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Програмне забезпечення для спільної папки "Вхідні". - Найпопулярніші застосунки - Афганістан
Програмне забезпечення для спільної папки вхідних повідомлень створює середовище для спільної роботи команд, щоб разом обробляти електронні листи. Ці інструменти можуть об’єднати кілька облікових записів електронної пошти в одну папку «Вхідні», спрощуючи керування електронною поштою. Як правило, підприємства мають основний обліковий запис електронної пошти для запитів або обслуговування клієнтів, до якого мають доступ різні співробітники, але не мають можливості спільної відповіді. Рішення для спільної папки вхідних повідомлень вирішують це, надаючи платформу, на якій команди можуть спільно відповідати на зовнішні запити, використовуючи краудсорсингові знання та спілкування в програмі. Крім того, вони пропонують інструменти для створення робочих процесів і завдань на основі запитів електронною поштою. Ці спільні папки вхідних повідомлень отримують електронні листи з облікових записів, наданих постачальниками програмного забезпечення електронної пошти, що дозволяє спільне обговорення та відповідь. Вони часто функціонують як автономні рішення, які можна інтегрувати з програмним забезпеченням CRM, забезпечуючи безперебійний запис взаємодії з клієнтами. Також поширеною є інтеграція з програмним забезпеченням для керування завданнями, що дозволяє користувачам легко створювати завдання, пов’язані з електронною поштою чи продажем квитків.
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Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — це сервісне рішення на основі ШІ, яке легко налаштувати, використовувати та масштабувати. Рішення Zendesk працює нестандартно, і його легко модифікувати у разі змін, що дозволяє бізнесу рухатися швидше. Zendesk також допомагає компаніям використовувати найсучасніший ШІ для команд обслугову...
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) допомагає підприємствам без зусиль радувати своїх клієнтів сучасним та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням для підтримки клієнтів. Freshdesk перетворює запити, що надходять через електронну пошту, Інтернет, телефон, чат, обмін повідомленнями та соціальн...
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє понад 300 000 компаній у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, ...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку у Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...
Zoho TeamInbox
zoho.com
Спільний інструмент папки "Вхідні" для командної співпраці та прозорості. Zoho TeamInbox має на меті зробити групові розмови електронною поштою прозорими всередині команди. Надсилайте та отримуйте групові електронні листи, делегуйте власників для розмов, ведіть внутрішні обговорення, створюйте елект...
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Ми переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інт...
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед баг...
Crisp
crisp.chat
Crisp — це найкраща універсальна багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям миттєво зв’язуватися зі своїми клієнтами або потенційними клієнтами, які очікують на підтримку. Завдяки набору інструментів, який швидко розвивається, Crisp веде компанії через революцію, орієнтован...
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте св...
Groove
groovehq.com
Надзвичайно проста, але потужна альтернатива Zendesk. Понад 2000 малих підприємств використовують програмне забезпечення довідкової служби Groove для централізації та автоматизації підтримки клієнтів.
Trengo
trengo.com
У Trengo ми націлені на задоволення клієнтів. Ми вважаємо, що перетворення розмов на стосунки є конкурентною перевагою. І відкриття більше моментів справжнього задоволення від кожної взаємодії сприятиме цьому зростанню. Задоволення клієнтів. Завжди. Перемоги. Давайте знайомитися: https://trengo.com/...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — це найпопулярніша платформа спілкування з клієнтами для підтримки, маркетингу та продажів. Збільшуйте конверсії та продажі, покращуйте підтримку та розвивайтеся швидше за допомогою HelpCrunch. Функції включають: - Живий чат - Чат-бот - База знань - Маркетинг електронною поштою - Спливаю...
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для знач...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius забезпечує чудову командну роботу прямо з вашої папки вхідних повідомлень Gmail. Починаючи з потужних спільних папок «Вхідні», спільних міток Gmail, візуальних дощок Kanban і інтелектуальної автоматизації робочого процесу безпосередньо в Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу для співпр...
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтегра...
ProProfs
proprofs.com
Програмне забезпечення бази знань ProProfs — це потужний інструмент, який використовується для створення приватної та публічної бази знань для співробітників і клієнтів відповідно. Це допомагає зменшити кількість заявок клієнтів, покращити внутрішню співпрацю команди, оптимізувати бізнес-процеси та ...
