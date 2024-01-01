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Інструменти тестування програмного забезпечення - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для тестування програмного забезпечення забезпечує групи розробників методами та інструментами, необхідними для оцінки якості їхніх проектів розробки та вдосконалення програмного забезпечення. Ці інструменти допомагають командам визначити, чи програмне забезпечення придатне для використання, чи правильно працює, чи відповідає їхнім цілям і чи відповідає загальним вимогам. Крім того, інструменти тестування програмного забезпечення часто включають рішення для керування тестуванням, наприклад програмне забезпечення для відстеження помилок і керування проектами. Деякі рішення пропонують функції, які покращують співпрацю між тестувальниками програмного забезпечення та розробниками. Щоб відстежувати дії тестування та аналізувати результати, більшість рішень надають звіти та інформаційні панелі з попередньо визначеними показниками та KPI. Інтеграція з іншими інструментами тестування або рішеннями для розробки також є ключовою особливістю. Ця інтеграція підтримує інші важливі дії в життєвому циклі розробки, такі як автоматизація збірки, безперервна доставка та безперервне розгортання.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Qase
qase.io
Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
Sauce Labs
saucelabs.com
Найбільша в світі хмара безперервного тестування веб- і мобільних додатків. Доступ до веб-браузерів, мобільних емуляторів, симуляторів і справжніх мобільних пристроїв.
Browserling
browserling.com
Онлайн кросбраузерне тестування.
TestProject
testproject.io
Безкоштовна автоматизація тестування для всіх. На основі спільноти. TestProject — це безкоштовна наскрізна платформа автоматизації тестування для Інтернету, мобільних пристроїв і тестування API, яка підтримується спільнотою автоматизації тестування №1.
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобільні додатки наступного покоління та Хмара кросбраузерного тестування Забезпечте неперевершений цифровий досвід із нашим наступним поколінням Хмарна платформа тестування на основі ШІ. Забезпечте виняткову взаємодію з користувачем на всіх пристроях і в усіх браузерах.
UserZoom
userzoom.com
Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контролю якості Rainforest поєднує автоматизацію тестування без використання коду та професійну перевірку якості, щоб допомогти вам випускати якісне програмне забезпечення.
Loadster
loadster.app
Loadster — це хмарне гібридне рішення для тестування навантаження для високопродуктивних веб-сайтів і програм. Виконайте навантажувальні тести на своїх сайтах, щоб знайти вузькі місця, підвищити стабільність і оптимізувати роботу користувачів.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Userlytics
userlytics.com
Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.
Waldo
waldo.com
Waldo — це єдине рішення для тестування без використання коду, створене з нуля, без залучення сценаріїв, щоб ефективно масштабувати автоматизацію тестування та позбутися необхідності вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.
Reflect
reflect.run
Неперевершено швидке автоматизоване тестування. Reflect робить регресійні тести легкими у створенні та безболісними для обслуговування. Команди швидкого розвитку використовують Reflect для виявлення помилок, не сповільнюючи швидкість розробки.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — це потужна платформа автоматизації тестування з відкритим вихідним кодом, яка працює з коробки та дозволяє створювати тести для веб-додатків, мобільних додатків і API всього за кілька хвилин. Повна платформа Testsigma об’єднує всі можливості традиційного фрагментованого стеку тестів. -Пр...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це програмне забезпечення для тестування електронної пошти, яке дозволяє отримувати та тестувати електронну пошту, допомагаючи створювати, тестувати та презентувати свій продукт.
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
Endtest
endtest.io
Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного забезпечення якості.
CodiumAI
codium.ai
Створення значущих тестів для зайнятих розробників Завдяки CodiumAI ви отримуєте нетривіальні тести (і тривіальні теж!), які пропонуються прямо у вашій IDE, тож ви можете розумно кодувати, створювати більше цінностей і залишатися впевненим, коли наполягаєте. Код, як ви це мали на увазі.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — це система керування тестами нового покоління, спочатку призначена для автоматизованих тестів. Це потужне рішення для синхронізації автоматизованих і ручних тестів в одному місці та ефективної співпраці з командою. Це робить тестування повністю видимим і прозорим для всіх партнерів по ...
Autify
autify.com
Autify — це платформа автоматизації тестування без коду, яка дозволяє будь-кому виконувати тестування автоматизації. Він використовує штучний інтелект (AI) для підтримки тестових сценаріїв.
Momentum Suite
momentumsuite.com
Кросплатформне рішення для тестування програмного забезпечення E2E. Ми створюємо ігровий майданчик, який дозволить вам більше зосередитися на зручності використання, а не стикатися з ручним та індивідуальним тестуванням.
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird — це швейцарський армійський ніж інструментів для захоплення екрана. Дуже легко записувати екран, мікрофон, камеру, робити знімки екрана, показувати миттєві повтори. Це набагато швидше, ніж писати певні листи та скликати нараду. Ми також розробили спеціальні командні функції, як-от збір технічн...
