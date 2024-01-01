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Програмне забезпечення для аналізу продажів - Найпопулярніші застосунки - Багамські Острови
Програмне забезпечення для аналізу продажів дає компаніям можливість використовувати як внутрішні, так і зовнішні дані, покращуючи продажі та вдосконалюючи процеси продажів. Це програмне забезпечення сприяє підвищенню якості та кількості потенційних клієнтів завдяки використанню баз даних контактів B2B для відкриття нових можливостей. Він надає командам продажів важливу інформацію, зокрема контактну інформацію, назви посад і фірмову інформацію, що дозволяє їм ефективно використовувати ці можливості. Окрім надання базових даних, деякі рішення включають сигнали купівлі та додаткові відомості, такі як нещодавнє фінансування, переміщення компаній, зміни в технологічному наборі та дані з інструментів намірів покупців. Ці функції сприяють своєчасному та інформованому охопленню, озброюючи професіоналів з продажу необхідною інформацією. Керівники відділу маркетингу та продажів використовують це програмне забезпечення для розробки та впровадження стратегій продажів, поєднуючи внутрішні дані CRM із зовнішніми джерелами, такими як списки потенційних клієнтів і бази даних контактів B2B. Зрештою, рішення для аналізу продажів сприяють підвищенню продуктивності команд продажів, встановленню значущих зв’язків і покращенню даних про потенційних клієнтів або клієнтів, пропонуючи низку ключових переваг.
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Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаход...
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це хмарне рішення, яке допомагає компаніям знаходити та перевіряти професійні адреси електронної пошти в доменах, компаніях або певних спеціалістах в Інтернеті та багато іншого. Безкоштовна платформа холодної електронної пошти також включена для надсилання електронних кампаній безпосередньо...
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розшире...
Signals
getsignals.ai
Signals — це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
Snov.io
snov.io
Snov.io — це все, що потрібно для розвитку вашого бізнесу! Завдяки відзначеним нагородами інструментам для створення потенційних клієнтів, перевірки електронної пошти, автоматизованого зв’язку з електронною поштою, розігріву електронної пошти та керування клієнтами ви можете автоматизувати та приско...
Nimble
nimble.com
Nimble — це CRM, орієнтована на відносини для всієї вашої команди. Завдяки настроюваним записам контактів і простим у використанні робочим процесам у стилі Канбан керування інформацією про клієнта ніколи не було таким простим. Nimble легко інтегрується як з Microsoft 365, так і з Google Workspace, з...
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирі...
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окрем...
Success.ai
success.ai
Success.ai — це універсальна платформа холодної електронної пошти, розроблена, щоб допомогти підприємствам досягти гіперзростання. З фокусом на розблокуванні необмеженої кількості потенційних клієнтів, електронних листів, розминки та розширених можливостей написання штучного інтелекту, цей інструмен...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — це перша і єдина пошукова система в режимі реального часу для потенційних клієнтів із продажу B2B. Понад 350 000 користувачів і десятки тисяч лауреатів премії Президентського клубу використовують Seamless.AI, щоб знаходити перевірені мобільні телефони, електронні листи та прямі номери ...
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальна платформа аналізу даних B2B. Заснована в 2020 році, AroundDeal є всесвітньо визнаною провідною платформою аналізу даних B2B в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC), якій довіряють понад 100 000 клієнтів і користувачів у всьому світі. Наша база даних містить понад 120 мільйонів контактів...
Mailshake
mailshake.com
Mailshake — це платформа для залучення до продажів для сучасних команд продажів. Надсилайте персоналізовані холодні електронні листи в масштабі та встановлюйте завдання для взаємодії з потенційними клієнтами по телефону та в соціальних мережах, усе в одній послідовності та на одній інформаційній пан...
GetEmail.io
getemail.io
Отримайте будь-яку електронну пошту за лічені секунди. Ми використовуємо великі дані та алгоритми машинного навчання, щоб знайти адресу електронної пошти будь-якого спеціаліста будь-якої компанії за одну секунду.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
FlashIntel
flashintel.ai
Розблокуйте мережу з понад 1 мільярда потенційних клієнтів. Використовуйте робочі процеси на основі штучного інтелекту для оптимізації взаємодії та швидшого закриття угод з ідеальними покупцями.
