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Програмне забезпечення для керування підпискою - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування підписками допомагає компаніям відстежувати всі дії, пов’язані з продажем продуктів на основі підписки. Хоча програмне забезпечення як послуга (SaaS) залишається найпоширенішою моделлю передплати, все більше компаній пропонують цифрові та навіть фізичні продукти через моделі передплати. Це універсальне програмне забезпечення, яке приносить користь різним відділам у рамках передплатного бізнесу, зокрема продажам, маркетингу та бухгалтерії. Продукти в цій категорії доступні як пакети програмного забезпечення або окремі рішення. Пакети об’єднують в одному пакеті кілька функціональних можливостей, таких як виставлення рахунків за підписку та програмне забезпечення для керування доходами. На відміну від цього, окреме програмне забезпечення надає комплексні функції для керування підпискою в одній інтегрованій системі. Крім того, програмне забезпечення для керування підписками можна інтегрувати з іншими системами, такими як платформи електронної комерції, платіжні шлюзи та бухгалтерське програмне забезпечення.
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Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Приєднуйтеся до понад 200 000+ творців, які щомісяця отримують зарплату від понад 4 мільйонів патронів.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Pabbly
pabbly.com
Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.
Zoho Billing
zoho.com
Програмне забезпечення для виставлення рахунків за підписку, створене для компаній, що розвиваються. Керуйте життєвим циклом виставлення рахунків за підписку клієнта від кінця до кінця. Автоматизуйте регулярне виставлення рахунків, керуйте підписками, надсилайте професійні рахунки-фактури, що відпо...
2Checkout
2checkout.com
Приймайте платежі онлайн, будь-коли та будь-де. 2Checkout.com — це служба обробки онлайн-платежів, яка допомагає приймати кредитні картки, PayPal і дебетові картки.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl дозволяє вам легко продавати цифрові продукти безпосередньо вашій аудиторії з вашого блогу, соціальних мереж або будь-де, де ви можете вставити посилання
Sage Intacct
intacct.com
Підвищте рентабельність інвестицій і трансформуйте свою організацію за допомогою першого й єдиного бажаного постачальника програмного забезпечення для бухгалтерського обліку та управління фінансами AICPA для компаній будь-якого розміру.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
Younium
younium.com
Younium — це універсальна платформа для ведення бізнесу з масштабованою підпискою. Він включає керування підпискою, виставлення рахунків за підписку, платежі, фінанси та інформаційні панелі підписки для компаній B2B.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
Recurly
recurly.com
Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.
Subbly
subbly.co
Subbly — це універсальна комерційна платформа, яка дозволяє запускати, запускати та розвивати будь-яку бізнес-модель підписки. Почніть безкоштовну 2-тижневу пробну версію сьогодні.
EQUP
equp.com
Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».
Kibo
kibocommerce.com
Kibo надає уніфіковані комерційні рішення, на які ви можете розраховувати для електронної комерції B2C і B2B, керування замовленнями, персоналізації та точки продажу.
Rainex
rainex.io
Rainex — це платформа з простою гнучкою функціональністю для створення підписок, виставлення рахунків і автоматизації всіх регулярних процесів виставлення рахунків.
Abowire
abowire.com
Не використовуйте бухгалтерське програмне забезпечення для керування своїми підписками. Зробіть це правильно з Abowire! Abowire — це німецька Abo-платформа для продажу підписок у Європі. Збільште регулярний дохід і зменшіть техніко-операційні витрати в 4 рази. Керуйте реєстрацією передплатників, пла...
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc — це доступне хмарне програмне забезпечення для керування підписками для малих і середніх видавців журналів і газет. Швидко та легко додавайте, поновлюйте та оновлюйте підписку. Приймайте замовлення онлайн. Продавайте попередні номери та рекламні товари. Надайте своїм передплатникам досту...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (заснована в 2006 році) є постачальником преміальних рішень для електронної комерції, розроблених для компаній, що займаються програмним забезпеченням, Saas і цифровими товарами. Ми забезпечуємо повну автоматизацію процесів управління та оптимізації онлайн-продажів за допомогою високое...
Vindicia
vindicia.com
Vindicia, компанія Amdocs, є світовим лідером в управлінні підписками та регулярними доходами.
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
Stykite
stykite.com
Stykite — це повна платформа для керування підписками, яка дає змогу запускати та масштабувати ваш продукт Saas для нових регіонів. Платіжні шлюзи попередньо інтегровані, і stykite також володіє податковими зобов’язаннями з продажів, ризиками та іншими вимогами.
Rebill
rebill.com
Rebill — це рішення для регулярних зборів і фінансової автоматизації в Латинській Америці. Продавці можуть почати продавати підписки та членства за лічені хвилини за допомогою попередньо створеної платіжної сторінки та керувати своїми фінансовими процесами з єдиного місця.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest — це платформа для виставлення рахунків і підписок без коду для компаній SaaS і малих і середніх підприємств. PayRequest інтегрується з платіжними шлюзами, такими як Stripe, Mollie, PayPal тощо, щоб пропонувати платіжні рішення, як-от посилання для оплати, сторінки платежів, підписки, сто...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro — це комплексна платформа для керування підпискою та членством. Комплексна платформа самообслуговування, яка не потребує коду, але має всі інструменти розробки для забезпечення максимальної гнучкості. Найпопулярніші функції Pelcro: - Легко створюйте підписки та продукти електронної комерції в...