RemotiveLabs
remotivelabs.com
Простіший спосіб створення прототипу, тестування та створення програмного забезпечення автомобіля! RemotiveLabs зменшує складність у розробці автомобільного програмного забезпечення, полегшує абстракцію апаратного забезпечення та пропонує більш гнучке середовище порівняно зі старими інструментами з ...
Beta Testing
betatesting.com
BetaTesting надає послуги тестування в реальному світі спільнотою з понад 200 000 користувачів у всьому світі. Наша платформа дозволяє стартапам і великим компаніям розробляти тести для збору відгуків, звітів про помилки, відео про зручність використання та реальних даних користувачів протягом одног...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab — це передовий веб-інструмент для інженерів з контролю якості. Легко керуйте своїми тестами та інтегруйте їх із помилками трекери в одному місці!
Original Software
originalsoftware.com
Сотні компаній довіряють нашій корпоративній платформі тестування, яка знижує ризик помилок і невдалих оновлень і економить до 60% часу, витраченого на тестування. Зробіть крок у майбутнє з єдиною потужною платформою для керування, збору та автоматизації тестування в системі ERP і всьому наборі техн...
Testpad
testpad.com
Testpad — це надзвичайно простий інструмент керування тестовими випадками, який переосмислює ручне тестування за допомогою ефективного підходу до контрольного списку. Зручніше, ніж електронні таблиці. Більш спритне, ніж важке ведення справ. Витрачайте менше часу на написання, більше на фактичне тест...
Testkube
testkube.io
Testkube — це платформа оркестровки тестів, яка надає єдине вікно для всіх ваших інструментів тестування та визначень тестів, запуску, масштабування та звітування. Результатом є вища якість збірки, менші витрати та швидший час виходу на ринок. Testkube призначений для середніх і великих підприємств,...
Functionize
functionize.com
Functionize надає інтелектуальну платформу тестування, яка включає технології штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизації кропіткого процесу тестування програмного забезпечення. Ми працюємо з командами будь-якого розміру та навичок, щоб покращити створення тестів, усунути нестабільніс...
Testuff
testuff.com
Testuff є постачальником служби тестування на основі SaaS для керування та виконання ручних і автоматизованих тестів програмного забезпечення та звітування про дефекти.
TestGrid
testgrid.io
Тестова інфраструктура та наскрізне тестування Cloud TestGrid пропонує безпечну та масштабовану тестову інфраструктуру, яка розміщує реальні мобільні пристрої та браузери в хмарі або локально. За допомогою TestGrid користувачі також можуть виконувати наскрізну автоматизацію тестування, включаючи без...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton є провідною платформою для тестування мобільних додатків для підприємств, щоб вони могли надавати своїм клієнтам бездоганний мобільний досвід. Понад 60 000 розробників і тестувальників у всьому світі використовують гнучке керування пристроями в лабораторії Kobiton і інтелектуальний набір яко...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — це перше автономне наскрізне (E2E) рішення для регресійного тестування, яке постійно створює, підтримує та розвиває набори тестів E2E за допомогою машинного аналізу даних про поведінку користувачів у реальному часі. Це єдине повністю кероване рішення, яке усуває критичні прогалини в ох...
BugBug
bugbug.io
BugBug — це рішення для автоматизації тестування з низьким кодом для контролю якості, тестувальників, розробників і менеджерів із продуктів. Він пропонує повну автоматизацію наскрізного тестування веб-сайтів і веб-додатків. Інструмент дозволяє користувачам автоматизувати регресійні тести та зменшити...
KTern.AI
ktern.com
KTern.AI є партнером SAP Spotlight із баченням надихнути та демократизувати орієнтовану на SAP цифрову трансформацію як послугу (DXaaS). Завдяки платформі автоматизації DXaaS KTern.AI забезпечує успіх інвестицій у SAP для корпоративних клієнтів і партнерів. KTern.AI є світовим лідером у пропонуванні...
Loadmill
loadmill.com
Спростіть автоматизацію тестування за допомогою підходу, керованого AI API: переосмислення веб-тестування, тестування мобільних пристроїв і тестування навантаження. НАСКІЗНЕ РІШЕННЯ Використання штучного інтелекту для автоматизації життєвого циклу тестування Loadmill — ідеальне рішення для автоматиз...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — це перша в світі платформа цифрового досвіду штучного інтелекту, яка поєднує розміщену в хмарі та локальну глобальну інфраструктуру пристроїв, автоматизацію тестування та аналітику продуктивності та якості на основі ML для мобільних пристроїв, Інтернету, аудіо та відео. HeadSpin дає змогу...
