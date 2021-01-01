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Програмне забезпечення для SMS-маркетингу - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для SMS-маркетингу, яке також називають програмним забезпеченням обміну текстовими повідомленнями для бізнесу, дає змогу організаціям розробляти стратегії та здійснювати маркетингові ініціативи, спрямовані на мобільні пристрої за допомогою SMS (служби коротких повідомлень). Це програмне забезпечення допомагає підприємствам підвищити лояльність до бренду та взаємодію, доставляючи своєчасні індивідуальні повідомлення на мобільні пристрої клієнтів. Маркетингові команди використовують посилання для підписки на основі дозволу в повідомленнях кампанії, щоб орієнтуватися на потенційних клієнтів і проводити цифрові рекламні акції з використанням MMS (служби мультимедійних повідомлень), опитувань, купонів, опитувань та інших функцій. Завдяки можливостям масового обміну повідомленнями користувачі можуть без особливих зусиль надсилати численні рекламні текстові повідомлення одним клацанням миші, допомагаючи компаніям швидко та зручно залучати значну кількість нових передплатників. Крім того, відділи продажів і обслуговування клієнтів можуть використовувати SMS-зв’язок для активного двостороннього обміну текстовими повідомленнями як з потенційними клієнтами, так і з клієнтами.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
Sideline
sideline.com
Отримайте доступ до свого номера телефону Sideline з будь-якого пристрою для онлайн-повідомлень. За допомогою веб-повідомлень ви можете залишатися на зв’язку, надсилаючи SMS, не виходячи з комп’ютера.
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
ManyChat
manychat.com
Переосмисліть спосіб спілкування з клієнтами. ManyChat дозволяє вам взаємодіяти з вашими клієнтами 24/7 — скористайтеся можливостями автоматизації маркетингу вже сьогодні!
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Textline
textline.com
Textline – це програма для ділових текстових повідомлень, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення клієнтам зі свого комп’ютера. SMS – найзручніший канал спілкування для вашої команди.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Heymarket
heymarket.com
Ділові текстові повідомлення через Heymarket дають змогу командам створювати персоналізовані зв’язки. Спробуйте бізнес SMS сьогодні.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting надає прості у використанні послуги масового надсилання текстових повідомлень із самообслуговуванням тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на тому, щоб допомогти місцевим підприємствам розвиватися й утримувати свої доходи шляхом проактивного охоплення та залучення. Наші тек...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі голосового зв’язку через ...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All (раніше Call-Em-All) швидко доставляє важливі повідомлення за допомогою наших служб масового обміну текстовими повідомленнями та автоматизованих дзвінків. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
SimpleTexting
simpletexting.com
Єдина універсальна служба обміну текстовими повідомленнями. Ми робимо це простим, швидким і доступним для надсилання SMS маркетингових кампаній або участі в особистих розмовах з клієнтами.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
TextMagic
textmagic.com
Програмне забезпечення для маркетингу текстових повідомлень для бізнесу. Змініть досвід клієнтів за допомогою нашого простого у використанні маркетингового програмного забезпечення для текстових повідомлень. Надсилайте сповіщення, сповіщення, нагадування, підтвердження та маркетингові SMS-кампанії в...
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Avochato
avochato.com
Avochato надсилає текстові повідомлення для бізнесу простим способом. Наша провідна на ринку служба обміну діловими текстовими повідомленнями з’єднає вас із клієнтами швидше й ефективніше, ніж будь-коли.
Acumbamail
acumbamail.com
Легко надсилайте кампанії електронною поштою та SMS і розвивайте свій бізнес. Маркетинг не повинен бути складним, щоб досягти чудових результатів. За допомогою єдиного інструменту ви можете керувати своїми кампаніями електронною поштою, SMS, цільовими сторінками та багато іншого.
Textdrip
textdrip.com
Почніть роботу з Textdrip вже сьогодні! Ознайомтеся з нашими функціями та дізнайтеся, чому ми є найкращою службою SMS-маркетингу для ваших потреб.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Salesmsg
salesmessage.com
Програмне забезпечення для двосторонніх ділових текстових повідомлень спрощує надсилання та отримання текстових повідомлень онлайн. Підпишіться на 14-денну пробну версію.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Burst SMS
burstsms.com
Швидкі та прості онлайн-послуги SMS. Розвивайте свій бізнес за наступні 5 хвилин за допомогою професійного обміну повідомленнями A2P.
