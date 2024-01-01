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Програмне забезпечення Smart Link - Найпопулярніші застосунки - Афганістан
Програмне забезпечення Smart Link революціонізує стратегії цифрового маркетингу, спрощуючи створення настроюваних цільових сторінок, які можна відстежувати. Ці сторінки розроблено так, щоб спонукати користувачів виконувати певні дії за допомогою їхніх улюблених програм або служб. Це універсальне програмне забезпечення, спочатку призначене для просування музики, тепер також обслуговує подкастерів та інших розповсюджувачів аудіовмісту. У сучасному різноманітному цифровому ландшафті споживачі отримують доступ до контенту через різні платформи, що створює виклик для творців, які прагнуть ефективно залучити свою аудиторію. Програмне забезпечення Smart Link вирішує цю дилему, надаючи можливість творцям безперешкодно ділитися вмістом на кількох платформах, забезпечуючи доступність для всіх користувачів. Функціонуючи як міст між творцями та споживачами, програмне забезпечення Smart Link плавно спрямовує відвідувачів до бажаного вмісту шляхом інтеграції з низкою потокових аудіосервісів, платформами цифрового розповсюдження та рішеннями для розміщення подкастів. Крім того, творці можуть використовувати його можливості для просування подій у прямому ефірі за допомогою повної інтеграції з системами реєстрації подій і продажу квитків. Крім того, програмне забезпечення для інтелектуальних посилань надає надійні функції аналітики, що дозволяє творцям ефективно відстежувати та аналізувати взаємодію відвідувачів із їхніми цільовими сторінками. Розширені функції, такі як відстеження пікселів, дають змогу користувачам запускати цільові кампанії ретаргетингу через популярні рекламні платформи соціальних мереж.
Запит на новий застосунок
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, як...
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кож...
Flowcode
flowcode.com
Розблокуйте силу прямих з’єднань. Flowcode є надійним QR-провайдером №1 для миттєвих перетворень і даних у реальному часі. Ми пропонуємо такі інструменти як офлайн-онлайн, як збір даних першої сторони, геозвітні дані нового покоління, цільові сторінки для мобільних пристроїв та інтеграція API.
Autonix
autonix.io
Autonix — це інтерфейс генератора динамічного QR-коду з можливістю відстеження з серверною частиною рішення для керування відвідувачами. Ми дозволяємо компаніям збирати та переглядати дані про відвідування за допомогою потужної інформаційної панелі, яка звітує про важливі KPI. Наші параметри реєстра...
Linkfire
linkfire.com
Linkfire була заснована в 2014 році двома датськими маркетологами. Це була їхня відповідь на дедалі складніший характер маркетингу цифрової музики. Слухачі в усьому світі транслюють через різні сервіси, тож як підключитися до всіх них одночасно, просто та розумно? Наша технологія зв’язує шанувальник...
Linkr
linkr.com
Універсальна платформа монетизації для творців і брендів! Ви можете створити своє посилання в біографії, збільшити кількість підписників, монетизувати творчість і процвітати з Linkr.com.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — це посилання в bio maker для створення розумних сторінок з біопосиланнями. Створюйте розумні сторінки біографії для своїх посилань у соціальних мережах. Tapbiolink допоможе вам створити посилання на сторінках біографії, щоб об’єднати всі ваші важливі посилання та інше в одному місці. Ta...
Limey
limey.io
Створюйте красиві односторінкові веб-сайти за лічені хвилини. Зв’яжіться зі своєю аудиторією, залучайте потенційних клієнтів і експортуйте їх.
ToneDen
toneden.io
ToneDen — це дружня платформа соціального маркетингу, яка дає вам змогу охоплювати та продавати важливих людей.
Amplify
amplify.link
Amplify.link надає інструменти та знання, щоб допомогти артистам і творцям ефективніше продавати себе, охоплювати більше шанувальників і монетизувати свою аудиторію. Пропонуючи настроювані сторінки з інтелектуальними посиланнями для музичного маркетингу, потужну аналітику та розуміння, а також персп...
