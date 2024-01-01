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Програмне забезпечення для роботи з електронними таблицями - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для роботи з електронними таблицями – це цифрові інструменти, призначені для організації, аналізу та обробки числових даних у табличному форматі. Користувачі можуть створювати сітки або робочі аркуші, де дані організовані в рядки та стовпці, а також виконувати обчислення, створювати діаграми та створювати звіти. Програмне забезпечення для роботи з електронними таблицями широко використовується для таких завдань, як складання бюджету, фінансовий аналіз і керування даними.
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Google Sheets
google.com
Google Sheets – це програма для роботи з електронними таблицями, яка входить до складу безкоштовного офісного програмного пакету для роботи в Інтернеті, який пропонує Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Slides, текстовий процесор і програму для презентацій відпові...
Microsoft Excel Online
microsoft.com
Створюйте, редагуйте та діліться електронними таблицями Excel за допомогою онлайн-версії Microsoft Excel. Працюйте з іншими над спільними проектами в режимі реального часу. Microsoft Excel — це електронна таблиця, розроблена Microsoft для Windows, macOS, Android та iOS. Він містить обчислення, інст...
Airtable
airtable.com
Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...
Zoho Sheet
zoho.com
Програмне забезпечення для роботи з електронними таблицями для команд. Створюйте, редагуйте та діліться електронними таблицями онлайн за допомогою Zoho Sheet безкоштовно.
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers — це програма для роботи з електронними таблицями, розроблена компанією Apple Inc. як частина пакету продуктів iWork разом із Keynote і Pages. Numbers доступний для iOS і macOS High Sierra або новіших. Numbers 1.0 для OS X було оголошено 7 серпня 2007 року, що робить його найновішою програмо...