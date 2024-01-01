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Програмне забезпечення для управління ефективністю продажів - Найпопулярніші застосунки
Основна мета інструментів управління ефективністю продажів полягає в нагляді та оцінці прогресу продажів, виявленні та визнанні успіху або проактивному вирішенні питань, які потребують покращення. Ці інструменти надають дані за допомогою систем показників як для окремих осіб, так і для команд, пропонуючи прозоре розуміння прогресу та потенційних проблем. Багато інструментів покращують видимість через загальнодоступні інформаційні панелі та таблиці лідерів, визнаючи високоефективних членів команди та мотивуючи інших. Адміністратори можуть використовувати ці інструменти для організації конкурсів продажів, сприяючи дружньому змаганню між членами команди. Керівники використовують надані показники, щоб керувати тренуваннями та обговореннями. Крім того, ці інструменти відіграють важливу роль у адаптації, роблячи успішні процеси доступними та видимими для нових членів команди. Багато продуктів управління ефективністю продажів легко інтегруються з програмним забезпеченням CRM.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для компаній. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Chorus.ai
chorus.ai
Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.
Salesmate
salesmate.io
Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.
Anaplan
anaplan.com
Anaplan — це американська компанія з розробки програмного забезпечення для планування, штаб-квартира якої розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Anaplan продає підписки на хмарне програмне забезпечення для бізнес-планування та надає дані для прийняття рішень.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — це найсучасніша платформа для підвищення ефективності продажів, яка використовує гейміфікацію та візуалізацію, щоб надати командам продажів змогу повністю розкрити свій потенціал. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам покращити ефективність продажів і створити щасливі...
Dooly
dooly.ai
Dooly допомагає командам з доходів вигравати більше угод, покращуючи гігієну CRM, запускаючи виграшний процес продажів і усуваючи малоцінну роботу.
Salesken
salesken.ai
Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення про...
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Compass
getcompass.ai
Автоматизуйте свої програми стимулювання. Прискорюйте продажі за допомогою нашого програмного забезпечення гейміфікації без проблем із виплатами.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Jedox
jedox.com
Планування вашого бізнесу з кращою інформацією та рішеннями. Прискорення планування, прогнозування та звітування за допомогою автоматизації та прогнозної аналітики в одному єдиному рішенні. Jedox надає вам гнучку платформу для управління продуктивністю підприємства. Автоматизуйте повторювані завдан...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence перетворює вашу CRM на механізм повного доходу. Ми є партнером Salesforce AppExchange. Наші співзасновники допомогли створити Salesforce. Ми розробили платформу аналізу доходів, яка використовує найсучасніші можливості глибокого навчання ШІ, щоб вивести ваші інвестиції...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Workbooks
workbooks.com
Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.
Leaderboarded
leaderboarded.com
Створіть власну таблицю лідерів онлайн! Простий інструмент для мотивації команди. Простий у використанні - чудовий у представленні балів. Виберіть Leaderborded
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Забагато команд із доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів....
Echo AI
echoai.com
Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.
Spiff
spiff.com
Spiff або spiv на сленгу означає негайний бонус за продаж. Як правило, spiffs оплачуються виробником або роботодавцем безпосередньо продавцю за продаж певного продукту. Іноді його подають як SPIF або SPIFF із вигаданими словами, які відповідають буквам, але це не походження (див. нижче).
Traq.ai
traq.ai
У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису дзвінків, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмов Traq.ai витягує з кож...
Skwill
skwill.ai
Провідна в галузі технологія Skwill допомагає лідерам і менеджерам підвищити продуктивність команди, прискорити продажі та підвищити стійкість і добробут. Skwill Diagnostics дозволяє швидко й точно визначити «Чому» за індивідуальною та командною продуктивністю та вжити заходів.
Avoma
avoma.com
Подвоїть свій дохід і продуктивність навіть під час економічного спаду – без подвоєння бюджету З комплексним рішенням AI Meeting Assistant і Revenue Intelligence
Goals.com
goals.com
Goals.com — це просте й легке рішення для управління ефективністю продажів і командного виробництва. Базуючись на передумові, що зайняті лідери продажів і зайняті команди продажів потребують швидкого й точного уявлення про основні показники та інструменти, щоб сприяти збільшенню продажів, Goals.com ...
Kapta
kapta.com
Kapta — це ключове програмне забезпечення для керування обліковими записами, яке зменшує відтік і стимулює органічне зростання. Програмне забезпечення Kapta та наш процес KAM дозволяють керівникам відділу керування обліковими записами та успіху клієнтів відповісти на 3 критичні запитання щодо своїх ...
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai підвищує ефективність продажів завдяки точному динамічному управлінню винагородами та оптимізації доходу – точно адаптованим до вашого бізнесу та вашої моделі продажів. Наш унікальний розширений інтелектуальний підхід надає послідовні, надійні дані про стимули вашим відділам продажів, фінан...
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket вирішує нудні завдання, а ви зосереджуєтесь на продажах. Це створення потенційних клієнтів, охоплення електронною поштою та кваліфікація потенційних клієнтів на автопілоті.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — це приватна технологічна компанія, розташована в Волтемі, штат Массачусетс, яка надає платформу для продажу та набір продуктів.
Demoleap
demoleap.com
Відчуйте силу керованих продажів у реальному часі та доведіть свою команду до успіху 🚀 Посібники з продажів у реальному часі Demoleap зміцнюють виграшну поведінку та усувають вплив когнітивного вигорання на ефективність вашого продавця. Наше п’ятизіркове рішення поєднує в собі продукт і словесні пі...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Рішення для управління ефективністю продажів для зростаючих команд продажів. Автоматично збираючи дані в режимі реального часу з ваших ключових систем (CRM, VOIP тощо), OneUp надає відділам продажів і менеджерам чітку інформацію, автоматизовані звіти, таблиці лідерів і конкурси. Платформа забезпечує...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft, найуспішніша платформа для залучення продажів у галузі, допомагає командам із розвитку продажів залучати понад 15 000 000 контактів щомісяця. Використовується автономно або в поєднанні з існуючими традиційними системами CRM, VanillaSoft дає торговим представникам змогу реагувати на нові...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте...
Raydiant
raydiant.com
Наше апаратне забезпечення Plug and Play та хмарний інтуїтивно зрозумілий корпоративний інтерфейс платформи (з ринком із понад 100 додатків) можна отримати з будь-якого місця за допомогою безпечного програмного забезпечення, яке може похвалитися 99,9% безвідмовної роботи та захистом від ризиків кібе...
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
Everstage
everstage.com
Everstage — це провідне програмне забезпечення для комісійних продажів, яке допомагає досягти правильних бізнес-результатів за допомогою стимулів. Незважаючи на те, що комісійні з продажу є великими витратами для бізнесу, вони часто є важелем доходу, який не використовується повною мірою. Everstage ...
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM для продавців від продавців Отримайте платформу CRM для продажів, яка пропонує просте налаштування, повну інтеграцію, повне налаштування та інтуїтивно зрозумілі інструменти. З програмним забезпеченням Pipeline CRM у вас буде все необхідне для прискорення продажів.
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.