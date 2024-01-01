Shopping Cart Software - Найпопулярніші застосунки
Shopping cart software enables online shoppers to select items on an e-commerce site for purchase, input payment details, and provide delivery information to complete their transactions. This software equips businesses with tools to create a smooth customer experience, while also handling payment collection and essential order fulfillment details on the backend. Additionally, shopping cart software can calculate taxes and shipping fees, ensuring customers know their exact total before finalizing their purchase. Though often included in comprehensive e-commerce platforms, shopping cart software is particularly beneficial for those building custom e-commerce stores or using platforms with limited features. It typically integrates with e-commerce platforms and payment gateways to offer a seamless experience for both vendors and customers.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Ecwid
ecwid.com
Кошик електронної комерції Ecwid швидкий і простий у використанні! Налаштуйте свій безкоштовний онлайн-магазин для WordPress, Drupal, Facebook тощо! Почніть продавати онлайн з Ecwid.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Big Cartel
bigcartel.com
Створіть унікальний інтернет-магазин, продавайте свої роботи та ведіть творчий бізнес. Ідеально підходить для дизайнерів одягу, груп, виробників ювелірних виробів, ремісників та інших художників.
OpenCart
opencart.com
Система безкоштовного кошика для покупок. OpenCart — це рішення для онлайн-комерції з відкритим вихідним кодом на основі PHP.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Shift4Shop
shift4shop.com
Що таке програмне забезпечення електронної комерції? І як вибрати правильне програмне забезпечення для електронної комерції, щоб побудувати свій онлайн-бізнес і запустити успішний веб-сайт
PrestaShop
prestashop.com
Запустіть свій веб-сайт електронної комерції, налаштуйте свій інтернет-магазин і почніть продавати свої товари за допомогою платформи електронної комерції PrestaShop.
SamCart
samcart.com
Простий спосіб почати продавати онлайн. Незалежно від того, продаєте ви цифрові продукти чи онлайн-послуги, SamCart — це найпростіший спосіб почати приймати замовлення.
EasyStore
easystore.co
Бренди будь-якого розміру розвивають свій бізнес у магазинах і онлайн за допомогою EasyStore.
Storenvy
storenvy.com
Купуйте безпосередньо в найкрутіших малих компаній світу.
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
ShopFactory
shopfactory.com
Створіть веб-сайт електронної комерції та інтернет-магазин на власному комп’ютері. Керуйте платежами, замовленнями, клієнтами, доставкою та маркетингом у хмарі. Надзвичайно потужний. Супер простий у використанні.
Olist
olist.com
Створено для тих, хто шукає найкращі технології, інструменти та інтеграцію в онлайн-продажах. Прискорюйте свій бізнес, розвивайте електронну комерцію.
Tradift
tradift.com
Tradift is a technology company providing e-commerce solutions for determined businesses. Tradift makes it easy for businesses to accept payments, ship products and manage sales, all within a single platform.
Checkout Page
checkoutpage.co
With Checkout Page, you'll be ready to accept payments on your website in no time. With a beautiful checkout experience that works on any device, for any customer. Sell anything from physical goods to event tickets and from software to digital downloads. Set up a checkout, email confirmations and au...
Cartzy
cartzy.com
Cartzy is an all-in-one eCommerce platform that makes it easy for anyone to start an online business. Created with all the apps you need to start a highly optimized store, right out of the box. Cartzy is trusted by 1000’s of e-commerce marketers and sellers in countries around the world and it is Bu...
UltraCart
ultracart.com
UltraCart is an easily configurable shopping cart solution that offers full web-based administration and can be integrated into any website with a simple link.
Airsquare
airsquare.com
Sell products, tickets and memberships, online and in-store with our fully-featured commerce software, anywhere in the world.
Shoprocket
shoprocket.io
Create your account with Shoprocket and start selling anywhere in 5 minutes. Simply copy & paste our code into your website or blog, or connect your social media accounts and marketplaces. It's also the fastest shopping cart in the world.
Storbie
storbie.com
Storbie is the ecommerce platform for independent retailers. We exist to help small businesses succeed online and we specialise in industry tailored web solutions for pharmacy and veterinary clinics. The Storbie platform is easy to use with no coding knowledge required. We take care of the technical...
ThriveCart
thrivecart.com
ThriveCart is a shopping cart platform enabling businesses to boost revenue withhigh converting cart pages.
Cococart
cococart.co
Найпростіший спосіб вести свій бізнес. Керуйте своїми замовленнями, платежами, маркетингом тощо — в одному місці. Cococart — це найпростіший спосіб для будь-кого продати що-небудь онлайн. Продавці можуть створити магазин без коду, дизайну та завантаження програм. 200 мільйонів компаній у всьому св...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ — це ЄДИНА продуктивна платформа електронної комерції, яка була створена внаслідок надзвичайної конверсії. Коли востаннє ваші продажі в магазині конвертувалися на 4%, 6%, 8%, 10% або більше? Checkout Champ підвищує ваші коефіцієнти конверсії та середню вартість вашого замовлення завдя...
HeadQ
headq.io
HeadQ надає вашим клієнтам легкий досвід купівлі, коли вони налаштовують свій продукт, отримують цінову пропозицію та здійснюють перевірку прямо на вашому веб-сайті.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty — це платформа, на якій ви можете створити власний інтернет-магазин і керувати ним за лічені хвилини зі свого смартфона
Shopaccino
shopaccino.com
Зручна програмна платформа для електронної комерції з мобільним додатком. Продавці можуть створити свій веб-сайт і продавати продукти клієнтам B2C і B2B (обидва). API інтегровано з усіма основними платіжними шлюзами та транспортними компаніями. Наявність маркетингових інструментів, як-от: автоматичн...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired — це провідна платформа електронної комерції Великобританії, яка дозволяє продавцям створювати, запускати та розвивати свій онлайн-магазин за допомогою наданих нами інструментів. Використовуючи ShopWired, торговці можуть створювати красиві вітрини магазинів, продавати через кілька каналів ...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP наступного покоління для електронної комерції В епоху, коли операції електронної комерції вимагають гнучкості та ефективності, Kentro постає як сучасна альтернатива традиційним системам ERP, таким як NetSuite або SAP. Як багатоканальний хмарний ERP, Kentro розроблений спеціально для елек...
Snipcart
snipcart.com
Додайте кошик для покупок на свій сайт за лічені хвилини. Працює з будь-яким конструктором сайтів, CMS і фреймворком. Понад 20 000 продавців довіряють нашому рішенню електронної комерції для свого веб-сайту. Приєднуйтесь до них!