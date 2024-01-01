Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти аналізу розробки програмного забезпечення - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти аналітики розробки програмного забезпечення, які часто називають інструментами аналітики Git, пропонують вичерпну інформацію про хід розробки шляхом аналізу історичних даних. Ці інструменти дозволяють керівникам і менеджерам команди розробників виявляти вузькі місця, відстежувати прогрес наприкінці дня або наприкінці тижня, визначати, які області коду привертають найбільшу увагу, спостерігати за тенденціями тощо. Ця інформація допомагає командам підвищити ефективність і швидше досягти високоякісних результатів. Розроблені в основному для управлінських цілей і зосереджені на метриках високого рівня, інструменти аналітики розробки програмного забезпечення зазвичай використовуються разом із програмним забезпеченням для керування продуктами та іншими інструментами аналітики. Вони повинні легко інтегруватися з програмним забезпеченням для керування вихідним кодом.