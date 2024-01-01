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Постачальники податкових кредитів - Найпопулярніші застосунки
Постачальники податкових кредитів – це фірми, які допомагають підприємствам оптимізувати державні стимули та податкові пільги, як-от для досліджень і розробок (R&D), утримання працівників (ERC) і можливостей роботи (WOTC). Завдяки технологічним рішенням ці служби аналізують фінансові дані компаній, зокрема витрати, W-2, 1099 і минулі податкові декларації, щоб визначити право на отримання податкових кредитів. Отже, підприємства можуть використовувати ці кредити для зменшення податкового тягаря на доходи та фонд заробітної плати.
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Gusto
gusto.com
Платформа Gusto для людей допомагає компаніям, подібним до вашого, приймати участь у роботі, платити, страхувати та підтримувати вашу працьовиту команду. Заробітна плата, пільги тощо.
Pilot
pilot.com
Зосередьтеся на своєму бізнесі, знаючи, що наші досвідчені бухгалтери за допомогою програмного забезпечення піклуються про ваші книги.
Neo.Tax
neo.tax
Податкові пільги на дослідження та розробки для стартапів на ранніх стадіях. neo.tax — це найпростіша та найточніша програма для подання податкових декларацій, яка коли-небудь створювалася. Стартапи на ранній стадії можуть отримати податкову пільгу на дослідження та розробки за 10 хвилин і сплатити ...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну функцію фінансування для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення забезпечують неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен старта...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible — це потужна платформа SaaS, яка дозволяє CPA швидко визначати та надавати державним і федеральним податковим пільгам своїм клієнтам. Після 20 років партнерства з CPA ми визнали потребу спростити та оптимізувати процес податкового кредиту. TaxCredible підвищує ефективність трудомісткого ...
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax дає можливість стартапам і компаніям, включаючи виробників програмного забезпечення, ігор і Інтернету речей, вимагати податкових пільг на дослідження і розробки через онлайн-платформу. GOAT.tax усуває всі здогади щодо комплексної податкової пільги, пропонуючи простий у користуванні, самості...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot — це найшвидший, найпростіший і найдоступніший спосіб автоматизувати розрахунок кредиту на дослідження та розробки та отримати гроші. Ми надаємо найкращі у своєму класі звіти з обґрунтуванням, захист від аудиту без додаткової плати, і, що найголовніше, ми не стягуємо комісію, якщо не визнач...
Clarus R+D
clarusrd.com
Додаток Clarus R+D автоматизує процес отримання податкових кредитів на дослідження та розробки. Підприємства будь-якого розміру та типу можуть претендувати на податковий кредит на НДДКР. Проте переважну більшість кредитів вимагають дуже великі виробничі компанії. чому Оскільки традиційно податкові д...