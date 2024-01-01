Social Network Platforms - Найпопулярніші застосунки
Social networks platforms allows individuals and companies to connect with one another to communicate and share data, often in a public forum. In a social networks, users are represented by a profile, and they connect with other users that have similar interests or backgrounds, or who they know in real life. Social network platforms are typically accessed via web browser or mobile application. Companies use social networks for a variety of purposes. It allows them to build and maintain their brand by sharing content or promoting marketing materials. It can also be used for networking, advertising, or even for customer service, among other uses. Companies can use social networks software in congruence with software in one or more of the following categories: social media management, social analytics, social media monitoring, social advertising, and social customer service.
Запит на новий застосунок
instagram.com
Instagram (зазвичай скорочено IG або Insta) — американська соціальна мережа для обміну фотографіями та відео, що належить Facebook, створена Кевіном Сістромом і Майком Крігером і спочатку була запущена на iOS у жовтні 2010 року. Версія для Android була випущена в квітні 2012 року, а потім і інтерфей...
facebook.com
Facebook (стилізований під facebook) — це американська онлайн-соціальна медіа та служба соціальної мережі, що базується в Менло-Парку, штат Каліфорнія, і є флагманською службою однойменної компанії Facebook, Inc. Її заснував Марк Цукерберг разом зі студентами Гарвардського коледжу та сусідами по кім...
X
x.com
X, раніше Twitter — це онлайн-соціальна медіа та служба соціальних мереж, якою керує американська компанія X Corp., наступниця Twitter, Inc. Twitter — це американський сервіс мікроблогів і соціальних мереж, у якому користувачі публікують і взаємодіють із повідомленнями, відомими як «твіти». Зареєст...
pinterest.com
Pinterest — це американська служба обміну зображеннями та соціальних медіа, призначена для збереження та пошуку інформації (зокрема, «ідей») у Всесвітній мережі за допомогою зображень і, у меншому масштабі, анімованих GIF-файлів і відео у формі дощок. Сайт був створений Беном Зільберманном, Полом Ск...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat дозволяє легко спілкуватися з друзями, переглядати історії з усього світу та досліджувати новини в Discover. Життя стає веселішим, коли ти живеш миттю! Snapchat — це американська мультимедійна програма та служба обміну миттєвими повідомленнями, розроблена компанією Snap Inc., спочатку Snap...
reddit.com
Reddit (стилізований логотипом як reddit) — це американська соціальна мережа новин, веб-сайт для рейтингів веб-вмісту та дискусій. Зареєстровані учасники надсилають на сайт такий вміст, як посилання, текстові дописи та зображення, які потім голосують за або проти іншими учасниками. Публікації орган...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...
Instapaper
instapaper.com
Instapaper — це служба створення закладок, яка дозволяє зберігати веб-контент, щоб його можна було «прочитати пізніше» на іншому пристрої, такому як електронний рідер, смартфон або планшет. Сервіс був заснований у 2008 році Марко Арментом і має близько 2 мільйонів користувачів станом на кінець 2011 ...
Meetup
meetup.com
Знайдіть групи, які проводять події онлайн або особисто, і познайомтеся з людьми у вашій місцевій спільноті, які поділяють ваші інтереси.
SlideShare
slideshare.net
Відкривайте, діліться та показуйте презентації та інфографіку з найбільшою у світі професійною спільнотою обміну вмістом.
Glitch
glitch.com
Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.
BuzzFeed
buzzfeed.com
BuzzFeed містить свіжі новини, важливу журналістику, вікторини, відео, новини про знаменитостей, відео про смачну кухню, рецепти, домашні хаки та всю актуальну новину, якою ви захочете поділитися з друзями. Copyright BuzzFeed, Inc. Усі права захищено.
LiveJournal
livejournal.com
Твоє життя - найкраща історія! Просто почніть свій блог сьогодні!
Digg
digg.com
Digg — це домашня сторінка в Інтернеті, яка містить найкращі статті, відео та оригінальний вміст, про який зараз говорять у мережі.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Social Inviter
socialinviter.com
Social Inviter enables the user to import contacts, import friends, send the message and post content to social networks in clicks.
CoFoundersLab
cofounderslab.com
CoFoundersLab uses AI algorithms to recommend clients' the best candidates for a cofounder, team member or advisor.
MindSumo
mindsumo.com
MindSumo helps companies crowdsource new ideas and insights from over 400,000 users. The MindSumo community is made up of over 400,000 Millennial and Gen Z students at some of the top universities in the world. Over 100 of the Fortune 500 have used MindSumo to source breakthrough ideas, capture valu...
SalesHookup
saleshookup.com
SalesHookup is a platform that saves sales professionals 10+ hrs a month with networking by simplifying the process into 3 steps: 1. Select a time slot 2. We'll match you with another member and send you an intro 3. Connect on our video platform and have fun SalesHookup launched in 2021 and has grow...
Groupsite
groupsite.com
Створіть свою спільноту правильно. Груповий сайт дозволяє вашій групі спілкуватися, співпрацювати та працювати в мережі, щоб рухати вашу місію, організацію, справу чи компанію. Групові сайти є модульними, настроюваними, мобільними та привабливими. Групові сайти включають: - Обговорення - спілкуйтеся...