Kaspr
kaspr.io
Kaspr автоматично отримує контактні дані в LinkedIn. Просто зареєструйтеся безкоштовно та почніть використовувати наше розширення Chrome, щоб отримати миттєвий доступ до контактної інформації потенційних клієнтів. Керуйте своїми потенційними клієнтами на інформаційній панелі, збагачуючи дані, створю...
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти та збагачення бізнес-даних для B2B-продажів і електронного маркетингу. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані, щоб створити розширену платформу для дослідження електронної пошти, яка допомагає професіоналам запускати ефективні маркетингові т...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment миттєво додає понад 100 точок даних про компанію, її технології та її співробітників до кожного вашого запису, щоб ви могли швидше перетворити потенційних клієнтів на клієнтів. Ось як: • Бездоганно інтегрується з Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment тощо для автоматизаці...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення сп...
FindThatLead
findthatlead.com
FindThatLead — це універсальна платформа для створення потенційних клієнтів, яка допомагає компаніям і окремим особам знаходити професійні контакти, яких вони шукають, генерувати потенційних клієнтів, перевіряти електронні листи, керувати своїми клієнтськими портфелями як CRM і налагоджувати масове ...
Partnered
partnered.com
Partnered з’єднує вашу команду продажів із партнерською екосистемою для обміну інформацією про клієнтів. Миттєво знаходьте продавців за допомогою шпаргалки для кожної угоди.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у режимі реального часу. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який...
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads — це повний набір інструментів холодного охоплення, який допомагає вам створювати списки гіперцільових потенційних клієнтів, надсилати низку холодних електронних листів і замовляти більше зустрічей із ідеальними потенційними клієнтами на одній інформаційній панелі.
MeetAlfred
meetalfred.com
Ваше комплексне рішення для автоматизації LinkedIn, електронної пошти та Twitter. З Meet Alfred розкрийте потенціал плавної автоматизації, щоб легко керувати своїм багатоканальним каналом продажів. Підвищте ефективність і продуктивність своєї команди, відновивши понад 10 годин на тиждень. Попрощайте...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантніст...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб ви випереджали конкурентів завдяки...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — це платформа аналізу для виходу на ринок, яка допомагає командам відділів маркетингу, продажів і доходів забезпечити до 5-кратного підвищення ефективності конвеєра завдяки: - Виявленню ваших ідеальних клієнтів (ICP) серед 22 мільйонів облікових записів, профільованих за допомогою 300 мі...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну іде...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, перші та сторонні джерела з соціальних мереж, бази даних контактів і системи управління взаємовідносинами з к...
bant.io
bant.io
Універсальна платформа для залучення потенційних клієнтів і прискорення продажів, яка допомагає автоматизувати залучення клієнтів за допомогою експериментів на основі даних, унеможливлюючи поразку.
Sailes
sailes.com
Роботи Sailebot автоматизують усі пошуки Реалізуйте потенціал торгової людини, який став можливим за допомогою єдиного ШІ, який автоматизує все: від досліджень і відкриттів до залучення, взаємодії та можливостей – без рук.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — це програмне забезпечення для цифрових торгових залів на базі штучного інтелекту, яке допомагає командам продажів створювати гіперперсоналізовані торгові зали, які залучатимуть покупців і підвищуватимуть шанси на закриття угод. За допомогою Dealintent ви можете використовувати штучний і...
Growbots
growbots.com
Growbots створили першу універсальну платформу зовнішніх продажів. Насолоджуйтеся автоматичним створенням потенційних клієнтів і керуванням кампаніями з розсилки електронних листів за допомогою інтеграції CRM. Все, що вам потрібно зробити, це створити профіль клієнта та запланувати кампанію електрон...
Peakslead
peakslead.com
Знаходьте потенційних клієнтів і укладайте угоди з легкістю! Отримайте доступ до точної та перевіреної в реальному часі бази даних B2B, щоб стимулювати зростання завдяки вбудованій верифікації електронної пошти.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer — це профайлер веб-технологій і провідний постачальник даних. Завдяки тисячам технологій, які відстежуються на веб-сайтах мільйонів компаній, Wappalyzer допомагає вам виявити нових потенційних клієнтів і збільшити доступний ринок.
