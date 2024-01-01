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Програмне забезпечення для відтворення сесії - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
Програмне забезпечення для відтворення сеансів дозволяє компанії фіксувати та візуально переглядати взаємодію користувача з веб-сайтом або мобільним додатком, надаючи цінну інформацію про їхній досвід. Ці інструменти розкривають навігаційний шлях користувача, виявляючи будь-які збої, помилки або моменти плутанини. Озброївшись цією обізнаністю, компанії можуть покращити свої веб-сайти або мобільні інтерфейси, щоб забезпечити більш оптимальний досвід користувача. Програмне забезпечення для відтворення сеансу, яке зазвичай використовується командами досвіду користувачів і продуктів, пропонує повний огляд взаємодії користувача. Маркетингові групи також використовують ці інструменти, щоб спостерігати, як відвідувачі взаємодіють із їхнім брендом і повідомленнями на веб-сайтах або в мобільних додатках. Програмне забезпечення для відтворення сеансу може бути окремим продуктом або інтегрованим як функція в програмне забезпечення для цифрової аналітики, інструменти тестування A/B, додатки теплової карти або аналітичне програмне забезпечення для мобільних додатків.
Запит на новий застосунок
Sentry
sentry.io
Для команд програмного забезпечення Sentry необхідний для моніторингу працездатності коду програми. Від відстеження помилок до моніторингу продуктивності розробники можуть чіткіше бачити, швидше вирішувати проблеми та постійно вивчати свої програми – від інтерфейсу до серверної частини. Sentry, яку ...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Дізнайтеся, чого хочуть ваші користувачі, завдяки Clarity. Clarity — це безкоштовний, простий у використанні інструмент, який фіксує, як реальні люди насправді використовують ваш сайт. Налаштувати легко, і ви почнете отримувати дані за лічені хвилини.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
TWIPLA
twipla.com
ПЛАТФОРМА ІНТЕЛЕКТУ ВЕБ-САЙТУ Отримайте точну та миттєву інформацію про свій веб-сайт. Статистика веб-сайту, повтори сеансів, теплові карти, опитування тощо. TWIPLA (раніше Visitor Analytics) — це передова, але доступна платформа аналітики веб-сайтів, яка має понад 2,5 млн установок у всьому світі...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica — це безкоштовна служба веб-аналітики від Яндекса, яка відстежує трафік веб-сайту та звітує про нього. Яндекс запустив сервіс у 2008 році та зробив його загальнодоступним у 2009 році. Станом на 2019 рік Яндекс.Метрика є третім за популярністю сервісом веб-аналітики в Інтернеті.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і да...
Pendo
pendo.io
Pendo допомагає вам покращити роботу програмного забезпечення для щасливіших і продуктивніших користувачів і співробітників. Pendo допомагає командам із розробки продуктів ставити та відповідати на такі запитання: з якими функціями взаємодіють клієнти чи співробітники? Які вони ігнорують? Які частин...
PostHog
posthog.com
PostHog — це універсальна платформа з відкритим кодом, яка допомагає інженерам створювати кращі продукти. Ми дозволяємо командам програмного забезпечення фіксувати події, виконувати аналітику, записувати сеанси користувачів, проводити експерименти та розгортати нові функції на одній платформі. - КРА...
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange може допомогти вам зрозуміти, чому ваш веб-сайт отримує трафік, який не перетворюється на продажі чи потенційних клієнтів. Нашим інструментам оптимізації коефіцієнта конверсії довіряють понад 450 000 веб-сайтів у всьому світі, щоб отримати уявлення про те, що люди роблять на їхніх веб-с...
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak — це дослідницька платформа UX, готова допомогти вам у будь-яких викликах, які ви перед нею поставите. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, що думають і відчувають ваші користувачі щодо вашого веб-сайту, програми чи прототипу, вам більше не доведеться здогадуватися. На платформі UXtweak ...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO & A/B Testing Tools – комплексний набір для підвищення конверсії, покращення взаємодії з користувачем та оптимізації роботи вашого онлайн-магазину. 🚀 Інструмент тестування A/B. Представляємо безкоштовний інструмент тестування A/B від Plerdy - ретельно розроблений для електронної ком...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати біль...
