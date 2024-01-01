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Програмне забезпечення для спільного використання екрана - Найпопулярніші застосунки - Центральноафриканська Республіка

Інструменти спільного доступу до екрана дозволяють користувачам ділитися екранами своїх пристроїв у режимі реального часу, дозволяючи іншим спостерігати за їхніми діями. Ці інструменти покращують співпрацю між членами команди та між доповідачами та аудиторією, перетворюючи екран користувача на платформу для обговорення, співпраці чи демонстрації. Необхідні для пакету програмного забезпечення для організації співпраці, можливості спільного використання екрана часто інтегровані в інші програмні продукти. Ці рішення є цінними для різних галузей промисловості. Внутрішньо вони зазвичай використовуються для командного мозкового штурму та сеансів ідей. Команди відділу продажів і маркетингу використовують інструменти спільного використання екрана під час дзвінків клієнтів або зацікавлених сторін, щоб надати демонстрації або додаткові матеріали. Багато інструментів спільного використання екрана включено в інше програмне забезпечення, наприклад платформи для відеоконференцій і вебінарів. Деякі рішення зосереджені головним чином на спільному використанні екрана, пропонуючи відеоконференції як допоміжну функцію.

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

GoTo

GoTo

goto.com

Лідер галузі онлайн-відеоконференцій для компаній у всьому світі, GoTo Meeting тепер є частиною GoTo Connect, універсального комунікаційного програмного забезпечення, створеного для малого та середнього бізнесу. Рішенню Meeting, яке можна придбати окремо, щодня довіряють мільйони людей для віртуальн...

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Splashtop — це сімейство програмного забезпечення для віддаленого робочого стола та програмного забезпечення для віддаленої підтримки, розроблене компанією Splashtop Inc. Splashtop дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ або віддалено підтримувати комп’ютери з настільних і мобільних пристр...

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

Рухайтеся швидше з меншою кількістю зустрічей. Діліться ідеями, залишайте відгуки та приймайте рішення на асинхронній платформі для співпраці. Швидший прогрес: замість того, щоб планувати зустріч, діліться програмами та файлами в інтерактивній кімнаті, яка завжди актуальна. Поділіться з контекстом: ...

Consolto

Consolto

consolto.com

Consolto сподівається, що завдяки їх орієнтованому на малий і середній бізнес конференц-рішенню будь-хто може запропонувати ефективні цифрові послуги «один-на-один», які не поступаються й навіть перевершують ті, що надаються більшими організаціями. Проблема Згідно з Consolto.com, на даний момент нал...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans – це платформа для зустрічей для сучасного робочого місця. Ми об’єднуємо відео-, аудіо- та веб-конференції разом із інструментами для співпраці, якими люди користуються щодня. Перший хмарний сервіс, який об’єднує настільні комп’ютери, мобільні пристрої та системи кімнат під час однієї віде...

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

Поділіться своїм екраном без будь-яких перешкод. Показ екрана за секунди під час голосового виклику. Ви надсилаєте посилання електронною поштою чи текстовим повідомленням або ділитеся своїм публічним посиланням, і глядач відкриває сеанс у будь-якому браузері та на будь-якому пристрої. Для програми п...

Demio

Demio

demio.com

Demio — це простий спосіб для команд маркетингу та навчання клієнтів ефективно масштабувати свої зусилля за допомогою живого відео за менший час, ніж будь-коли раніше. Незалежно від того, чи бажаєте ви генерувати та оцінювати потенційних клієнтів/клієнтів, активувати користувачів і збільшувати пробн...

Surfly

Surfly

surfly.com

Surfly надає технологію спільного перегляду та співпраці, яка дозволяє безперешкодно оновлювати будь-яку розмову з будь-якого каналу та підтримувати клієнтів так, ніби ви сидите пліч-о-пліч. Ваш клієнт просто натискає посилання або кнопку, і його сеанс спільного перегляду миттєво починається у вікні...

join.me

join.me

join.me

Спільний доступ до екрана, онлайн-зустрічі та командна співпраця — усе це швидко та легко на join.me. Покажіть роботі, хто тут господар. Спробуйте JoinMe безкоштовно сьогодні!

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування вмістом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі д...

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні п...

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Ми об’єднуємо людей, виходячи за рамки відеоконференцій. Наша платформа підключає людей до додатків і віртуальних ресурсів, необхідних для виконання роботи. Використовуйте RemoteHQ для проведення зустрічей команди, демонстрацій продажів, дзвінків у службу підтримки, тренінгів тощо.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage полегшує спілкування, керування проектами, проведення нарад, онлайн-співпрацю тощо, поєднуючи командний чат, відеоконференції, спільний доступ до екрана, керування завданнями, спільний доступ до файлів і... Показати більше постійну роботу над документами команди в одній хмарній спільній роб...

Kumospace

Kumospace

kumospace.com

Kumospace будує офіс майбутнього – віртуальний, у якому на першому місці люди. Де командна робота та продуктивність тісно пов’язані з корпоративною культурою. Допоможіть своїй команді повністю розкрити свій потенціал за допомогою віртуального робочого простору, який надихає співробітників докладати ...

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX.io — це сінгапурська глобальна повноцінна комунікаційна платформа та постачальник рішень, який дозволяє розробникам і компаніям надавати своїм споживачам цілісний багатоканальний досвід, використовуючи відео, голос, SMS і WhatsApp API, SDK і рішення з низьким кодом. Підтримуючи команду з по...

Samesurf

Samesurf

samesurf.com

Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного п...

Zellim

Zellim

zellim.com

Zellim надає вам усі необхідні інструменти для спілкування та співпраці на зручній у використанні платформі, щоб ви могли працювати продуктивно з будь-якого місця. Одна підписка пропонує вам п’ять+ функцій для співпраці, спілкування та керування проектами, які замінюють низку додатків за підпискою, ...

Thirdlane

Thirdlane

thirdlane.com

Thirdlane Connect служить універсальним додатком для спілкування з клієнтами та командної співпраці, пропонуючи вашій команді набір функцій, включаючи чат, голосові та відеодзвінки, конференції, спільний доступ до екрана, спільний доступ до файлів та бездоганну інтеграцію з CRM та різними іншими біз...

Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Workstorm — це корпоративна платформа для співпраці, яка дає командам необхідну ефективність, щоб виконувати більше роботи за менший час. Створена професіоналами для професіоналів, повністю інтегрована, настроювана платформа для співпраці поєднує ефективність робочого процесу з безпекою даних. Платф...

Zoapi

Zoapi

zoapi.com

Zoapi Hub — це бездротове рішення для презентацій і співпраці для корпоративних компаній, коворкінгів і освітніх центрів. Завдяки Zoapi, підключеному до вашого проектора/телевізора в кімнаті для переговорів, ви можете безперешкодно ділитися своїми екранами з будь-якого пристрою під керуванням Window...

Aericast

Aericast

aericast.com

Бездротові презентації з вашого ноутбука. Перетворюйте екрани на цифрові вивіски, коли кімната не використовується. Просто завантажте додаток AeriCast Receiver і перетворіть будь-який пристрій на приймач для бездротових презентацій.

Upscope

Upscope

upscope.com

Upscope – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка пропонує рішення спільного перегляду для компаній. Спільний перегляд — це технологія, яка дозволяє клієнтській службі або торговим представникам бачити та взаємодіяти з екраном клієнта в режимі реального часу, дозволяючи їм...

CollabNow

CollabNow

collabnow.ai

CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасника...

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