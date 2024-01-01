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Програмне забезпечення для гейміфікації продажів - Найпопулярніші застосунки - Кокосові (Кілінг) Острови
Компанії використовують ці рішення, щоб мотивувати торгових представників, пропонуючи заохочення та винагороди на основі їх рейтингу ефективності. Крім того, ці продукти дають можливість компаніям відзначати найефективніших торгових представників, покращують підзвітність і заохочують торгових партнерів. Інструменти гейміфікації продажів також можна використовувати в навчальних програмах продажів, щоб покращити досвід адаптації. У той час як інші відділи, як-от служба підтримки клієнтів або людські ресурси, можуть використовувати програмне забезпечення гейміфікації для підвищення продуктивності співробітників, програмне забезпечення гейміфікації продажів спеціально розроблено для підвищення ефективності продажів.
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Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — це найсучасніша платформа для підвищення ефективності продажів, яка використовує гейміфікацію та візуалізацію, щоб надати командам продажів змогу повністю розкрити свій потенціал. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам покращити ефективність продажів і створити щасливі...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка підтримує ваші команди продажів в курсі останніх знань про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегровано з Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення прод...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — це платформа для управління стимулами та комісійними для підприємств, щоб збільшити дохід і перетворити свої найбільші витрати на продажі в драйвер зростання бізнесу. Ми допомагаємо командам відділу продажів і доходів розробляти, планувати, автоматизувати та оптимізувати складні ст...
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точ...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence перетворює вашу CRM на механізм повного доходу. Ми є партнером Salesforce AppExchange. Наші співзасновники допомогли створити Salesforce. Ми розробили платформу аналізу доходів, яка використовує найсучасніші можливості глибокого навчання ШІ, щоб вивести ваші інвестиції...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Синхронізуйте свої команди з доходів за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні розпродажі ...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
Pointagram
pointagram.com
Pointagram — інструмент гейміфікації, який підвищує мотивацію та командні досягнення. Зберігайте свою команду цілеспрямованою та святкуйте чудові результати разом.
RapidFunnel
rapidfunnel.com
Розвивайте пошук і підбір персоналу за допомогою унікальних технологій, розроблених досвідченими лідерами галузі спеціально для мережевого маркетингу. Збільште свої продажі та підбір персоналу за допомогою технології автентичного обміну; призначений для збільшення теплих ринкових зв'язків і переході...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — це провідна гейміфікаційна та інноваційна платформа для лідерів продажів. Легко керуйте мільйонними бюджетами, надсилайте тисячі винагород за лічені секунди та дайте своїй команді найкращий із усіх подарунків — можливість обирати приз. Відстежуйте залучення за допомогою внутрішніх м...
Goals.com
goals.com
Goals.com — це просте й легке рішення для управління ефективністю продажів і командного виробництва. Базуючись на передумові, що зайняті лідери продажів і зайняті команди продажів потребують швидкого й точного уявлення про основні показники та інструменти, щоб сприяти збільшенню продажів, Goals.com ...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Рішення для управління ефективністю продажів для зростаючих команд продажів. Автоматично збираючи дані в режимі реального часу з ваших ключових систем (CRM, VOIP тощо), OneUp надає відділам продажів і менеджерам чітку інформацію, автоматизовані звіти, таблиці лідерів і конкурси. Платформа забезпечує...
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
Trivie
trivie.com
Trivie — це платформа «Навчання як послуга» для вимірювання, управління та покращення знань. Ми робимо це, об’єднуючи науку про мозок, соціальне навчання та надійну аналітику, щоб допомогти працівникам запам’ятати те, що їм потрібно знати, щоб ефективніше виконувати свою роботу, і надаючи компаніям ...
Raydiant
raydiant.com
Наше апаратне забезпечення Plug and Play та хмарний інтуїтивно зрозумілий корпоративний інтерфейс платформи (з маркетплейсом із понад 100 додатків) можна отримати звідусіль за допомогою безпечного програмного забезпечення, яке може похвалитися 99,9% безвідмовної роботи та захистом від ризиків кіберб...
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує в одному потужному рішенні візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання.
Gamifier
gamifier.co
Gamifier — це рішення SaaS, яке допомагає лідерам продажів створити продуктивну культуру, збільшити дохід і створити веселе середовище за допомогою гейміфікації. Наша місія полягає в тому, щоб створити та збільшити кількість найкращих виконавців у будь-якій команді продажів. Ми робимо це за допомого...
Alysio
alysio.ai
Alysio — це платформа управління ефективністю, створена для відділів продажів і GTM, яка надає вам інструменти для проактивного відстеження KPI, визнання досконалості та покращення управлінського нагляду за окремими представниками. Платформа сприяє змаганням, орієнтованим на результативність, дає ме...
Spinify
spinify.com
Spinify, визнана платформою №1 для гейміфікації продажів, виділяється як єдина платформа у своїй лізі, яка інтегрує передовий штучний інтелект, революціонізуючи ефективність і продуктивність команди продажів. Spinify відомий своєю прозорою, чіткою та гнучкою ціною, щоб підтримувати ваш бізнес на буд...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — це платформа управління продажами для спеціалізованих торговців, ресторанів і брендів CPG. SparkPlug безпосередньо інтегрується з POS-системами звичайних підприємств, щоб автоматизувати практично кожен аспект реалізації та масштабування програми стимулювання. Механізм заохочення SparkPlu...