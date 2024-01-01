Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для керування прибутком від підписки - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Компанії використовують програмне забезпечення для керування прибутком від підписки, щоб відстежувати продажі продуктів і послуг на основі підписки, наприклад SaaS. Це програмне забезпечення допомагає визначити найвигідніші плани передплати та фактори, що впливають на утримання та відтік клієнтів. Команди продажів використовують ці рішення проактивно, щоб пом’якшити проблеми, які можуть призвести до скасування підписки. Менеджери з продажу використовують це програмне забезпечення для відстеження ефективності продажів, залучення нових клієнтів і утримання існуючих. Крім того, бухгалтери та контролери використовують дані про доходи від підписки, щоб оцінити фінансовий стан компанії. Програмне забезпечення для керування прибутком від підписки може пропонуватися як окремий продукт або як частина ширшого пакету для керування підпискою. Якщо продається окремо, він має інтегруватися з програмним забезпеченням для керування підписками та аналітики підписок.