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Програмне забезпечення для планування продажів - Найпопулярніші застосунки - Аландські Острови
Програмне забезпечення для планування продажів дає змогу організаціям стратегічно розробляти плани продажів, що охоплюють такі елементи, як управління територією, розподіл квот і управління потужністю. Це забезпечує забезпечення достатніми ресурсами для ефективного виконання цілей продажів. Лідери продажів використовують ці інструменти, щоб покращити прогнози ефективності продажів і узгодити з іншими бізнес-підрозділами, наприклад фінансовими відділами, загальні бізнес-цілі. Ці рішення дозволяють компаніям оцінювати та оцінювати облікові записи, виділяючи території продажу на основі таких факторів, як географія, розмір компанії, галузь, загальний адресний ринок (TAM) або дохід. Це забезпечує точне сегментування облікового запису та оптимізоване покриття території. Програмне забезпечення також пропонує можливості планування та управління квотами, полегшуючи встановлення цілей і моніторинг продуктивності для кожної території та торгового представника. Крім того, ці інструменти дають змогу зрозуміти планування обсягу продажів, допомагаючи передбачити ефективність організації на основі поточної кількості персоналу та минулих досягнень, а також пропонувати вказівки щодо ідеальної кількості торгових представників, необхідних для досягнення або перевищення цілей.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — це трансформаційний спосіб бачити, планувати та вести свій бізнес. Використовуючи власну технологію Hyperblock™, Anaplan дозволяє контекстуалізувати продуктивність у реальному часі та прогнозувати майбутні результати для швидшого та впевненішого прийняття рішень. Anaplan забезпечує зв’язан...
Vena
vena.io
Vena — це єдина платформа для повного планування, яка дає можливість і надихає бізнес-лідерів, фінансових і операційних спеціалістів на Plan To Grow™. Vena використовує звичний і гнучкий інтерфейс Excel у Vena Growth Engine, платформу SaaS і методологію, яка забезпечує ваші плани та направляє ваш шл...
Jedox
jedox.com
Планування вашого бізнесу з кращою інформацією та рішеннями. Прискорення планування, прогнозування та звітування за допомогою автоматизації та прогнозної аналітики в одному єдиному рішенні. Jedox надає вам гнучку платформу для управління продуктивністю підприємства. Автоматизуйте повторювані завдан...
Venjue
venjue.com
Venjue — це універсальний інструмент для керування приміщеннями, розроблений, щоб допомогти компаніям, які проводять заходи, перетворити більше запитів на гостей. Від першого запиту до останнього гостя Venjue допоможе вам оптимізувати кожен аспект ваших подій, дозволяючи обробляти більший обсяг бізн...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте...