Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Платформи соціальних мереж - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи соціальних мереж дозволяють окремим особам і компаніям зв’язуватися один з одним для спілкування та обміну даними, часто на публічному форумі. У соціальних мережах користувачі представлені профілем, і вони зв’язуються з іншими користувачами, які мають подібні інтереси чи досвід, або з ким вони знайомі в реальному житті. Платформи соціальних мереж зазвичай доступні через веб-браузер або мобільний додаток. Компанії використовують соціальні мережі для різних цілей. Це дозволяє їм створювати та підтримувати свій бренд, обмінюючись вмістом або рекламуючи маркетингові матеріали. Його також можна використовувати для мереж, реклами або навіть для обслуговування клієнтів, серед іншого. Компанії можуть використовувати програмне забезпечення для соціальних мереж разом із програмним забезпеченням в одній або кількох із таких категорій: керування соціальними мережами, соціальна аналітика, моніторинг соціальних мереж, соціальна реклама та соціальне обслуговування клієнтів.