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — це комплексна платформа для залучення клієнтів. Такі функції, як «To-Do» для команд, можливості керування клієнтами, створення автоматизованих робочих процесів, призначення електронних листів, позначення електронних листів, щоб залишатися впорядкованими, і додавання внутрішніх приміток д...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — це платформа чат-ботів на основі штучного інтелекту, розроблена для революції в підтримці клієнтів і взаємодії з ними. Наш чат-бот Milly, керований штучним інтелектом, оснащений передовою технологією обробки природної мови, яка дозволяє йому розуміти запити клієнтів і відповідати на них...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — це проста, але потужна скринька для команди. Його було створено з використанням знайомих поштових клієнтів, тому його легко налаштувати та використовувати для будь-яких команд, які звикли обробляти повідомлення клієнтів електронною поштою. Важко бути продуктивним, коли ти витрачаєш поло...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — це розумніша та простіша програма для обміну текстовими повідомленнями для бізнесу. Ми допомагаємо організаціям будь-якого розміру виконувати роботу за допомогою простого у користуванні додатка для обміну текстовими повідомленнями, створеного для обслуговування, продажів і підтримки.
Gridlex
gridlex.com
«Ultra Customizable All-In-One App Builder» від Gridlex пропонує комплексне рішення для підприємств, яким потрібна індивідуальна операційна ефективність. Завдяки стандартним додаткам, включаючи CRM, службу підтримки клієнтів, службу підтримки та керування основними даними, Gridlex дозволяє широко на...
Keeping
keeping.com
Keeping — це перша в світі платформа підтримки клієнтів, інтегрована з Gmail. Призначайте запити на підтримку клієнтів колегам по команді, залишайте приватні нотатки та встановлюйте статус – усе прямо з Gmail. Заснована в 2016 році в Нью-Йорку, ми створили Keeping для команд, які займаються не тільк...
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
Служба підтримки Mojo спрощує обслуговування клієнтів та ІТ-підтримку. Централізуйте запити, призначайте, автоматизуйте, відстежуйте прогрес і робіть більше швидше. Найкраща альтернатива управлінню запитами за допомогою електронних таблиць і електронних листів, Mojo Helpdesk поміщає їх у потужну, ал...
Glassix
glassix.com
Glassix прагне розширити доступ до розмовного штучного інтелекту та багатоканального спілкування з клієнтами, дозволяючи компаніям розкрити свій невикористаний потенціал і досягти неперевершеної масштабованості. Завдяки можливостям AI Omnichannel Glassix змінює шляхи клієнта. Ми долаємо часові межі...
Desku
desku.io
Desku.io — це комплексна платформа, розроблена для покращення обслуговування клієнтів і залучення компаній. Він поєднує автоматизовану та людську підтримку, сприяючи зростанню завдяки покращенню стосунків. Desku.io, якому довіряють тисячі людей у всьому світі з моменту створення, пропонує уніфіков...
ThriveDesk
thrivedesk.com
Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів для людей, які небайдужі, від людей, які небайдужі. За допомогою ThriveDesk легко керуйте всіма вашими запитами на підтримку клієнтів в одному місці, щоб ви могли зосередитися на розвитку бізнесу.
Enchant
enchant.com
Кращі розмови з клієнтами. Наші клієнтоорієнтовані продукти допомагають вам надавати підтримку на основі ШІ з індивідуальним підходом. Спільні папки вхідних повідомлень, бази знань і живий чат. Все в одній інтуїтивно зрозумілій платформі. Для команд будь-якого розміру.
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
CommBox
commbox.io
CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами за допомогою їхніх улюблених каналів обміну повідомленнями, таких як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommB...
Hiver
hiverhq.com
Hiver — це потужна платформа для спілкування та співпраці, яка допомагає організаціям, які використовують Google Workspace, ефективно взаємодіяти зі своїми клієнтами, співробітниками та постачальниками. Команди, які використовують Hiver, можуть ефективно керувати багатоканальним зв’язком, забезпечув...
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk — це сучасне програмне забезпечення служби підтримки, яке спрощує обслуговування клієнтів. Потужний, настроюваний і бюджетний, він дозволяє компаніям оптимізувати операції підтримки та підвищити задоволеність клієнтів. Представлено Syncfusion, постачальником програмних компонентів і фреймво...
DevRev
devrev.ai
DevRev — це платформа, спеціально створена для SaaS і технологічних компаній, яка допомагає розвитку бек-офісу відповідати швидким темпам взаємодії з клієнтами фронт-офісу. Наша місія полягає в тому, щоб об’єднати кінцевих користувачів, інженерів підтримки, менеджерів із продуктів і розробників, щоб...
Zowie
getzowie.com
Zowie дає змогу компаніям, які продають онлайн, відхиляти квитки за допомогою потужної технології автоматизації, піклуватися про клієнтів за допомогою багатоканальної папки вхідних повідомлень і продавати більше, використовуючи покращений клієнтський контекст. Zowie може діяти як ваша автономна сист...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — це розмовна платформа керування штучним інтелектом, яка допомагає нетехнічним командам створювати, запускати та розвивати свої чат-боти та віртуальних помічників на одній платформі. MindBehind постачає прості у використанні рішення для брендів усіх розмірів і різних галузей, таких як Av...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95...