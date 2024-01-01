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Програмне забезпечення для тренінгів із продажу та адаптації - Найпопулярніші застосунки - Бенін
Навчання з продажу та адаптаційне програмне забезпечення сприяють плавній інтеграції новоприйнятих продавців у процеси продажів організації, допомагаючи їм отримати всебічні знання та поступово розвивати свої навички продажу. Після приходу нового торгового представника менеджери з продажу можуть розгорнути програмне забезпечення для навчання продажів і адаптацію, пропонуючи індивідуальний курс навчання на основі різних оцінок. У міру просування члена команди платформа підтримує додаткове навчання за допомогою мікрокурсів, віртуальних рольових ігор і отримання сертифікатів у відповідних сферах знань. Ці інструменти, які в основному використовуються у відділах продажів і контролюються менеджерами з продажу, сприяють безперервному навчанню серед досвідчених представників і сприяють ефективній адаптації нових працівників. Усуваючи потребу в друкованих матеріалах і особистих уроках, тренінги з продажів і платформи адаптації спрощують перехід від найму до успіху в незалежних продажах. Крім того, вони служать централізованим ресурсом для розосереджених команд продажів, пропонуючи легкодоступне навчання та інструктаж щодо складних сценаріїв продажу або бажаних повідомлень.
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TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома....
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — це навчальна хмара, створена для сучасного підприємства. Завдяки модулям самостійного навчання, функціям інтерактивного коучингу та надійним процесам сертифікації WorkRamp дозволяє командам створювати персоналізований досвід навчання в масштабі для співробітників, клієнтів і партнерів. За...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка підтримує ваші команди продажів в курсі останніх знань про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегровано з Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення прод...
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запате...
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Coach Simple
coachsimple.net
Ваш коучинг унікально виділяється серед інших. Coach Simple допомагає надавати персоналізований контент і унікальні навчальні програми для ваших торгових і бізнес-клієнтів. Одна потужна платформа тренінгу з продажів, яка зробить ваш тренінг простим.
Spekit
spekit.com
Spekit — це платформа для своєчасного навчання, створена для того, як ми навчаємося на роботі сьогодні. Він забезпечує навчання та керівництво, коли і де командам потрібно орієнтуватися в нових процесах, технологіях і методологіях, не порушуючи продуктивність. Spekit стоїть поверх будь-якої веб-прог...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Синхронізуйте свої команди з доходів за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні розпродажі ...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. Надайте своїм командам інструменти, щоб забезпечити захоплюючий досвід навчання, який впливає на н...
Qooper
qooper.io
Програмне забезпечення Qooper Mentoring & Learning допомагає компаніям проводити масштабні програми наставництва та навчання за допомогою шаблонів дизайну програм наставництва, рішень для підбору, відстеження, навчання, керівництва, звітності з надійною інтеграцією. Обслуговуючи таких клієнтів із на...
Brainshark
brainshark.com
Керована даними платформа Brainshark для підготовки до продажів надає інструменти для підготовки команд, які працюють із клієнтами, до знань і навичок, необхідних для роботи на найвищому рівні. Завдяки найкращим у своєму класі рішенням для навчання та інструктажу, а також передовим уявленням про ефе...
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сесій, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой, ...
Quantified AI
quantified.ai
Ефективність продажів за допомогою інструктажу з продажу зі штучним інтелектом, реалістичного моделювання продажів і на основі даних аналізу того, як клієнти сприймають ваших представників.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, ...
Gradual
gradual.io
Навчання ваших продавців люблять. Замініть довге, нудне, загальне навчання індивідуальним мікронавчанням. Скористайтеся перевагами нашої торгової бібліотеки або запишіть власні матеріали. Створюйте завдання, щоб повторити навчання, закріпити попередні уроки тощо.
Trivie
trivie.com
Trivie — це платформа «Навчання як послуга» для вимірювання, управління та покращення знань. Ми робимо це, об’єднуючи науку про мозок, соціальне навчання та надійну аналітику, щоб допомогти працівникам запам’ятати те, що їм потрібно знати, щоб ефективніше виконувати свою роботу, і надаючи компаніям ...
Salestable
salestable.ai
Salestable – це спеціально розроблена платформа для підготовки до продажів для компаній середнього та малого бізнесу. Ми допомагаємо збільшити прибуток, скорочуючи час роботи торгових представників і покращуючи видимість продажів. Наше рішення дає вам змогу запропонувати адаптацію, навчання та оціню...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. П...
Kickscale
kickscale.com
AI Sales Coach – аналізує кожну нараду з продажу, щоб максимізувати прибуток. Наша платформа підтримки продажів на основі AI записує, транскрибує та аналізує наради, щоб надати індивідуальні рекомендації щодо навчання.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб дозволити командам працювати ефективніше та швидше для досягнення оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigt...
Mindmatrix
amp.vg
З моменту свого заснування в 1998 році Mindmatrix була зосереджена на тому, щоб допомогти компаніям продавати більше та швидше. Піонер продажів (прямих і непрямих) і маркетингових технологій, на сьогоднішній день Mindmatrix є єдиною компанією, яка пропонує повністю уніфіковану платформу підтримки па...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ розроблено, щоб допомогти лідерам продажів досягти успіху в трьох речах: працювати з провідними показниками. Йдеться про те, щоб визначити ці довгострокові можливості та узгодити вашу торгову організацію з компетенціями, необхідними для досягнення успіху в майбутньому. Виконуйте угоди. Не...
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі з...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy є провідною платформою для розвитку навичок для команд із високими доходами. Ми забезпечуємо постійну практику, підкріплення та коучинг під керівництвом експертів, щоб допомогти представникам досягти максимальної продуктивності. Бізнес був запущений у жовтні 2019 року та вже має...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway — це керована даними навчальна платформа продажів, яка, як доведено, збільшує дохід на одного представника, використовується зростаючими компаніями для підвищення ефективності продажів. Wonderway використовує машинне навчання, щоб забезпечити правильний тренінг для потрібної людини в потрі...
SecondNature
secondnature.ai
Команди продажів завжди прагнуть отримати перевагу над конкурентами. І тому Second Nature так кардинально змінює правила гри! Наше рішення SaaS пропонує AI-тренажер, який використовує розмовний AI для навчання повторень за допомогою реальних розмов. Потім наш штучний інтелект об’єктивно оцінює торго...
Flockjay
flockjay.com
Щоб бути успішним сучасним лідером продажів, вам потрібно більше, ніж списки викликів, номеронабирачі та навчальна документація. Сучасні керівники продажів повинні постійно тренувати, навчати та мотивувати команди в складних середовищах, орієнтованих на знання, щоб створити команди-переможці. Ось чо...