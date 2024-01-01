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Інструменти прослуховування соціальних мереж - Найпопулярніші застосунки
Інструменти прослуховування соціальних медіа пропонують основні функції для моніторингу, відстеження та збору відповідного вмісту на різних платформах соціальних мереж. Ці інструменти безцінні для соціальних медіа, маркетингу та комунікаційних команд, допомагаючи ідентифікувати тенденції, відстежувати конкурентів і розуміти настрої клієнтів. Крім того, дослідники використовують ці інструменти, щоб отримати інформацію про соціальні тенденції, а ЗМІ використовують їх, щоб помітити екстренні новини. Програмне забезпечення для прослуховування соціальних медіа дає змогу маркетологам персоналізувати вміст на основі конкретних демографічних показників користувачів, визначати впливових лідерів думок і оперативно реагувати як на позитивні, так і на негативні згадки. Ці інструменти часто підтримують моніторинг публікацій кількома мовами та регіонами, що дозволяє компаніям адаптувати рекламу до місцевої аудиторії. Основні цілі продуктів для прослуховування соціальних мереж включають надання демографічної інформації, оцінку присутності в соціальних мережах, пом’якшення негативних згадок, залучення користувачів і підвищення репутації бренду. Крім того, дані, отримані за допомогою цих інструментів, зазвичай доповнюють аналітичне програмне забезпечення для соціальних мереж. Функції, які зазвичай зустрічаються в продуктах для прослуховування соціальних медіа, включають можливості моніторингу для різних мов і країн, аналіз настроїв, визначення тенденцій і ідентифікацію впливових осіб. Крім того, ці інструменти можуть інтегруватися з програмним забезпеченням для керування соціальними медіа або бути частиною пакетів соціальних мереж. Щоб продукт був віднесений до категорії «Слухання соціальних медіа», він повинен: * Слухайте конкретні згадки на кількох платформах соціальних мереж. * Визначте популярні теми або фрази, що стосуються інтересів користувача. * Аналізуйте та звітуйте про настрої клієнтів щодо певних тем або брендів. * Ефективно організовуйте інформацію про клієнтів і керуйте нею, щоб отримати корисну інформацію. * Визначте впливових лідерів думок і ключових впливових осіб у відповідних спільнотах або галузях. Продукти, які відповідають цим критеріям, необхідні підприємствам і організаціям, які прагнуть залишатися поінформованими, залученими та чуйними в динамічній сфері соціальних мереж.
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Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Planoly
planoly.com
Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
Snoopreport
snoopreport.com
Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Exolyt
exolyt.com
Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES надає можливості аналізу даних, які розкривають інформаційний інтелект, щоб користувачі отримували інформацію, яка сприяла інноваціям у галузі та підвищувала продуктивність.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — це провідна SaaS-платформа для виявлення та аналітики впливових людей із найбільшою у світі базою даних впливових осіб із 103,5 мільйонами впливових осіб в Instagram, Tiktok, YouTube і Twitter. Функції BrandMaxima включають виявлення впливових осіб, аналітику впливових осіб, керування ...
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions копає кожен куточок Інтернету, щоб знайти всі згадки брендів про будь-кого чи будь-що. Використовуйте його для моніторингу брендів і ЗМІ, стеження за конкурентами, управління репутацією, прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах і багато іншого!
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
FollowersAnalysis
followersanalysis.com
FollowersAnalysis — це інструмент аналітики Twitter, який отримує дані про твіти, підписників і підписки будь-якого загальнодоступного облікового запису Twitter, аналізує ці дані та забезпечує дуже інтуїтивно зрозумілу аналітику.
Onlypult
onlypult.com
Ваш помічник у соціальних мережах Єдина платформа для планування публікацій і аналітики для Instagram, інших соціальних мереж, блогів і месенджерів
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Spica Media
spica.media
Ми надаємо вам повний моніторинг медіа в соціальних мережах, газетах, журналах, телебаченні, радіо та онлайн-новинах із цінною аналітикою та звітами, які допоможуть вам покращити ефективність.
