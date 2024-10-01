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Програмне забезпечення кошика для покупок - Найпопулярніші застосунки - Китай
Програмне забезпечення кошика для покупок дозволяє онлайн-покупцям вибирати товари на сайті електронної комерції для покупки, вводити інформацію про платіж і надавати інформацію про доставку для завершення транзакцій. Це програмне забезпечення надає підприємствам інструменти для створення безперебійної взаємодії з клієнтами, а також обробляє збір платежів і важливі деталі виконання замовлень на сервері. Крім того, програмне забезпечення кошика для покупок може розраховувати податки та комісію за доставку, гарантуючи, що клієнти знатимуть точну суму перед тим, як завершити покупку. Хоча програмне забезпечення кошика для покупок часто входить до комплексних платформ електронної комерції, воно особливо корисне для тих, хто створює спеціальні магазини електронної комерції або використовує платформи з обмеженими можливостями. Зазвичай він інтегрується з платформами електронної комерції та платіжними шлюзами, щоб запропонувати бездоганний досвід як для постачальників, так і для клієнтів.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid від Lightspeed — це найпростіший спосіб додати онлайн-магазин до будь-якої веб-сторінки чи профілю в соціальних мережах. Ecwid від Lightspeed, яким користуються сотні тисяч продавців у 175 країнах, має все необхідне для охоплення клієнтів, де б вони не були: особисто, через ваш веб-сайт, Insta...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Big Cartel
bigcartel.com
З 2005 року Big Cartel допоміг людям з усього світу продати свої роботи на понад 3,5 мільярда доларів. Ми на 100% незалежні та тут, щоб допомогти творцям, художникам, виробникам і невеликим брендам відкрити магазин і почати заробляти на життя, роблячи те, що вони люблять. Ми невелика, згуртована ком...
OpenCart
opencart.com
Opencart — це проста у використанні, потужна програма для керування онлайн-магазинами з відкритим вихідним кодом, яка може керувати декількома онлайн-магазинами з одного сервера. Адміністративна зона, просто заповнивши форми та натиснувши «Зберегти». Існує багато професійно написаних розширень, які ...
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® – маркетингова платформа №1 для малого бізнесу. Усе, що вам потрібно, від дизайну до маркетингу та CRM – підтримуйте свій бренд®. Технологія Madwire® Marketing 360 — це поєднання інтегрованого маркетингового програмного забезпечення (технології) та професійних маркетингових послуг (т...
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop — це багатофункціональна платформа електронної комерції, яка обслуговує тисячі компаній різного розміру в різних галузях по всьому світу. Пропонуючи неперевершене безкоштовне рішення для електронної комерції, компанія надає все, що потрібно підприємцю, щоб почати та розвивати свій бізнес....
PrestaShop
prestashop.com
PrestaShop є провідною світовою компанією електронної комерції, яка обслуговує клієнтів у понад 190 країнах. Ми надаємо інклюзивні, настроювані, масштабовані та добре підтримувані рішення, щоб дати можливість кожному підприємцю повністю володіти, контролювати та розвивати свій онлайн-магазин. Presta...
SamCart
samcart.com
SamCart — це платформа електронної комерції для творців. Понад 23 000 творців використовують SamCart для продажу власних продуктів, товарів і послуг на суму понад 2 мільярди доларів. SamCart спрощує та прискорює процес продажу за допомогою бібліотеки з понад 50 шаблонів, оптимізованих для перетворен...
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
Olist
olist.com
Створено для тих, хто шукає найкращі технології, інструменти та інтеграцію в онлайн-продажах. Прискорюйте свій бізнес, розвивайтеся в електронній комерції.
Checkout Page
checkoutpage.co
За допомогою сторінки Checkout ви миттєво будете готові приймати платежі на своєму веб-сайті. З чудовим досвідом оформлення замовлення, який працює на будь-якому пристрої та для будь-якого клієнта. Продавайте будь-що: від фізичних товарів до квитків на заходи та від програмного забезпечення до цифро...
Airsquare
airsquare.com
Продавайте продукти, квитки та членство в Інтернеті та в магазині за допомогою нашого повнофункціонального програмного забезпечення для торгівлі в будь-якій точці світу.