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким ч...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — це вдосконалений інструмент із підтримкою штучного інтелекту, призначений для покращення взаємодії з продажами за рахунок гіперперсоналізації в масштабі. Інструмент нещодавно зібрав 2,5 мільйона євро та придбав MyProfilia, а також запустив нове розширення Chrome. Однією з ключових осо...
Lusha
lusha.com
Lusha — це платформа для виходу на ринок, розроблена для відділів продажів, маркетингу та підбору персоналу. Свіжі, динамічні та високоякісні дані та аналітика Lusha допомагають подолати шум і охопити потрібних людей у потрібний час. Lusha пропонує просте налаштування без клопоту тривалих процесів...
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent — це B2B-платформа інтелектуального аналізу контактів, заснована на машинному навчанні та ШІ. Ми підтримуємо маркетингові та продажні канали за допомогою сигналів намірів із кількох джерел, точних даних про мобільні телефони, перевірених контактів у реальному часі, моделювання Look-Ali...
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, п...
LeadIQ
leadiq.com
Платформа LeadIQ створена для того, щоб допомогти вам розумніше шукати потенційних клієнтів і швидше будувати конвеєр. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте тригери продажів і персоналізуйте холодне охоплення в одному місці. Пошук продажів ніколи не був таким складним. Щодня ваші по...
Cognism
cognism.com
Cognism є лідером у сфері міжнародної аналітики продажів, що встановлює новий стандарт якості та відповідності даних, якому довіряють понад 1000 команд відділу доходів у всьому світі. Cognism допомагає компаніям зв’язатися з потенційними клієнтами, надаючи преміум-контакти, інформацію про компанії т...
Tomba
tomba.io
Tomba.io — це інструмент пошуку електронної пошти для продажів B2B і маркетингу електронною поштою. Ми збираємо та створюємо загальнодоступні дані за допомогою наших роботів, щоб забезпечити розширений інструмент для пошуку потенційних клієнтів, щоб допомогти професіоналам Дані в масштабі Прямо з дж...
DiscoverData
discoverdata.ai
За 30 днів ваші доходи збільшуються вдвічі. AI знаходить контактні дані для всіх анонімних відвідувачів веб-сайту, отримуйте дані (мобільні номери, електронні адреси) безкоштовно!
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact — це рішення SaaS, яке збагачує, очищає та виправляє дані безпосередньо в CRM без втручання людини. Рішення працює виключно на основі наших власних алгоритмів і тестових серверів, і, на відміну від усіх рішень для збагачення, Dropcontact не має бази даних контактів. Це робить Dropcontact...
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. ...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks — це провідна платформа для активації та автоматизації продажів, яка має на меті трансформувати повсякденні продажі та маркетинг. Проект було засновано в Роттердамі, Нідерланди, наприкінці 2018 року командою з 10 осіб. Платформа надає дані компанії та контакти з високою точністю. Він пра...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій...
Clearout
clearout.io
Clearout — це універсальне рішення для покращення продажів і маркетингових зусиль шляхом спрощення процесу виявлення потенційних потенційних клієнтів і встановлення зв’язку з ними за допомогою електронних листів. Наш інструмент гарантує, що ваші електронні листи досягнуть цільових одержувачів, розши...
Pobuca Connect
pobu.ca
Pobuca Connect | Зв’яжіться зі своїми контактами Pobuca Connect — це хмарна програма, яка перетворює ваші численні списки бізнес-контактів, що накладаються один на одного та не пов’язані між собою, в єдину корпоративну адресну книгу, до якої легко отримати доступ із будь-якого місця та якою можна по...
HG Insights
hginsights.com
HG Insights є авторитетом у сфері технологічного аналізу, який надає інформацію про вихід на ринок на основі даних для 90% технологічних компаній зі списку Fortune 100 B2B. Наша запатентована технологія Intelligence – детальна інформація про ІТ-інсталяції, витрати, контракти та наміри в поєднанні з ...