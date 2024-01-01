Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Платформи соціальної комерції - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформи соціальної комерції збільшують онлайн-продажі за допомогою каналів соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram і Twitter. Ці платформи дозволяють продавцям взаємодіяти та взаємодіяти з покупцями та впливовими особами за допомогою створеного користувачами контенту, доступних для покупки повідомлень, прямих трансляцій, рефералів, гейміфікації та інколи за допомогою технологій доповненої реальності (AR) або віртуальної реальності (VR). Маркетингові команди використовують програмне забезпечення для соціальної комерції, щоб розробляти та контролювати кампанії в соціальних мережах, а менеджери продуктів використовують його, щоб забезпечити точність і відповідність бренду спільних даних.