Storbie
storbie.com
Storbie — це платформа електронної комерції для незалежних роздрібних торговців. Ми існуємо, щоб допомогти малому бізнесу досягти успіху в Інтернеті, і ми спеціалізуємося на галузевих веб-рішеннях для аптек і ветеринарних клінік. Платформа Storbie проста у використанні, не потребує знання програмува...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — це платформа, на якій ви можете створити власний інтернет-магазин і керувати ним за лічені хвилини зі свого смартфона
ShopFactory
shopfactory.com
Створіть веб-сайт електронної комерції та інтернет-магазин на власному комп’ютері. Керуйте платежами, замовленнями, клієнтами, доставкою та маркетингом у хмарі. Надзвичайно потужний. Супер простий у використанні.
Storenvy
storenvy.com
Storenvy, спільнота онлайн-магазинів, надає мережу електронної комерції, що дозволяє користувачам робити покупки в кількох магазинах.
Tradift
tradift.com
Tradift — це технологічна компанія, яка надає рішення електронної комерції для цілеспрямованих компаній. Tradift дозволяє компаніям легко приймати платежі, відправляти продукти та керувати продажами на одній платформі.
Cartzy
cartzy.com
Cartzy — це універсальна платформа електронної комерції, яка дозволяє будь-кому легко розпочати онлайн-бізнес. Створено з усіма додатками, необхідними для створення високооптимізованого магазину, прямо з коробки. Cartzy довіряють 1000 маркетологів і продавців електронної комерції в країнах по всьому...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart — це рішення для кошика для покупок, яке можна легко налаштувати, яке пропонує повне веб-адміністрування та може бути інтегроване на будь-який веб-сайт за допомогою простого посилання.
Shoprocket
shoprocket.io
Створіть обліковий запис у Shoprocket і почніть продавати будь-де за 5 хвилин. Просто скопіюйте та вставте наш код на свій веб-сайт чи блог або підключіть свої облікові записи в соціальних мережах і ринки. Це також найшвидший кошик для покупок у світі.
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart — це платформа кошика для покупок, яка дозволяє підприємствам збільшувати дохід за допомогою сторінок кошика з високою кількістю конверсій.
Cococart
cococart.co
Найпростіший спосіб вести свій бізнес. Керуйте своїми замовленнями, платежами, маркетингом тощо в одному місці. Cococart — це найпростіший спосіб для будь-кого продати що-небудь онлайн. Продавці можуть створити магазин без коду, дизайну та завантаження програм. 200 мільйонів компаній у всьому світ...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ був розроблений, щоб збільшити конверсію продажів, AOV і CLTV за допомогою найкращої існуючої системи керування підписками та виставлення рахунків. Завдяки понад 500 прямих інтеграцій тепер ви можете відмовитися від плати за додатки сторонніх розробників і дозволити Checkout Champ ви...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — це провідна платформа електронної комерції Великобританії, яка дозволяє торговцям створювати, запускати та розвивати свій онлайн-магазин за допомогою наданих нами інструментів. Використовуючи ShopWired, торговці можуть створювати красиві вітрини магазинів, продавати через кілька каналів ...
Snipcart
snipcart.com
Додайте кошик для покупок на свій сайт за лічені хвилини. Працює з будь-яким конструктором сайтів, CMS і фреймворком. Понад 20 000 продавців довіряють нашому рішенню електронної комерції для свого веб-сайту. Приєднуйтесь до них!
HeadQ
headq.io
HeadQ надає вашим клієнтам легкий досвід купівлі, коли вони налаштовують свій продукт, отримують цінову пропозицію та здійснюють перевірку прямо з вашого веб-сайту.
Shopaccino
shopaccino.com
Зручна програмна платформа для електронної комерції з мобільним додатком. Продавці можуть створити свій веб-сайт і продавати продукти B2C і B2B (обидва) клієнтам. API інтегровано з усіма основними платіжними шлюзами та транспортними компаніями. Наявність маркетингових інструментів, як-от: автоматичн...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...