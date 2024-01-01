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Програмне забезпечення для спільного використання екрана - Найпопулярніші застосунки
Інструменти спільного доступу до екрана дозволяють користувачам ділитися екранами своїх пристроїв у режимі реального часу, дозволяючи іншим спостерігати за їхніми діями. Ці інструменти покращують співпрацю між членами команди та між доповідачами та аудиторією, перетворюючи екран користувача на платформу для обговорення, співпраці чи демонстрації. Необхідні для пакету програмного забезпечення для організації співпраці, можливості спільного використання екрана часто інтегровані в інші програмні продукти. Ці рішення є цінними для різних галузей промисловості. Внутрішньо вони зазвичай використовуються для командного мозкового штурму та сеансів ідей. Команди з продажу та маркетингу використовують інструменти для показу екрана під час дзвінків клієнтам або зацікавленим сторонам, щоб надати демонстрації чи додаткові матеріали. Багато інструментів спільного використання екрана включено в інше програмне забезпечення, наприклад платформи для відеоконференцій і вебінарів. Деякі рішення зосереджені головним чином на спільному використанні екрана, пропонуючи відеоконференції як допоміжну функцію.
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TeamViewer Web
teamviewer.com
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Zoho Assist
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GoTo
goto.com
GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop — це сімейство програмного забезпечення для віддаленого робочого стола та програмного забезпечення для віддаленої підтримки, розроблене компанією Splashtop Inc. Splashtop дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ або віддалено підтримувати комп’ютери з настільних і мобільних пристр...
Switchboard
switchboard.app
Звільніть місце для більшої кількості спільних зустрічей. Візьміть із собою інструменти, якими ви вже користуєтеся, і працюйте пліч-о-пліч зі своєю командою, клієнтами та клієнтами.
Consolto
consolto.com
ВІДЕОЧАТ З КЛІЄНТАМИ ПРЯМО З ВАШОГО ВЕБ-САЙТУ Організуйте високоякісні відеозустрічі, щоб досягти цільових продажів, розвивати свій бізнес і будувати кращі ділові відносини
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans є світовим лідером у сфері хмарних відеоконференцій. Легко та безпечно проводите живі відеодзвінки, вебінари, конференц-дзвінки та онлайн-зустрічі.
CrankWheel
crankwheel.com
Продавайте більше та підвищуйте рентабельність інвестицій веб-сайту за допомогою внутрішнього програмного забезпечення для продажу для спільного використання екрана, миттєвих демонстрацій і телефонних конференцій
Surfly
surfly.com
Наступна хвиля онлайн-взаємодії. Створюйте спільні та сумісні цифрові подорожі без необхідності змінювати програми чи інсталювати програмне забезпечення.
Demio
demio.com
Лише Demio надає вашій аудиторії прості вебінари, які не потрібно завантажувати, а також усі маркетингові інструменти, необхідні для досягнення кращих результатів.
join.me
join.me
Спільний доступ до екрана, онлайн-зустрічі та командна співпраця — все це швидко та легко на join.me. Покажіть роботі, хто тут господар. Спробуйте JoinMe безкоштовно сьогодні!
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...
RemoteHQ
remotehq.com
Ми об’єднуємо людей, виходячи за рамки відеоконференцій. Наша платформа підключає людей до додатків і віртуальних ресурсів, необхідних для виконання роботи. Використовуйте RemoteHQ для проведення зустрічей команди, демонстрацій продажів, дзвінків у службу підтримки, тренінгів тощо.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX — це платформа CPaaS для відео в реальному часі, Emotion AI, голосу та SMS, що надає API та SDK для веб- та мобільних розробників із багатоканальними комунікаційними рішеннями.
Samepage
samepage.io
Увійдіть на Samepage і співпрацюйте зі своєю командою в реальному часі. Спілкуйтеся в чаті, діліться файлами, призначайте завдання, керуйте проектами та багато іншого.
ezTalks
eztalks.com
ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні п...
Kumospace
kumospace.com
Kumospace будує офіс майбутнього – віртуальний, у якому люди на першому місці. Де командна робота та продуктивність тісно пов’язані з корпоративною культурою. Допоможіть своїй команді повністю розкрити свій потенціал за допомогою віртуального робочого простору, який надихає співробітників докладати ...
Zellim
zellim.com
Керуйте командами з однієї простої програми! Налаштовуйте робочі процеси, відстежуйте прогрес команди та легко співпрацюйте з будь-якої точки світу.
Workstorm
workstorm.com
Workstorm — це корпоративна платформа для співпраці, яка дає командам необхідну ефективність, щоб виконувати більше роботи за менший час. Створена професіоналами для професіоналів, повністю інтегрована, настроювана платформа для співпраці поєднує ефективність робочого процесу з безпекою даних. Платф...
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub — це бездротове рішення для презентацій і співпраці для корпоративних компаній, коворкінгів і освітніх центрів. Завдяки Zoapi, підключеному до вашого проектора/телевізора в кімнаті для переговорів, ви можете безперешкодно ділитися своїми екранами з будь-якого пристрою під керуванням Window...
Aericast
aericast.com
Бездротові презентації з вашого ноутбука. Перетворюйте екрани на цифрові вивіски, коли кімната не використовується. Просто завантажте додаток AeriCast Receiver і перетворіть будь-який пристрій на приймач для бездротових презентацій.
Upscope
upscope.com
Upscope – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка пропонує рішення спільного перегляду для компаній. Спільний перегляд — це технологія, яка дозволяє представникам служби підтримки клієнтів або торговим представникам бачити екран клієнта та взаємодіяти з ним у режимі реальн...
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного п...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасника...
Thirdlane
thirdlane.com
Розробник платформ і рішень VoIP PBX і уніфікованих комунікацій для компаній, постачальників послуг Інтернет-телефонії та операторів кол-центру.