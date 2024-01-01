Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для керування підпискою - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування підписками допомагає компаніям відстежувати всі дії, пов’язані з продажем продуктів на основі підписки. Хоча програмне забезпечення як послуга (SaaS) залишається найпоширенішою моделлю передплати, все більше компаній пропонують цифрові та навіть фізичні продукти через моделі передплати. Це універсальне програмне забезпечення, яке приносить користь різним відділам у рамках передплатного бізнесу, зокрема продажам, маркетингу та бухгалтерії. Продукти в цій категорії доступні як пакети програмного забезпечення або окремі рішення. Пакети об’єднують в одному пакеті кілька функціональних можливостей, таких як виставлення рахунків за підписку та програмне забезпечення для керування доходами. На відміну від цього, окреме програмне забезпечення надає комплексні функції для керування підпискою в одній інтегрованій системі. Крім того, програмне забезпечення для керування підписками можна інтегрувати з іншими системами, такими як платформи електронної комерції, платіжні шлюзи та бухгалтерське програмне забезпечення.