TLinky
tlinky.com
Ласкаво просимо до TLinky - найкращого рішення для керування посиланнями! У TLinky вони дають змогу окремим особам, маркетологам і компаніям оптимізувати свою присутність в Інтернеті та спростити свої маркетингові кампанії. Завдяки цій універсальній платформі ви можете легко керувати, відстежувати ...
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks – це програмне забезпечення для оптимізації пошукових систем, яке допомагає здійснювати оптимізацію пошукових систем поза сторінками. Ми допомагаємо спростити створення посилань і заощадити час для створення посилань. Ми робимо це шляхом: 1. Створення спільноти перевірених маркетологів Sa...
geno.link
geno.link
Geno.link — це програмне забезпечення для всіх цифрових творців, тренерів, маркетологів, підприємців і всіх, хто хоче ділитися, продавати та показувати більше онлайн, навіть БЕЗ дорогого та складного веб-сайту.
Digital Link
digital-link.com
Digital Link — це ваша платформа для створення та керування цифровими QR-кодами GS1 у масштабі. Розмістіть свої продукти в Інтернеті за допомогою лише GTIN, спростіть дотримання вимог Smart Pages і краще залучайте покупців до та після покупки.
Uniqode
uniqode.com
Компанія Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 світовим брендам об’єднати свої ініціативи з QR-кодами в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо кліє...
1LINK.IO
1link.io
Покращте взаємодію з користувачем і автоматично оптимізуйте присутність своєї програми в Інтернеті. Виявлення пристрою, цільова сторінка та аналітика включені.
Veshort
veshort.com
Veshort — це програма для скорочення URL-адрес, створена за допомогою потужних маркетингових інструментів, які допоможуть вам ефективніше охоплювати клієнтів. З нашою універсальною платформою ви матимете все необхідне, щоб розпочати свою маркетингову кампанію.
Bandzoogle
bandzoogle.com
Bandzoogle є найефективнішою платформою для музикантів, щоб створити свій веб-сайт і керувати прямим маркетингом і продажами в Інтернеті. Наша універсальна платформа пропонує музикантам потужні варіанти дизайну, готові для мобільних пристроїв шаблони, безкомісійний магазин музики та сувенірів, керув...
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page — це простий у використанні інструмент для створення класної сторінки для всіх соціальних мереж і месенджерів. Великий набір шаблонів і функція налаштування допомагають створювати неймовірні сторінки для вашого бізнесу. Особливості: - Створення кількох сторінок в одному проекті - Підтримка...
Social Unicorn
social-unicorn.com
Щоб розвиватися, вашому бренду потрібна видимість. Незважаючи на те, що соціальні канали чудові для поширення інформації, підтримка LinkedIn і Twitter займає багато часу та потребує постійного натхнення. З Social Unicorn все автоматично! Ви подаєте в машину все, що маєте сказати (списки дописів у б...
Soundplate Clicks
click.soundplate.com
Soundplate Clicks — це найкращий інструмент для створення розумних музичних посилань для маркетингу, попереднього збереження кампаній, сторінок виконавців тощо. Миттєво виведіть свої музичні маркетингові кампанії на новий рівень. Використовуйте Soundplate Clicks, щоб легко створювати інтелектуальні ...
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа революційно змінює ваш зв’язок із аудиторією, пропонуючи власну генерацію QR-коду та захоплюючі сторінки з біопосиланнями. Пориньте у світ розуміння за допомогою нашої обширної аналітики, створеної для покращення ваших маркетингових стратегій. Відчуйте радість безперебійної взаємодії ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, ЯКУ МИ ВИРІШУЄМО Неточна маркетингова звітність щороку створює діру в маркетингових бюджетах США на 50 мільярдів доларів. Campaigntrackly допомагає компаніям усунути цю прогалину, полегшуючи, ніж будь-коли, стандартизацію метаданих кампаній і посилань для відстеження, які забезпечують точн...