Heap
heap.io
Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. - Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаєм...
Instabug
instabug.com
Instabug – це компанія, що розробляє програмне забезпечення, яка надає звіти про помилки, моніторинг продуктивності додатків, звіти про збої, чати в додатках та опитування користувачів для мобільних додатків. Компанію було засновано у 2014 році. Станом на вересень 2019 року Instabug охопила понад 25...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — це спеціально створене рішення для інтеграції обміну повідомленнями в цифровий шлях клієнта та полегшення спілкування з клієнтами через обмін повідомленнями та соціальні канали в масштабі. Надаючи цифрове рішення для залучення клієнтів для каналів обміну повідомленнями, Verint по...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel допомагає творцям працювати якнайкраще за допомогою серії добре розроблених продуктів і ресурсів, включаючи одноіменний продукт, чудову хостинг-платформу Wordpress і Local від Flywheel, безпроблемну програму для локальної розробки. Компанія зосереджена на розробці елегантних і простих інстр...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — це інструмент аналітики поведінки, який використовують понад 210 000 клієнтів цифрового маркетингу, UX, продуктів, стартапів і підприємств для оптимізації роботи на своїх веб-сайтах. За допомогою Mouseflow ви можете: • Дізнатися, що відбувається між клацаннями ваших відвідувачів, перегля...
Crazy Egg
crazyegg.com
Використовуйте Crazy Egg, щоб дізнатися, що цікаво, а що ні, і дізнатися, що ваші веб-відвідувачі роблять із такими інструментами, як теплові карти, записи, опитування, тестування A/B тощо.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа аналізу інформації про клієнтів, яка насамперед приділяється конфіденційності. Squeaky допомагає розвивати ваш бізнес, створюючи кращий цифровий досвід. Наш комплексний інструмент включає аналітику, запис сеансу, відгуки та теплові карти.
Session Rewind
sessionrewind.com
Оптимізуйте роботу в Інтернеті за допомогою відеозаписів поведінки користувачів. Точний запис кожного сеансу та випуску всього за 14 доларів США на місяць.
Howuku
howuku.com
Howuku — це рішення для аналітики поведінки, яке допомагає стартапам отримати цінні відгуки клієнтів і статистику за допомогою теплових карт, тестування AB та опитувань. Він допомагає маркетологам оцінювати поведінку клієнтів за допомогою візуального представлення того, де вони натискають і прокручу...
RealEye
realeye.io
Онлайн-дослідницька платформа з веб-камерою Eye-Tracking. Він: - набагато швидший і дешевший, ніж традиційне обладнання для відстеження очей - точний (точність розміру кнопки) і використовується в академічних дослідженнях - простий у використанні (клієнти хвалять нас за зручний інтерфейс) RealEye – ...
Browsee
browsee.io
Переглядайте – перестаньте гадати, почніть діяти ✔ Теги штучного інтелекту на сеансах – з 5% сеансів зрозумійте 100% проблем користувачів ✔ Історія сторінки – отримуйте корисну інформацію для покращення своїх цільових сторінок ✔ Рада користувачів – ідентифікуйте користувачів для аналізу взаємодії та...
Quantum Metric
quantummetric.com
Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично вимірюється, кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть працювати з є...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати ...
Userback
userback.io
Представляємо Userback, провідну платформу дослідження користувачів для невеликих команд, які прагнуть зрозуміти користувачів і створювати кращі продукти. За допомогою Userback ви можете збирати візуальні відгуки, збагачені метаданими, і отримати глибоке уявлення про настрої та поведінку користувачі...
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Quali...
FullSession
fullsession.io
FullSession допомагає компаніям зрозуміти, як їхні клієнти взаємодіють із їхнім веб-сайтом за допомогою комплексної цифрової платформи. Ми надаємо вам необхідні інструменти для виявлення проблемних точок користувачів, відмов, а також для перегляду інформації про кожну взаємодію користувача з вашим в...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow висвітлює візуальні та логічні причини, чому ваші відвідувачі не перетворюються на клієнтів, і забезпечує безперебійну воронку продажів для швидшого отримання рентабельності інвестицій. Reactflow відтворює записи активності вашого клієнта у вигляді відео, компілює теплові карти, аналітику ...