GetSocial
getsocial.io
80% ділиться через копіювання, додатки для обміну повідомленнями та електронну пошту. GetSocial вирішує цю проблему, пропонуючи унікальне поєднання соціальних віджетів для понад 30 мереж, щоб збільшити ваш органічний соціальний трафік, докладну аналітику щодо активності обміну інформацією, включаючи...
NapoleonCat
napoleoncat.com
Залучайте та підтримуйте клієнтів у соціальних мережах. Модеруйте, публікуйте, аналізуйте, розвивайтеся – за допомогою комплексної платформи керування соціальними мережами, яка об’єднує ваші команди та розплутує ваші робочі процеси.
Vyrill
vyrill.com
З огляду на зростання обсягу відеовмісту на 400% у порівнянні з минулим роком, бренди та роздрібні торговці стикаються з величезною проблемою. Ви знали, що: * Щодня на мобільних пристроях витрачається 2,16 години на перегляд відео * Більше 700 годин відео за хвилину завантажується на YouTube * Пона...
Quid
quid.com
Quid стоїть на передньому краї споживчого та ринкового аналізу на основі ШІ. Генеративний штучний інтелект Quid надає організаціям неперевершене цілісне розуміння контексту клієнтів. Окрім простого збору даних, Quid дозволяє організаціям бачити дані крізь призму майбутнього. Виходячи за межі аналізу...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — це відзначена нагородами платформа аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність певної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні м...
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver дозволяє легко планувати нескінченний контент, підвищувати залученість і слухати враження клієнтів про вас і ваших конкурентів.
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
Відкрийте для себе Buzzmonitor: моніторинг соціальних мереж, багатоканальний сервіс, планування публікацій, аналітика, інформаційні панелі в реальному часі, впливові особи тощо.
BrandBastion
brandbastion.com
Розвивайте свій бренд за допомогою кращих розмов. Захистіть свій бренд і створіть процвітаючу онлайн-спільноту за допомогою кращого керування розмовами в соціальних мережах.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.
PandaMetrics
pandametrics.com
Відстежуйте згадування свого бренду та бренду своїх конкурентів на платформах WeChat і Weibo. Перевіряйте приблизне охоплення, аналізуйте настрої згадок, відстежуйте коментарі, оцінки "подобається", поширення тощо.
Dynvibe
dynvibe.com
Ми стежимо за тими, хто змінює вашу категорію, і надсилаємо попереджувальні звіти. Ми стежимо за спільнотами змінювачів, щоб якомога раніше виявити зміни ваших категорій, ми зосереджуємо нашу увагу на індивідуумах, які є джерелом трансформації: творцях змін, які висловлюються в Instagram, TikTok, Tw...
Rankur
rankur.com
Rankur — це доступний інструмент для моніторингу соціальних мереж, управління онлайн-репутацією та захисту бренду. Кожні 24 години Rankur обробляє понад 100 мільйонів публікацій у блогах, 1 мільйон онлайн-оглядів, 500 тисяч основних публікацій новин і аналізує повідомлення від понад 1 000 000 000 ко...
KWatch.io
kwatch.io
KWatch.io стежить за соціальними мережами (Reddit, Twitter, Hacker News...) і надсилає вам сповіщення, коли виявляються певні ключові слова. Потім розширений штучний інтелект застосовується до виявленого повідомлення, щоб автоматично проаналізувати настрої щодо вашого бренду, продуктів, конкурентів....
Socialhose
socialhose.io
SOCIALHOSE.IO — це ваш ресурс, якщо ви шукаєте агентство, яке працює в соціальних мережах. Як ви побачите нижче, SOCIALHOSE.IO виконує всі види завдань і обов’язків, які вимагають максимальної старанності та контролю. Люди публікують речі цілий день і цілу ніч, тому з вами повинен працювати хтось, х...