Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Засоби локалізації програмного забезпечення - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти локалізації програмного забезпечення призначені для адаптації програмного забезпечення до потреб і переваг користувачів у різних географічних регіонах. Ці інструменти пропонують можливості керування перекладами для програмних додатків, спрямовані на покращення глобального вмісту, мінімізуючи ручні процеси шляхом автоматизації завдань упродовж усього процесу перекладу під час розробки програмного забезпечення. У той час як програмне забезпечення для керування перекладами зазвичай використовується постачальниками мовних послуг або позаштатними перекладачами, інструменти локалізації програмного забезпечення спеціально використовуються групами розробників. Ці команди використовують інструменти для постійної локалізації рядків коду, які відкриваються користувачам, безпосередньо з інформаційної панелі розробки. Інструменти локалізації програмного забезпечення служать центральним центром для перекладачів у групах розробників, дозволяючи їм керувати перекладом і локалізацією протягом життєвого циклу розробки. Від веб-сайтів і мобільних додатків до відеоігор, групи розробників, які працюють над глобальним розгортанням програмного забезпечення для користувачів, користуються перевагами автоматизованих завдань перекладу та функцій керування, які пропонують інструменти локалізації програмного забезпечення. Ці інструменти часто інтегруються з системами контролю версій, платформами для розробки мобільних пристроїв і програмним забезпеченням ігрового движка, сприяючи безперервному робочому процесу локалізації.