UXCam
uxcam.com
UXCam — це комплексна платформа аналітики мобільних додатків, яка дозволяє компаніям зрозуміти поведінку користувачів. UXCam починався як рішення для відтворення сеансу та теплової карти, але ми зрозуміли, що є багато питань, на які лише якісні дані не можуть відповісти. Тому ми поєднали деталізацію...
Fullview
fullview.io
Перестаньте здогадуватися про ваш клієнтський досвід. Fullview надає командам продуктів і підтримки візуальне уявлення про те, як користувачі поводяться у вашому продукті SaaS, щоб повністю зрозуміти ваш досвід клієнтів.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — це надійна цифрова платформа, яка поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг помилок інтерфейсу, аналітику продуктів і встановлення пріоритетів, забезпечуючи конфіденційність і безпеку. Що ви можете робити з Zipy? > Зрозумійте поведінку користувачів, щоб уникнути відтоку > Відстежуйте реал...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, перетворюють і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надай...
Toonimo
toonimo.com
Користувацький досвід став простим для кожного. Toonimo є провідною платформою цифрового впровадження для підприємств, які оптимізують зусилля щодо внутрішнього навчання співробітників і ініціатив щодо адаптації клієнтів. Для організацій, які хочуть сприяти сприйняттю користувачами нових або викорис...
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...
Mousestats
mousestats.com
Записуйте та дивіться відео відвідувачів вашого веб-сайту + теплові карти веб-сайту + аналітику форм + опитування
WalkMe US
walkme.com
Digital Adoption Platform (DAP) WalkMe™ дозволяє вашому бізнесу спростити онлайн-досвід і позбавити користувачів плутанини.
Sprig
sprig.com
Sprig — це платформа аналізу користувачів, яка дає змогу командам із розробки продуктів створювати виняткові продукти з широкою та швидкою інформацією про користувачів. Команди продуктів наступного покоління, як-от Dropbox, Notion і Loom, покращують роботу з продуктами за допомогою набору аналітични...
Figpii
figpii.com
FigPii — це платформа для оптимізації конверсій, яка дозволяє вам визначати проблемні області на вашому сайті та тестувати свої рішення, щоб переконатися, що вони збільшують конверсії. Платформа включає теплові карти, відео повтору сеансу, онлайн-опитування та тестування AB Більше конверсій. Вищий ...
Aqvil
aqvil.com
Aqvil надає вам усі цінні показники відвідуваності веб-сайту на простій інформаційній панелі веб-аналітики.
cux.io
cux.io
CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати о...
Capturly
capturly.com
Зрозумійте поведінку користувачів, визначте проблемні місця, підвищте рівень конверсії та збільште продажі Бажаєте покращити свою поточну ефективність? Якщо так, Capturly для вас! Це виняткова комбінація традиційної аналітики, записів сеансів, теплових карт і функцій конверсії.
SessionStack
sessionstack.com
Що таке SessionStack? SessionStack — це вдосконалена AI платформа Digital Experience Analytics, яка базується на найкращій у своєму класі технології запису сеансів, яка дозволяє компаніям електронної комерції визначати, де клієнти застрягли та покинули, а також які можливості конверсії втрачено. Ста...
WalkMe EU
walkme.com
Digital Adoption Platform (DAP) WalkMe™ дозволяє вашому бізнесу спростити онлайн-досвід і позбавити користувачів плутанини.
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet записує відео ваших відвідувачів під час використання вашого сайту, дозволяючи вам бачити все, що вони роблять. Дивіться кожен рух миші, прокручування, клацання та натискання клавіш на вашому сайті. Забудьте про традиційну аналітику. Вам більше ніколи не доведеться задаватися питанням, як...
LiveSession
livesession.io
LiveSession — це програмне забезпечення для веб-аналітики з повторами сеансу. Ви можете використовувати його, щоб вирішити проблеми своїх клієнтів, знайти відповіді про те, як використовується ваш продукт, і оптимізувати загальну роботу вашої веб-програми.