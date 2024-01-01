Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для спільного використання екрана - Найпопулярніші застосунки - Боснія і Герцеговина Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти спільного доступу до екрана дозволяють користувачам ділитися екранами своїх пристроїв у режимі реального часу, дозволяючи іншим спостерігати за їхніми діями. Ці інструменти покращують співпрацю між членами команди та між доповідачами та аудиторією, перетворюючи екран користувача на платформу для обговорення, співпраці чи демонстрації. Необхідні для пакету програмного забезпечення для організації співпраці, можливості спільного використання екрана часто інтегровані в інші програмні продукти. Ці рішення є цінними для різних галузей промисловості. Внутрішньо вони зазвичай використовуються для командного мозкового штурму та сеансів ідей. Команди відділу продажів і маркетингу використовують інструменти спільного використання екрана під час дзвінків клієнтів або зацікавлених сторін, щоб надати демонстрації або додаткові матеріали. Багато інструментів спільного використання екрана включено в інше програмне забезпечення, наприклад платформи для відеоконференцій і вебінарів. Деякі рішення зосереджені головним чином на спільному використанні екрана, пропонуючи відеоконференції як допоміжну функцію.