Nummuspay
nummuspay.com
Платформа Nummuspay для керування підписками та обробки кредитних карток керує всіма частинами життєвого циклу прибутку для компаній, що здійснюють підписку та повторювані доходи.
Crystallize
crystallize.com
Надшвидка безголова торгівля для брендів і агентств, одержимих продуктами. Створюйте унікальні та незабутні враження від продукту та продавайте свої продукти в будь-якому каналі, у будь-якому масштабі та будь-яким способом, про який ви мрієте.
circuly
circuly.io
circuly — це B2B SaaS для веб-сайтів, який робить оренду фізичних продуктів такою ж простою та прибутковою, як і їх продаж. circuly пропонує все, що потрібно компаніям для успішного запуску та масштабування моделі підписки/продукту як послуги.
Buzops
buzops.com
Buzops — це більше, ніж система керування спортзалом. Ми є єдиною командою, яка має на меті розширити можливості власників тренажерних залів і бути відданим партнером у підвищенні ефективності та розвитку вашого фітнес-бізнесу. У 2009 році Майкл заснував компанію з персональних тренінгів, швидко збі...
Aria Systems
ariasystems.com
У сучасному світі на вимогу потреби ринку можуть обернутися в копійки. Aria Systems надає корпоративним компаніям швидкість і гнучкість для змін разом із нею. Хмарна платформа монетизації Aria усуває вузькі місця для виставлення рахунків, щоб компанії могли швидко запускати та розвивати свої пропози...
Upodi
upodi.com
Upodi — це провідна платформа для виставлення рахунків і керування підписками, яка автоматизує операції з ціноутворення, виставлення рахунків і виставлення рахунків для компаній SaaS і підписок. Upodi забезпечує основну системну інфраструктуру за допомогою механізму регулярних виставлення рахунків с...
Rebillia Platform
rebillia.com
Повністю настроюваний, гнучкий і масштабований механізм регулярних замовлень і підписок на рівні підприємства, який підходить для будь-якого бізнесу. Rebillia надає інструменти, необхідні для створення унікальної моделі підписки та безперебійного процесу реєстрації для клієнтів, зокрема: - Повністю ...
TrueRev
truerev.com
TrueRev — це повністю адаптивна платформа для виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. TrueRev, створений у співпраці з провідними світовими компаніями SaaS і фінансовими лідерами, допомагає компаніям керувати, відстежувати та максимізувати дохід від підписки. Інтегрований у такі ф...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar — це платформа Quote-to-cash у Нью-Йорку, яка може автоматизувати складні рахунки на основі передплати та використання, керувати дебіторською заборгованістю, надавати аналітику, налаштовувати гнучкі робочі процеси визнання доходу та автоматизувати вимірювання даних про використання. Zenskar ...
Freemius
freemius.com
Freemius — це новий стандарт у продажу програмного забезпечення, плагінів, тем, шаблонів і SaaS.
Ordergroove
ordergroove.com
Платформа підписки Ordergroove допомагає інноваційним брендам і роздрібним торговцям будувати постійні високоприбуткові відносини зі своїми клієнтами, перетворюючи одноразові покупки на повторювані транзакції. Бренди, які швидко розвиваються, як-от Dollar Shave Club, The Honest Company та OLLY, покл...
Billsby
billsby.com
Billsby – це багатофункціональна платформа регулярних платежів Saas. Billsby розроблено для того, щоб клієнти могли швидко почати роботу, часто протягом 1-2 годин. Щоб полегшити цей процес, у нас є команда доброзичливих досвідчених консультантів, які готові допомогти вашому бізнесу запрацювати. Якщо...
Maxio
maxio.com
У Maxio ми допомагаємо компаніям B2B SaaS відкрити наступний етап зростання. Наша платформа фінансових операцій розроблена для вирішення унікальних фінансових завдань B2B SaaS, включаючи виставлення рахунків, керування підписками, визнання доходів і витрат, а також показники й аналітику SaaS. Ми вва...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — це ЄДИНА продуктивна платформа електронної комерції, яка була створена внаслідок надзвичайної конверсії. Коли востаннє ваші продажі в магазині конвертувалися на 4%, 6%, 8%, 10% або більше? Checkout Champ підвищує ваші коефіцієнти конверсії та середню вартість вашого замовлення завдя...
Cleeng
cleeng.com
Створіть за лічені хвилини свою відеокомерційну платформу D2C і зберігайте своїх передплатників роками. Просте та потужне керування подорожжю ваших передплатників, різні пристрої, ефективний інструмент для утримання передплатників
Omeda
omeda.com
Omeda — це всеосяжна комплексна маркетингова технологічна платформа для зростання, залучення та монетизації вашої аудиторії. Завдяки платформі даних клієнтів (CDP), автоматизації електронної пошти та маркетингу, управлінню даними та згодою, управлінню підписками та багатьма інтеграціями, Omeda дозво...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і доходів для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізува...
Recharge
rechargepayments.com
Рішення для зростання для брендів, які першочергово підписуються. Понад 20 000 найбільш інноваційних брендів електронної комерції використовують Recharge, щоб збільшити та зберегти свою клієнтську базу.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизації виставлення рахунків і доходів для масштабування бізнесу, яка спрощує те, як компанії визначають ціни на продукти, надсилають рахунки-фактури, збирають платежі та визнають дохід. Розроблена для ринку малого та середнього бізнесу, хмарна платформа усуває обхідні шляхи вручну у...