TestLodge
testlodge.com
Зручний, продуктивний онлайн-інструмент керування тестами для простого й оптимізованого керування тестуванням. Простота у використанні TestLodge дозволяє командам із забезпечення якості легко керувати своїми тестовими прикладами та запускати тести. Завдяки вибору багатьох провідних засобів відстежен...
Cucumber
cucumber.io
Cucumber об’єднує специфікацію та тестову документацію в одне ціле.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — це складний інструмент керування тестуванням для команд контролю якості по всьому світу. Ми віримо в те, щоб полегшити вашу роботу та надати все необхідне на одній платформі. Завдяки нашому всеохоплюючому інструменту керування тестовими прикладами прискорення тестування та виконання проек...
mabl
mabl.com
mabl — це уніфікована платформа автоматизації тестування на основі штучного інтелекту, яка дозволяє командам забезпечувати якість і ціль своїх найбільш інноваційних функцій, у тому числі тих, що працюють на основі генеративного штучного інтелекту. Завдяки комплексному тестуванню Інтернету, мобільних...
TestQuality
testquality.com
TestQuality — це сучасний інструмент керування тестуванням, створений експертами з розробки та контролю якості, що покращує такі підходи до тестування, як зсув вліво, BDD, TDD/ATDD і безперервне тестування. Він швидкий, зручний, надійний і легко інтегрується з Jira, GitHub, Selenium, Jenkins тощо. T...
Applitools
applitools.com
Applitools — це платформа автоматизації тестування, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти командам створювати бездоганний цифровий досвід без клопоту традиційних методів тестування. Завдяки Applitools Eyes і нашій тестовій хмарі нового покоління, Ultrafast Grid, розробники та інженери з к...
Cyara
cyara.com
Відзначена нагородами платформа Cyara CX Assurance Platform допомагає компаніям пришвидшити розвиток клієнтського досвіду, підвищити якість усіх цифрових і голосових каналів і забезпечити наскрізну роботу клієнтів. Платформа Cyara підтримує весь життєвий цикл розробки програмного забезпечення для вз...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce — це платформа для тестування веб-сайтів і мобільних додатків, якій найбільше довіряють у галузі. Стратегії клаптикового тестування залишилися в минулому, оскільки з Perfecto користувачі насолоджуються безперебійним наскрізним тестуванням з будь-якої точки світу. Використовуйте ...
Cypress
cypress.io
Cypress — це інструмент автоматизованого тестування, створений для сучасного Інтернету. Він забезпечує краще, швидше та надійніше тестування всього, що працює у браузері. Створений на основі абсолютно нової архітектури, Cypress працює в тому самому циклі виконання, що й програма, що тестується, і пр...
Kualitee
kualitee.com
Kualitee — це платформа для керування тестами на базі штучного інтелекту, яка допомагає командам оптимізувати процеси тестування та швидше надавати високоякісне програмне забезпечення. Він пропонує повний набір функцій, включаючи керування тестовими випадками, виконання тестів, керування дефектами, ...
Test IO
test.io
Більше десяти років Test IO є надійним партнером із тестування для сотень відомих брендів, тісно співпрацюючи, щоб надавати винятковий досвід роботи з продуктами клієнтам у всьому світі, а також створювати професійні можливості для понад 400 тисяч (і зростає!) різноманітних членів. нашої міжнародної...
Testlio
testlio.com
Testlio — це глобальна компанія з тестування програмного забезпечення з перевіреними рішеннями для ручного тестування, автоматизації тестування та злитого тестування програмного забезпечення. Наш унікальний підхід до тестування поєднує людей і машини, щоб допомогти цифровим новаторам створювати якіс...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf створює автоматизовані наскрізні тести для 80% ваших потоків користувачів лише за 4 місяці, підтримує їх 24 години на добу та забезпечує необмежену кількість паралельних тестів на нашій інфраструктурі. Чи згадували ми, що ми гарантуємо відсутність пластівців? Ми теж це робимо. Почніть із 90-...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr — це сучасне хмарне програмне забезпечення для керування тестами, яке пропонує низку функцій для вдосконалення процесів тестування. Напишіть виразні тестові випадки з форматованим текстом, таблицями та знімками екрана. Проводьте гнучкі тестові прогони, використовуючи всі або частину тестів. Ле...
UserPeek
userpeek.com
UserPeek постає як потужний інструмент для проведення дистанційних тестів на зручність використання, забезпечуючи платформу, яка записує справжній досвід користувача з різними продуктами. Цей інтуїтивно зрозумілий інструмент дає нефільтроване уявлення про шлях користувача, що стає ще ефективнішим за...
Loop11
loop11.com
Loop11 — це платформа для дослідження та тестування UX, яка автоматизує дослідження користувачів, щоб надати інформацію для покращення взаємодії з цифровими користувачами. Платформа дозволяє швидко налаштувати та запустити тестування взаємодії з користувачем на будь-якому веб-сайті чи домені, включа...