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Програмне забезпечення для синтетичних даних - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для синтетичних даних дозволяє користувачам генерувати штучні набори даних, що охоплюють різні типи даних, як-от зображення, текст або структуровані дані, отримані з оригінального набору даних або джерела даних. Це програмне забезпечення дає змогу користувачам створювати дані з нуля, захищаючи конфіденційну інформацію, зберігаючи при цьому властиві моделі та зв’язки вихідних даних. Методи, які використовуються для створення синтетичних даних, варіюються від комп’ютерних зображень (CGI) до генеративних нейронних мереж (GAN) і евристичних підходів. Ця технологія є цінним інструментом для компаній, які прагнуть оптимізувати створення набору даних для тестування, навчання моделі машинного навчання, перевірки даних та інших цілей. Використовуючи синтетичні дані, користувачі можуть пом’якшити проблеми відповідності та запобігти розкриттю особистих даних, тим самим сприяючи безпечному обміну та використанню даних. Щоб забезпечити безпеку та незворотність анонімізації, багато постачальників інтегрують механізми конфіденційності, такі як диференційована конфіденційність, захист від ризиків повторної ідентифікації та збереження індивідуальної конфіденційності. Цей підхід дозволяє дослідникам, організаціям та іншим зацікавленим сторонам обмінюватися даними без шкоди для конфіденційності. Програмне забезпечення для синтетичних даних має явні переваги перед програмним забезпеченням для маскування даних. Хоча обидва націлені на захист приватної інформації, програмне забезпечення для синтетичних даних виділяється своєю здатністю генерувати штучні дані та масштабованістю для обробки великих обсягів даних. Крім того, це може допомогти вирішити проблеми, пов’язані з алгоритмічним зміщенням, вирівнюючи зміщення, наявні в оригінальному наборі даних. Щоб продукт був віднесений до категорії синтетичних даних, він має відповідати таким критеріям: * Створення синтетичних даних, включаючи зображення та структуровані дані. * Перетворюйте конфіденційні дані в повністю анонімні набори даних, зберігаючи деталізацію. * Бездоганна робота, що дозволяє генеративній моделі автоматично створювати дані без явного програмування.
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IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
K2View
k2view.com
У K2view ми віримо, що кожне підприємство повинно мати можливість використовувати свої дані, щоб стати такими ж проривними та гнучкими, як найкращі компанії у своїй галузі. Наша платформа Data Product Platform надає надійне, цілісне уявлення в режимі реального часу про все, що є важливим для бізнес...
GenRocket
genrocket.com
Досягніть безперервного тестування за допомогою генерації корпоративних тестових даних. Наша система була розроблена, щоб допомогти групам із забезпечення якості генерувати точні тестові дані, які їм потрібні за низьку вартість. GenRocket — це майбутнє інструментів керування тестовими даними та ство...
Gretel.ai
gretel.ai
Платформа синтетичних даних для розробників. Створюйте штучні набори даних із такими ж характеристиками, що й реальні дані, щоб ви могли розробляти та тестувати моделі ШІ без шкоди для конфіденційності.
KopiKat
kopikat.co
KopiKat — це революційний генеративний інструмент доповнення даних для підвищення точності моделі ШІ без зміни архітектури мережі. KopiKat розширює стандартні підходи до розширення даних, створюючи свіжі копії оригінальних зображень, зберігаючи всі важливі анотації даних. Результатом є збагачена мо...
CVEDIA
cvedia.com
CVEDIA прискорює розробку автономних програм. Розширюючи межі комп’ютерного бачення, ми прагнемо вирішувати найскладніші проблеми наших клієнтів за допомогою симуляції та моделювання датчиків, керування великими даними, системної інтеграції та навчання нейронної мережі.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom Inc. є світовим технологічним лідером, який проектує, розробляє та постачає широкий спектр напівпровідників, корпоративного програмного забезпечення та рішень безпеки. Портфоліо продукції Broadcom, яка є лідером у цій категорії, обслуговує важливі ринки, включаючи хмарне забезпечення, центр...
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai демократизує доступ до даних для всіх споживачів технічних даних, усуваючи компроміси між конфіденційністю та доступністю даних. Рішення Tonic синтезують безпечні, високоточні версії виробничих даних, позбавлені конфіденційної інформації та ідентифікаційної інформації. Сотні клієнтів у різ...
MOSTLY AI
mostly.ai
MOSTLY AI є піонером у створенні структурованих синтетичних даних. Це дозволяє будь-кому генерувати високоякісні синтетичні дані, схожі на виробничі, для розумнішого ШІ та розумнішого тестування. Групи синтетичних даних у компаніях зі списку Fortune 100 та інших можуть створювати, змінювати та ділит...
Syntheticus
syntheticus.ai
Генеруйте високоякісні та сумісні синтетичні дані в масштабі, які ідеально імітують дані реального світу, адаптовані до потреб вашого бізнесу та аналітики.
syntheticAIdata
syntheticaidata.com
Ми допомагаємо компаніям у різних галузях подолати складність отримання високоякісних даних для навчання їх моделям AI. Наше рішення генерує синтетичні дані, які дають клієнтам змогу легко створювати різноманітні набори даних у великому масштабі. Використовуючи syntheticAIdata Enterprise, клієнти мо...
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...
YData
ydata.ai
YData допомагає командам із вивчення даних прискорити розробку штучного інтелекту завдяки покращенню якості даних.