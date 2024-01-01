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Пошукові системи - Найпопулярніші застосунки - Албанія
Пошукові системи — це складні веб-інструменти, які дозволяють користувачам досліджувати та знаходити інформацію в Інтернеті. Індексуючи величезну кількість веб-вмісту, ці платформи сприяють швидкому та ефективному пошуку відповідних даних у відповідь на запити користувачів. Вони використовують складні алгоритми для аналізу та рейтингу веб-сторінок на основі релевантності та якості, надаючи користувачам точні та різноманітні результати пошуку.
Запит на новий застосунок
Brave Search
search.brave.com
Brave Search не відстежує вас або ваші запити. Коли-небудь. Приватний, незалежний і прозорий Brave Search є справжньою альтернативою Google.
Google Search
google.com
Шукайте інформацію в усьому світі, зокрема веб-сторінки, зображення, відео тощо. Google має багато спеціальних функцій, які допоможуть вам знайти саме те, що ви шукаєте.
百度
baidu.com
Baidu, Inc. (кит. 百度; піньїнь: Bǎidù, що означає «сто разів», англ. BY-doo) — китайська багатонаціональна технологічна компанія, що спеціалізується на послугах і продуктах, пов’язаних з Інтернетом, і штучному інтелекті (ШІ), штаб-квартира якої розташована в Хайдяні в Пекіні. Район. Це одна з найбіль...
GoodFirms
goodfirms.co
Найнадійніша B2B оглядова та дослідницька платформа, яка містить колекцію відгуків і рейтингів клієнтів, профілі компаній і інтерв’ю з генеральними директорами ІТ-служб. Знайдіть найкращі ІТ-компанії світу.
Microsoft Bing
bing.com
Bing — це веб-пошукова система, якою володіє та керує Microsoft. Служба бере свій початок від попередніх пошукових систем Microsoft: MSN Search, Windows Live Search і пізніше Live Search. Bing надає різноманітні пошукові служби, включаючи продукти для пошуку в Інтернеті, відео, зображеннях і картах....
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo (також скорочено DDG) — це інтернет-пошукова система, яка наголошує на захисті конфіденційності шукачів і уникненні бульбашки фільтрів персоналізованих результатів пошуку. DuckDuckGo відрізняється від інших пошукових систем тим, що не профілює своїх користувачів і показує всім користувача...
You.com
you.com
Приватна пошукова система, яка підсумовує Інтернет для вас.
Startpage
startpage.com
Шукайте та переглядайте Інтернет без відстеження чи націлювання. Startpage – це найприватніша пошукова система у світі. Використовуйте Startpage, щоб захистити свої особисті дані.
Yandex Search
yandex.com
Пошук Яндекса — пошукова система, яка належить російській корпорації Яндекс. Це основний продукт Яндекса.
Yahoo Search
yahoo.com
Пошукова система, яка допоможе вам знайти саме те, що ви шукаєте. Знайдіть найрелевантнішу інформацію, відео, зображення та відповіді з усього Інтернету.
Ecosia
ecosia.org
Ecosia використовує дохід від реклами від ваших пошуків, щоб садити дерева там, де вони найбільше потрібні. Здійснюючи пошук за допомогою Ecosia, ви не лише відновлюєте ліси на нашій планеті, але й надаєте можливість громадам навколо наших проектів посадки будувати краще майбутнє для себе. Спробуйте...
네이버 검색
naver.com
Пошук Naver Станом на вересень 2017 року Naver обробляв 74,7% усіх веб-пошуків у Південній Кореї та мав 42 мільйони зареєстрованих користувачів. Понад 25 мільйонів корейців використовують Naver як стартову сторінку в браузері за замовчуванням, а мобільний додаток відвідує 28 мільйонів щодня. Naver ...
Qwant Search
qwant.com
Пошукова система, яка нічого не знає про вас і яка змінює все: нульове відстеження ваших пошуків, нульове використання особистих даних, нульова цільова реклама.
Swisscows
swisscows.com
Swisscows — це безпечна пошукова система для даних. Ми дуже серйозно ставимося до конфіденційності наших користувачів.
Seznam
seznam.cz
Найбільш відвідуваний чеський інтернет-портал, який пропонує пошукову систему, електронну пошту, актуальні новини, прогноз погоди та корисні посилання. Seznam.cz – веб-портал і пошукова система в Чеській Республіці. Заснований у 1996 році Іво Лукачовичем у Празі як перший веб-портал у Чеській Респу...
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc — це в’єтнамська пошукова система, яка зосереджується на розробці можливостей обробки в’єтнамської мови для оптимізації результатів пошуку відповідно до потреб в’єтнамців.
搜狗
sogou.com
Sogou Search — це інтерактивна пошукова система третього покоління, яка підтримує пошук у загальнодоступних облікових записах і статтях WeChat, пошук і переклад англійською мовою тощо, а також надає користувачам професійні, точні та зручні пошукові послуги за допомогою незалежно розроблених алгоритм...
Power Browser
search.powerdao.ai
Power Web3 Browser є пошуковою системою, що найшвидше розвивається на ринку. Ми пропонуємо розширений перегляд і зручність у центрі всього, що ми робимо. Веб-переглядач Power Web3 прагне демократизувати Інтернет із максимальною безпекою даних своїх користувачів. Наш підхід об’єднаний спільним перек...
Ghostery Private Search
ghostery.com
Приватна пошукова система Ghostery — це унікальна система, яка дозволяє здійснювати пошук в Інтернеті, не записуючи пошукову інформацію, надаючи об’єктивні результати. Приватна пошукова система Ghostery надає вам неупереджені результати, виявляє та повідомляє про трекери, перш ніж ви відвідуєте сай...
Private search
alohafind.com
Це приватна пошукова система від виробників Aloha Browser. Пошукові системи є одними з найбільших збирачів даних. З AlohaFind ми зберігаємо вашу конфіденційність і не збираємо жодних даних. Крім того, ми не показуємо вам captcha весь час, коли ви використовуєте його з увімкненою VPN.
360搜索
so.com
360 Search — це безпечна, точна та надійна пошукова система нового покоління. Покладаючись на переваги безпеки материнського бренду 360, вона комплексно перехоплює всі види шкідливих веб-сайтів, таких як фішинг і шахрайство, і надає більш безпечні пошукові служби. . Пошук 360 настільки надійний.
Old'aVista
oldavista.com
Old'aVista — це унікальна онлайн-платформа, мета якої — зберегти та прославити історію Інтернету. Деякі ключові моменти про Old'aVista включають: * Пошукова система: сайт надає пошукову систему, яка дозволяє користувачам здійснювати пошук у великій базі даних вмісту з перших днів Інтернету, що охоп...
BookAbout
bookabout.io
BookAbout — це інноваційна платформа, яка використовує технологію штучного інтелекту для покращення пошуку книг. Ключовою особливістю є його здатність сканувати та шукати в обширній базі даних книг, щоб забезпечити більш ефективний та персоналізований метод виявлення літератури порівняно з традиційн...