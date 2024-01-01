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Програмне забезпечення для керування прибутком від підписки - Найпопулярніші застосунки

Компанії використовують програмне забезпечення для керування прибутком від підписки, щоб відстежувати продажі продуктів і послуг на основі підписки, наприклад SaaS. Це програмне забезпечення допомагає визначити найвигідніші плани передплати та фактори, що впливають на утримання та відтік клієнтів. Команди продажів використовують ці рішення проактивно, щоб пом’якшити проблеми, які можуть призвести до скасування підписки. Менеджери з продажу використовують це програмне забезпечення для відстеження ефективності продажів, залучення нових клієнтів і утримання існуючих. Крім того, бухгалтери та контролери використовують дані про доходи від підписки, щоб оцінити фінансовий стан компанії. Програмне забезпечення для керування прибутком від підписки може пропонуватися як окремий продукт або як частина ширшого пакету для керування підпискою. Якщо продається окремо, він має інтегруватися з програмним забезпеченням для керування підписками та аналітики підписок.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

Chargebee — це провідне програмне забезпечення для виставлення рахунків за передплату, яке забезпечує наскрізне регулярне виставлення рахунків, керування підпискою та автоматичне виставлення рахунків для понад 2000 компаній SaaS.

Adapty

Adapty

adapty.io

Універсальний сервіс для підписок у програмі. Розробляйте, оптимізуйте та розвивайте додатки за допомогою підтримки iOS, Android, React Native, Flutter, Unity та Web.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.

Younium

Younium

younium.com

Younium — це універсальна платформа для ведення бізнесу з масштабованою підпискою. Він включає керування підпискою, виставлення рахунків за підписку, платежі, фінанси та інформаційні панелі підписки для компаній B2B.

Paddle

Paddle

paddle.com

Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.

RevenueCat

RevenueCat

revenuecat.com

Підписка через програму стала легкою. RevenueCat дозволяє легко впроваджувати підписки в додатках і керувати ними, аналізувати дані клієнтів і збільшувати постійний дохід на iOS, Android і в Інтернеті.

Regpack

Regpack

regpack.com

Реєструйтеся, стягуйте та керуйте клієнтурою. Regpack — це адаптаційне рішення, яке дозволяє організаціям реєструватися та стягувати плату за свої послуги онлайн.

EQUP

EQUP

equp.com

Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».

Qonversion

Qonversion

qonversion.io

Платформа передплатних даних для компаній, які орієнтуються на мобільні пристрої. Інфраструктура міжплатформної підписки, тестування a/b, аналітика доходів, автоматизація залучення та інтеграція – все в одному місці для швидшого розвитку вашого додатка.

Abowire

Abowire

abowire.com

Не використовуйте бухгалтерське програмне забезпечення для керування своїми підписками. Зробіть це правильно з Abowire! Abowire — це німецька Abo-платформа для продажу підписок у Європі. Збільште регулярний дохід і зменшіть техніко-операційні витрати в 4 рази. Керуйте реєстрацією передплатників, пла...

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global (заснована в 2006 році) є постачальником преміальних рішень для електронної комерції, розроблених для компаній, що займаються програмним забезпеченням, Saas і цифровими товарами. Ми забезпечуємо повну автоматизацію процесів управління та оптимізації онлайн-продажів за допомогою високое...

Apphud

Apphud

apphud.com

Інфраструктура підписок у програмі, на яку можна покластися. Apphud пропонує розумніший спосіб створювати та розвивати мобільні програми за допомогою підписок у програмі. Спрощуючи розробку, надаючи дані в реальному часі та інструменти для збільшення прибутку.

Leapfin

Leapfin

leapfin.com

Одна платформа доходів. Одне місце одне схема. Платформа фінансових даних Leapfin і Revenue Subledger надають вашим командам з фінансів, ІТ і систем точні та доступні фінансові дані.

Vindicia

Vindicia

vindicia.com

Vindicia, компанія Amdocs, є світовим лідером в управлінні підписками та регулярними доходами.

