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Програмне забезпечення для синтетичних носіїв - Найпопулярніші застосунки
Синтетичні медіа – це відео, зображення, текст і голосовий вміст, які повністю або частково генеруються алгоритмами штучного інтелекту (AI). Ця технологія дає користувачам можливість створювати різноманітні форми медіа. Надаючи вхідні дані, як-от свій голос, зовнішній вигляд або підказку, люди можуть використовувати програмне забезпечення для створення відповідних медіа-виходів. Хоча синтетичні медіа все ще перебувають на ранніх стадіях, вони мають величезний потенціал у розвагах, маркетингу, навчанні та інших сферах.
Запит на новий застосунок
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — це американська багатонаціональна технологічна компанія, яка розробляє однойменне програмне забезпечення — інструмент для цифрового письма англійською мовою з використанням штучного інтелекту та обробки природної мови. Завдяки алгоритмам машинного та глибокого навчання продукт Grammarly ...
QuillBot
quillbot.com
Інструменту перефразування QuillBot довіряють мільйони людей у всьому світі, щоб переписати речення, абзаци чи статті за допомогою найсучаснішого ШІ.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
VEED
veed.io
Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Найреалістичніше та універсальне мовленнєве програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Eleven пропонує найпереконливіші, багаті та реалістичні голоси творцям і видавцям, які шукають найкращі інструменти для оповідання.
Wordtune
wordtune.com
Ваші думки в словах. Скажіть саме те, що ви маєте на увазі, чітко, переконливо та автентично.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовна програма для створення зображень штучного інтелекту онлайн. Використовуйте його для створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Runway
runwayml.com
Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.
Speechify
speechify.com
Читайте розумніше, а не складніше. Переглядайте документи, статті, PDF-файли, електронну пошту — будь-що, що ви читаєте — за допомогою нашого провідного пристрою для читання тексту в мовлення.
Jenni AI
jenni.ai
Покращіть свою наступну наукову роботу. Дослідіть і напишіть свою наступну роботу з JenniAI.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, доречний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...
Copy.ai
copy.ai
Ми створили найдосконаліший у світі копірайтер зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати маркетингову копію за лічені секунди!
Jasper
jasper.ai
Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
NovelAI
novelai.net
AI Storyteller на основі GPT. Керуючись штучним інтелектом, створюйте унікальні історії, захоплюючі казки, спокусливі романи або просто дурійте. Щось йде!
Fotor
fotor.com
Безкоштовний онлайн-редактор фотографій для всіх. Безкоштовно редагуйте фотографії за допомогою фоторедактора Fotor лише за кілька кліків. Він охоплює всі онлайн-інструменти для редагування фотографій, тому ви можете обрізати зображення, змінювати їх розмір, додавати текст до фотографій, навіть ство...
Murf AI
murf.ai
Переходьте від тексту до мовлення за допомогою універсального генератора голосу AI. Увімкнено штучний інтелект, справжні голоси людей. Зробіть озвучку студійної якості за лічені хвилини. Використовуйте реалістичні штучні голоси Murf для подкастів, відео та всіх ваших професійних презентацій.
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш особистий тренер з письма. Засіб перевірки граматики, редактор стилів і наставник з написання в одному пакеті. Найкраще письмо залежить не лише від правильної граматики. Вам потрібен інструмент редагування, який також висвітлює проблеми стилю та порівнює ваші твори з найкращими письменниками у в...
D-ID
d-id.com
Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Чудова студія. Інструмент штучного інтелекту, який автоматично анімує, освітлює та компонує CG-персонажів у сцену живої дії.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
Craft
craft.do
Створений для цифрових пристроїв з нуля, Craft повертає радість письму. Craft — це інструмент для створення красивих документів і нотаток, а також для обміну своїми думками. Усім, що ви створюєте в Craft, можна поділитися одним дотиком. Craft підтримує вбудовану розмітку, зворотні посилання, фрагме...
HeyGen
heygen.com
СТВОРЮЙТЕ ЧУВЛЮЧІ ВІДЕО В 10 РАЗІВ ШВИДШЕ З ШІ Зустрічайте HeyGen — найкращу платформу створення відео зі штучним інтелектом для вашої команди.
