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Редактори SVG - Найпопулярніші застосунки

Редактори SVG (Scalable Vector Graphics) — це програмні інструменти, призначені для створення, редагування та обробки файлів SVG, які є форматами векторних зображень на основі XML, які широко використовуються для веб-графіки, анімації та масштабованих ілюстрацій. Ці редактори пропонують низку функцій, адаптованих до потреб графічних дизайнерів, веб-розробників і художників, що дозволяє їм створювати візуально привабливі та масштабовані зображення з точністю та гнучкістю.

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Figma

Figma

figma.com

Figma — це редактор векторної графіки та інструмент для створення прототипів, який в основному базується на Інтернеті з додатковими офлайн-функціями, доступними в настільних програмах для macOS і Windows. Додатки-супутники Figma Mirror для Android та iOS дозволяють переглядати прототипи Figma на моб...

Penpot

Penpot

penpot.app

Penpot — це перша платформа для проектування та прототипування з відкритим вихідним кодом, призначена для міждоменних команд. Penpot не залежить від операційних систем і працює з відкритими веб-стандартами (SVG). Для всіх і за підтримки спільноти.

Boxy SVG

Boxy SVG

boxy-svg.com

Boxy SVG — векторний графічний редактор для створення ілюстрацій, а також логотипів, значків та інших елементів графічного дизайну. В основному він зосереджений на редагуванні малюнків у форматі файлу SVG. Програма доступна як у вигляді веб-програми, так і як настільна програма для операційних систе...

Vecta

Vecta

vecta.io

Vecta — це спільний редактор SVG у реальному часі з потужною системою плагінів на основі Javascript для команд. Легко розширюйте та автоматизуйте або створюйте блок-схеми, UML, мережеві, ізометричні та веб-діаграми з тисячами включених символів. Експортуйте в різні формати та роздільну здатність, вк...

Vectorpea

Vectorpea

vectorpea.com

Векторний онлайн-редактор Vectorpea дозволяє редагувати векторну графіку, файли AI, SVG і PDF!

SVG Viewer

SVG Viewer

svgviewer.dev

SVG Viewer — це онлайн-інструмент для перегляду, редагування та оптимізації SVG.

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