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.

Stax Bill

Stax Bill

staxbill.com

Stax Bill автоматизує повторення, щоб ви могли зосередитися на великій картині. Завдяки спрощенню всіх аспектів виставлення рахунків за підписку та керування ним, автоматизації повторюваного виставлення рахунків, платежів і визнання доходу, підприємства можуть оптимізувати керування життєвим циклом ...

Glassfy

Glassfy

glassfy.io

Glassfy SDK надає вам інфраструктуру підписки в додатку, події підписки користувача в режимі реального часу та готові інструменти збільшення доходу на iOS, Android і в Інтернеті.

Subscript

Subscript

subscript.com

Настав час попрощатися зі старим програмним забезпеченням для виставлення рахунків і аналітики! Зустрічайте Subscript: сучасний, гнучкий спосіб для компаній B2B SaaS автоматизувати виставлення рахунків, визнання доходу та аналітику. Фінансові керівники люблять Subscript, тому що він економить їхнім ...

Rebillia Platform

Rebillia Platform

rebillia.com

Повністю настроюваний, гнучкий і масштабований механізм регулярних замовлень і підписок на рівні підприємства, який підходить для будь-якого бізнесу. Rebillia надає інструменти, необхідні для створення унікальної моделі підписки та безперебійного процесу реєстрації для клієнтів, зокрема: - Повністю ...

TrueRev

TrueRev

truerev.com

TrueRev — це повністю адаптивна платформа для виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. TrueRev, створений у співпраці з провідними світовими компаніями SaaS і фінансовими лідерами, допомагає компаніям керувати, відстежувати та максимізувати дохід від підписки. Інтегрований у такі ф...

Zenskar

Zenskar

zenskar.com

Zenskar — це платформа Quote-to-cash у Нью-Йорку, яка може автоматизувати складні рахунки на основі передплати та використання, керувати дебіторською заборгованістю, надавати аналітику, налаштовувати гнучкі робочі процеси визнання доходу та автоматизувати вимірювання даних про використання. Zenskar ...

Freemius

Freemius

freemius.com

Freemius — це новий стандарт у продажу програмного забезпечення, плагінів, тем, шаблонів і SaaS.

Ordergroove

Ordergroove

ordergroove.com

Платформа підписки Ordergroove допомагає інноваційним брендам і роздрібним торговцям будувати постійні високоприбуткові відносини зі своїми клієнтами, перетворюючи одноразові покупки на повторювані транзакції. Бренди, які швидко розвиваються, як-от Dollar Shave Club, The Honest Company та OLLY, покл...

Maxio

Maxio

maxio.com

У Maxio ми допомагаємо компаніям B2B SaaS відкрити наступний етап зростання. Наша платформа фінансових операцій розроблена для вирішення унікальних фінансових завдань B2B SaaS, включаючи виставлення рахунків, керування підписками, визнання доходів і витрат, а також показники й аналітику SaaS. Ми вва...

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників

Recharge

Recharge

rechargepayments.com

Рішення для зростання для брендів, які першочергово підписуються. Понад 20 000 найбільш інноваційних брендів електронної комерції використовують Recharge, щоб збільшити та зберегти свою клієнтську базу.

SubscriptionFlow

SubscriptionFlow

subscriptionflow.com

Прискоріть прибуток за допомогою програмного забезпечення для керування підписками. Прискорення агресивного зростання компаній із одночасним покращенням показників активації, конверсії, утримання та розширення облікових записів із більшою залученістю клієнтів.

Ordway

Ordway

ordwaylabs.com

Платформа автоматизації виставлення рахунків і доходів для масштабування бізнесу, яка спрощує те, як компанії визначають ціни на продукти, надсилають рахунки-фактури, збирають платежі та визнають дохід. Розроблена для ринку малого та середнього бізнесу, хмарна платформа усуває обхідні шляхи вручну у...

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