Rytr
rytr.me
Rytr — це інструмент для написання на основі штучного інтелекту, який допомагає створювати високоякісний вміст усього за кілька секунд за незначну ціну!
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку й спільного використання бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями...
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip перетворює довгі відео на високоякісні вірусні кліпи, якими ви можете ділитися в TikTok, YouTube Shorts і Reels, щоб збільшити охоплення соціальних мереж.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic робить надзвичайно легким для вас створення високоефективних статей, цільових сторінок, оголошень, описів продуктів тощо за лічені секунди.
Paperpal
paperpal.com
Відчуйте майбутнє академічного письма. Збільште свої шанси на успіх за допомогою пропозицій щодо мови в реальному часі, які допоможуть вам писати краще та швидше!
MetaVoice
themetavoice.xyz
ШІ-зміна голосу в реальному часі для Метавсесвіту. Говоріть упевнено та нехай ваші емоції просвітлюються за допомогою унікальних ультрареалістичних модифікаторів людського голосу.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і диз...
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — це безкоштовний інструмент синтезу мовлення, який надає послуги синтезу мовлення та підтримує кілька мов, зокрема англійську, французьку, німецьку, іспанську, арабську, китайську, японську, корейську, в’єтнамську тощо, а також різні стилі голосу. Ви можете використовувати його для читання...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.
Descript
descript.com
Записуйте, транскрибуйте, редагуйте, мікшуйте, співпрацюйте та опануйте своє аудіо та відео за допомогою Descript. Завантажити безкоштовно →.
Synthesia
synthesia.io
Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
AKOOL
content.akool.com
Персоналізована платформа контенту AGI для комерції Ми є універсальним центром для малого бізнесу та електронної комерції, де можна отримати персоналізовані професійні описи продуктів у вигляді тексту, зображень, голосу та відео за допомогою AIGC.
Smodin
smodin.io
Смодін прагне зробити повсякденні програми доступними для всіх мов. Ми насамперед зосереджені на допомозі студентам, письменникам, педагогам і віртуальним працівникам у їхній повсякденній роботі.
Undetectable AI
undetectable.ai
Ми перетворюємо ваш позначений контент, створений штучним інтелектом, у високоякісне написання, яке відповідає голосу вашого бренду та робить його невідрізнимим від творів, написаних людьми. Наше рішення на основі штучного інтелекту забезпечує непомітні результати, залишаючи вам бездоганний текст, я...
HyperWrite
hyperwriteai.com
Ваш персональний помічник з письма. HyperWrite надає пропозиції та завершення речень, щоб покращити ваше письмо, де б ви не писали.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за вихідні межі тощо.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero є найдосконалішим детектором штучного інтелекту для ChatGPT, GPT-4, Bard, про який розповідають понад 100 ЗМІ. Перевірте до 50 000 символів на плагіат ШІ за секунди.
TextCortex
textcortex.com
Один інструмент ШІ для створення всього вашого вмісту. Текст для маркетингу, продажів і веб-сайту, написаний за лічені секунди. Завдяки передовому штучному інтелекту. Інтегровано в понад 1000 платформ.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це незасудливий, завжди готовий прочитати ще одну чернетку, ніколи не закінчуються ідеї навіть о 3:00, партнер зі штучного інтелекту, якого ви завжди хотіли.️
FakeYou
fakeyou.com
Музика зі штучним інтелектом, перетворення тексту в мову, перетворення голосу в голос. Створюйте аудіо або відео ваших улюблених персонажів, які говорять що завгодно, за допомогою технології Deep Fake від FakeYou.
Narakeet
narakeet.com
Легко створюйте озвучення за допомогою реалістичного синтезу мовлення. Не витрачайте час на запис голосу, виправлення помилок і синхронізацію зображення зі звуком. Просто введіть або завантажте свій сценарій, виберіть один із наших понад 500 голосів і отримайте аудіо чи відео професійного звучання...
Rask.ai
rask.ai
Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
Writer
writer.com
Writer — це помічник із штучного інтелекту для написання, який допомагає кожному у вашій команді добре писати. Створюйте зрозумілий, послідовний і оригінальний контент всюди. Спробуйте безкоштовно сьогодні.