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Рішення безпеки ланцюга поставок програмного забезпечення - Найпопулярніші застосунки
Інструменти безпеки ланцюга поставок програмного забезпечення забезпечують автоматизований і постійний моніторинг протягом усього процесу розробки програмного забезпечення. Вони аналізують вихідний код, визначають потенційні загрози безпеці, сканують шкідливий код і перевіряють автентичність сторонніх компонентів і залежностей. Захист ланцюжка постачання програмного забезпечення передбачає захист кожного етапу життєвого циклу розробки програмного забезпечення для забезпечення цілісності кінцевого продукту. Це включає усунення вразливостей і загроз, які можуть скомпрометувати програмне забезпечення. Ці інструменти також виявляють будь-які спроби втручання під час розробки чи розгортання. Забезпечуючи включення лише перевірених і перевірених компонентів, вони мінімізують ризик появи вразливостей або зловмисного програмного забезпечення. Рішення безпеки ланцюга постачання програмного забезпечення часто використовуються разом із інструментами статичного аналізу коду для виявлення потенційних уразливостей і захисту від них.
Запит на новий застосунок
Tray.io
tray.io
Tray.io — це найдосконаліша інтеграційна платформа для підключення інструментів, які ви використовуєте щодня. Легко оптимізуйте процеси за допомогою нашого візуального редактора робочих процесів. Створюйте за допомогою кліків або кодів.
Snyk
snyk.io
Snyk допомагає компаніям, які працюють на програмному забезпеченні, швидко розвиватися та залишатися в безпеці. Постійно знаходите та виправляйте вразливості для npm, Maven, NuGet, RubyGems, PyPI тощо.
NexHealth
nexhealth.com
NexHealth | Платформа №1 для роботи з пацієнтами. Залучайте більше пацієнтів за допомогою NexHealth для онлайн-планування, спілкування, цифрових форм і багато іншого.
Aurinko.io
aurinko.io
Aurinko забезпечує основні комунікаційні функції та пропонує готову логіку синхронізації CRM, а також готові до інтеграції надбудови Gmail і Outlook, що дозволяє бізнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) увімкнути інтелектуальне керування відносинами . *** CRM Sync Logic *** УВІМКНУТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬН...
Apideck
apideck.com
Apideck дозволяє розробникам створювати масштабні інтеграції за допомогою набору уніфікованих API, що охоплюють бухгалтерський облік, CRM, HRIS, ATS, зберігання файлів, управління проектами та електронну комерцію. Економія часу та витрат на обслуговування, щоб інженери могли зосередитися на основном...
SOOS
soos.io
Платформа управління безпекою програми Безпека додатків у вашій організації має бути не просто контрольним списком. ASPM від SOOS — це динамічний комплексний підхід до захисту вашої інфраструктури додатків від уразливостей протягом життєвого циклу розробки програмного забезпечення (SDLC) і живих ро...
Unified.to
unified.to
«Один API для інтеграції всього» — ми єдина платформа розробників API для інтеграції SaaS. На створення одного запиту клієнта на інтеграцію може знадобитися кілька місяців. За допомогою Unified.to ви можете запустити всі інтеграції, які потрібні вашим клієнтам, лише за кілька годин. Unified.to — це ...
Codat
codat.io
Codat допомагає банкам будувати глибші зв’язки з бізнес-клієнтами. Ми пропонуємо продукти, які спрощують доступ, синхронізацію та інтерпретацію даних із фінансового програмного забезпечення клієнтів для конкретних випадків використання, таких як підключення постачальників до програм комерційних карт...
The Code Registry
thecoderegistry.com
Реєстр кодів — це перша в світі платформа аналізу коду й аналізу коду на основі штучного інтелекту, призначена для захисту та оптимізації активів програмного забезпечення для бізнесу. Забезпечуючи незалежну безпечну реплікацію сховищ коду та надаючи поглиблений аналіз і звітність, The Code Registry ...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe — це рішення SaaS, яке забезпечує безперервну гарантію безпеки та надійності артефактів програмного забезпечення, діючи як центр довіри між виробниками програмного забезпечення та споживачами. Централізована система керування SBOM Scribe дозволяє без зусиль керувати та ділитися продуктами SBO...
Endor Labs
endorlabs.com
Платформа безпеки ланцюга поставок програмного забезпечення Endor Labs вирішує три ключові проблеми безпеки ланцюга постачання програмного забезпечення та наслідки: Безпека відкритого вихідного коду: Endor Labs допомагає інженерам покращити продуктивність додатків і мінімізувати поверхню атак, вибир...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro є лідером у сфері управління безпекою додатків (ASPM), що об’єднує видимість ризиків, визначення пріоритетів і виправлення за допомогою глибокого аналізу коду та контексту виконання. Отримайте повну видимість програм і ризиків: Apiiro використовує глибокий підхід до ASPM, заснований на коді. ...
Xygeni
xygeni.io
Забезпечте розробку та доставку програмного забезпечення! Xygeni Security спеціалізується на управлінні системою безпеки додатків (ASPM), використовуючи глибоке контекстне розуміння для ефективного визначення пріоритетів і керування ризиками безпеки, мінімізуючи шум і надмірні сповіщення. Наші іннов...
OX Security
ox.security
Безпека має бути невід’ємною частиною процесу розробки програмного забезпечення, а не забутою думкою. Заснована Neatsun Ziv і Lion Arzi, двома колишніми керівниками Check Point, OX є першою і єдиною платформою Active Application Security Posture Management (ASPM), яка об’єднує різні інструменти безп...
Cycode
cycode.com
Cycode — це єдине рішення для безпеки наскрізного ланцюжка поставок програмного забезпечення (SSC), яке забезпечує видимість, безпеку та цілісність на всіх етапах SDLC. Cycode інтегрується з усіма вашими інструментами конвеєра доставки програмного забезпечення та постачальниками інфраструктури, щоб ...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозу...
Hotglue
hotglue.com
Спростіть інтеграцію SaaS за допомогою вбудованого iPaaS. Створіть нативну інтеграцію з платформами, якими користуються ваші клієнти, у 10 разів швидше.
Integration Labs
integrationlabs.co
Уніфікований API для фінансових даних бізнесу. Integration Labs полегшує взаємодію з фінансовими даними клієнтів вашого бізнесу. Провідні SaaS, платіжні та фінансові компанії використовують єдиний API для легкого отримання та синхронізації даних між обліковими, комерційними та платіжними платформа...
Arnica
arnica.io
Arnica — це поведінкова платформа безпеки ланцюга поставок програмного забезпечення для DevOps. Arnica проактивно захищає ваш ланцюжок постачання програмного забезпечення, автоматизуючи повсякденні операції безпеки та надаючи можливість розробникам володіти безпекою, не зазнаючи ризиків і не знижую...