування тестуванням надає тестові випадки та умови, які використовуються рішеннями для тестування. Використовуючи інструменти керування тестуванням, компанії можуть ефективно контролювати всі тести, які необхідно переглянути під час розробки програмного забезпечення, забезпечуючи стандартизовані умови тестування в усій компанії.
Запит на новий застосунок
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Qase
qase.io
Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Waldo
waldo.com
Waldo — це єдине рішення для тестування без використання коду, створене з нуля, без залучення сценаріїв, щоб ефективно масштабувати автоматизацію тестування та позбутися необхідності вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
K2View
k2view.com
У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнес...
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere — це система керування тестуванням, зосереджена на простоті та ефективності. Розроблений для команд, які шукають економічного підходу до забезпечення якості, він надає основні інструменти, інтуїтивно зрозумілі та прості у використанні. Основні функції включають: • QA Sphere пропонує прости...
TestCollab
testcollab.com
Test Collab — це сучасне програмне забезпечення для керування тестуванням, яке допомагає командам у всьому світі перевіряти якість. За допомогою TestCollab ви можете планувати свій процес тестування та співпрацювати з членами вашої команди в режимі реального часу. Після завершення тестів ви отримаєт...
Testworthy
testworthy.us
Наше бачення полягає в тому, щоб допомогти організаціям досягти максимального бажаного ефекту за допомогою нашого програмного забезпечення для забезпечення якості. Місія полягає в тому, щоб забезпечити розробку високоякісних програмних продуктів без шкоди для швидкості, співпраці чи гнучкості. Testw...
Testiny
testiny.io
Тестини. Ваше потужне рішення для керування тестами. Інструмент керування тестуванням керує всіма вашими ручними й автоматизованими тестами та тестами в одному місці. Простий у користуванні інтерфейс, багаті звіти та повна інтеграція з Jira, GitLab, GitHub тощо. Готовий до роботи на підприємстві з ж...
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматичний моніторинг без коду з енергією. Stack Moxie працює з вашим технологічним набором, щоб дати спеціалістам з маркетингу та продажів впевненість у тому, що системи працюють бездоганно, і проактивне попередження, якщо це не так. - Stack Moxie відстежує систему, створюючи тестові дані або від...
ReQtest
reqtest.com
Reqtest — це хмарний інструмент, який допомагає оптимізувати проекти впровадження та обслуговування системи. Завдяки функціональним можливостям для тестування, вимог, відстеження помилок і звітів, це єдиний інструмент, який вам потрібен, щоб досягти успіху з гарантією якості. Reqtest має понад 12 00...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab — це передовий веб-інструмент для інженерів з контролю якості. Легко керуйте своїми тестами та інтегруйте їх із помилками трекери в одному місці!
Testuff
testuff.com
Testuff є постачальником служби тестування на основі SaaS для керування та виконання ручних і автоматизованих тестів програмного забезпечення та звітування про дефекти.
TestGrid
testgrid.io
Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи без...
TestLodge
testlodge.com
Зручний, продуктивний онлайн-інструмент керування тестами для простого й оптимізованого керування тестуванням. Простота у використанні TestLodge дозволяє командам із забезпечення якості легко керувати своїми тестовими прикладами та запускати тести. Завдяки вибору багатьох провідних засобів відстежен...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проек...
TestQuality
testquality.com
TestQuality — це сучасний інструмент керування тестуванням, створений експертами з розробки та контролю якості, що покращує такі підходи до тестування, як зсув вліво, BDD, TDD/ATDD і безперервне тестування. Він швидкий, зручний, надійний і легко інтегрується з Jira, GitHub, Selenium, Jenkins тощо. T...
Applitools
applitools.com
Applitools — це платформа автоматизації тестування, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти командам створювати бездоганний цифровий досвід без клопоту традиційних методів тестування. Завдяки Applitools Eyes і нашій тестовій хмарі нового покоління, Ultrafast Grid, розробники та інженери з к...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — це система керування тестами нового покоління, спочатку призначена для автоматизованих тестів. Це потужне рішення для синхронізації автоматизованих і ручних тестів в одному місці та ефективної співпраці з командою. Це робить тестування повністю видимим і прозорим для всіх партнерів по ...
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якіс...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr — це сучасне хмарне програмне забезпечення для керування тестами, яке пропонує низку функцій для вдосконалення процесів тестування. Напишіть виразні тестові випадки з форматованим текстом, таблицями та знімками екрана. Проводьте гнучкі тестові прогони, використовуючи всі або частину тестів. Ле...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — це краудсорсингова платформа для ефективного тестування та реального розуміння. Запустіть ефективне тестування. Залучіть справжній натовп кваліфікованих людей. Отримуйте потужну інформацію та відповіді в будь-який час. З UNGUESS у вас є набагато більше, ніж платформа краудтестування: це вс...