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Regal.io
regal.io
Regal.io — це рішення для продажу телефонних і SMS-повідомлень, створене для збільшення кількості розмов, щоб бренди B2C могли швидше досягати своїх цілей зростання. Понад 100 провідних брендів, у тому числі SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma та AAA, використовують Regal.i...
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Attentive
attentive.com
Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.
Textable
textable.co
Textable — це програма для обміну текстовими повідомленнями VoIP для Bandwidth, Telnyx, Twilio, Flowroute, VoIPInnovations, Skyetel тощо! Ми також пропонуємо варіант приватної марки для постачальників керованих послуг і операторів VoIP.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Falkon SMS
falkonsms.com
Розкрийте силу маркетингу текстових повідомлень. Додайте можливості надсилання текстових повідомлень до наявних номерів стаціонарних, безкоштовних, MS Teams і VoIP — миттєво зв’яжіться зі своїми клієнтами та стимулюйте розвиток свого бізнесу за допомогою сучасних ділових текстових повідомлень.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
SMS-Magic
sms-magic.com
SMS-Magic — це потужна платформа обміну повідомленнями CRM, яка забезпечує кращі ділові розмови за кількома каналами, включаючи текстові повідомлення, WhatsApp і Facebook Messenger. SMS-Magic покращує вашу комунікаційну стратегію в Salesforce, Zoho чи будь-якій іншій CRM за допомогою текстових повід...
Squaretalk
squaretalk.com
Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємопо...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Розкрийте справжню силу маркетингу утримання за допомогою першої в світі, повністю автоматизованої та настроюваної платформи з використанням сегментації RFM. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду Patch розробив першокласну платформу для утримання клієнтів, яка допомагає брендам Shopify підвищувати...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer — це ваша універсальна платформа автоматизації маркетингу! Простий у використанні, але неймовірно потужний. На нашій платформі ви знайдете інструменти для автоматизації маркетингу Маркетинг електронною поштою Управління подіями Опитування та оцінки Цільові сторінки Мобільні програми Мобіл...
CartFox
cartfox.io
CartFox® — це орієнтована на результат SMS-маркетингова платформа для інтернет-магазинів. Перетворіть покинуті візки на прибуток, а одноразових покупців – на постійних клієнтів! З середньою рентабельністю інвестицій у рекламу 4,500% і без підписки, ви можете різко підвищити свої продажі, встановивши...
SMSCountry
smscountry.com
SMSCountry — це комплексне рішення для масових SMS-повідомлень, яке дає змогу надсилати будь-які типи SMS (OTP, трансакційні та рекламні) через нашу платформу, плагін або багатомовний SMS API. Те, що ми пропонуємо вам і понад 60 000 компаній, які користуються нашою платформою в усьому світі, — це шв...
Emotive
emotive.io
Розвивайте свій бізнес за допомогою програмного забезпечення для SMS-маркетингу та послуг маркетингу текстових повідомлень на рівні агентства. Єдина компанія, яка гарантує 5-кратну рентабельність інвестицій.
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
Ringy
ringy.com
Автоматизуйте завдання. Стимулюйте продажі. Виховання веде. Ringy — це комплексне рішення CRM, яке обробляє все в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі.
Postscript
postscript.io
Postscript — це маркетингова платформа SMS/MMS для магазинів Shopify. Надсилайте кампанії, створюйте автоматизовані засоби та залучайте новий дохід для свого магазину. Гарантована рентабельність інвестицій.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.
MyRepChat
myrepchat.com
Відкрийте для себе MyRepChat, провідну платформу для архівування текстових повідомлень для фінансових радників. Дотримуйтеся вимог і безпечно керуйте спілкуванням з клієнтами. Спробуй зараз!
Notifyre
notifyre.com
Розвивайте бізнес-комунікації за допомогою безпечних рішень для SMS і факсів Notifyre. Оптимізуйте процеси надсилання SMS і факсів онлайн, електронною поштою, програмою або легко інтегруйте через наш зручний для розробників API SMS і факсів. Ми маємо сертифікат ISO 27001 і повністю сумісні з HIPAA, ...
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Beetexting
beetexting.com
Beetexting дає вам повний контроль над керуванням: служба текстових повідомлень для бізнесу. РОЗМОВИ. ділові текстові повідомлення. ОПЛАТА СМС.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
TextUs
textus.com
TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...