Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для спільної папки "Вхідні". - Найпопулярніші застосунки - Китай Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для спільної папки вхідних повідомлень створює середовище для спільної роботи команд, щоб разом обробляти електронні листи. Ці інструменти можуть об’єднати кілька облікових записів електронної пошти в одну папку «Вхідні», спрощуючи керування електронною поштою. Як правило, підприємства мають основний обліковий запис електронної пошти для запитів або обслуговування клієнтів, до якого мають доступ різні співробітники, але не мають можливості спільної відповіді. Рішення для спільної папки вхідних повідомлень вирішують це, надаючи платформу, на якій команди можуть спільно відповідати на зовнішні запити, використовуючи краудсорсингові знання та спілкування в програмі. Крім того, вони пропонують інструменти для створення робочих процесів і завдань на основі запитів електронною поштою. Ці спільні папки вхідних повідомлень отримують електронні листи з облікових записів, наданих постачальниками програмного забезпечення електронної пошти, що дозволяє спільне обговорення та відповідь. Вони часто функціонують як автономні рішення, які можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, забезпечуючи безперебійний запис взаємодії з клієнтами. Також поширеною є інтеграція з програмним забезпеченням для керування завданнями, що дозволяє користувачам легко створювати завдання, пов’язані з електронною поштою чи продажем квитків.