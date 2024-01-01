Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти тестування програмного забезпечення - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для тестування програмного забезпечення забезпечує групи розробників методами та інструментами, необхідними для оцінки якості їхніх проектів розробки та вдосконалення програмного забезпечення. Ці інструменти допомагають командам визначити, чи програмне забезпечення придатне для використання, чи правильно працює, чи відповідає їхнім цілям і чи відповідає загальним вимогам. Крім того, інструменти тестування програмного забезпечення часто включають рішення для керування тестуванням, наприклад програмне забезпечення для відстеження помилок і керування проектами. Деякі рішення пропонують функції, які покращують співпрацю між тестувальниками програмного забезпечення та розробниками. Щоб відстежувати дії тестування та аналізувати результати, більшість рішень надають звіти та інформаційні панелі з попередньо визначеними показниками та KPI. Інтеграція з іншими інструментами тестування або рішеннями для розробки також є ключовою особливістю. Ця інтеграція підтримує інші важливі дії в життєвому циклі розробки, такі як автоматизація збірки, безперервна доставка та безперервне розгортання.