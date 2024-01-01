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Програмне забезпечення для залучення до продажу - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для взаємодії з продажами підвищує ефективність процесу продажів шляхом бездоганної інтеграції з різними каналами та інструментами зв’язку з продажами. Він ефективно керує повідомленнями про продаж і матеріалами, одночасно автоматизуючи завдання, повідомлення та робочі процеси. Це універсальне програмне забезпечення дає змогу компаніям узгоджувати свої продажі та маркетинг, створюючи персоналізовані й автоматизовані шляхи продажів. Вони охоплюють низку методів спілкування, таких як електронні листи, дзвінки, публікації в соціальних мережах, зустрічі та текстові повідомлення.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Hippo Video
hippovideo.io
Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
lemlist
lemlist.com
Починайте розмови, які отримують відповіді. Персоналізуйте холодні електронні листи, автоматизуйте подальші дії та взаємодійте з потенційними клієнтами по всіх каналах. lemlist — це програма для автоматизації продажів і холодної електронної пошти в одному.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
Aloware
aloware.com
Насолоджуйтесь необмеженими дзвінками + текстовими повідомленнями від 50 доларів США/агент/місяць. Інтегрується з HubSpot, Zoho тощо! У комплекті з Power Dialer і засобами автоматизації.
Outplay
outplayhq.com
Утричі більше ваших зустрічей з продажу, а не вашого бюджету Платформа залучення продажів Outplay має все, що вам потрібно, щоб підвищити ефективність вашої команди продажів — багатоканальне охоплення, автоматизація вихідних продажів, відстеження потенційних клієнтів, ринок потенційних клієнтів, пл...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Працювати краще. Ми допомагаємо командам зібрати все в одному місці, співпрацювати більше, щоб зробити більше, а також відстежувати й покращувати продуктивність.
Yesware
yesware.com
Yesware — це доповнення для Outlook і Gmail, яке дає спеціалістам із продажу все необхідне для пошуку потенційних клієнтів, планування зустрічей і подальших дій.
DripJobs
dripjobs.com
Відстежуйте завдання, автоматизуйте подальші дії, надсилайте оцінки та багато іншого за допомогою DripJobs CRM для професіоналів з обслуговування на дому
Salesmate
salesmate.io
Збільште свій дохід і зв’язки. Salesmate пропонує простий, індивідуальний і продуктивний досвід для вашої команди продажів і клієнтів.
Recapped
recapped.io
Закривайте угоди та підключайте клієнтів на 25% швидше. Миттєво створюйте спільні плани дій, які допоможуть вам швидше укладати угоди, знати, що насправді відбувається в угоді, і допомагати вашим лідерам.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
Upscale
upscale.ai
Перетворіть перспективи на дохід Платформа Sales Engagement Platform, яка допомагає вашій команді продажів будувати послідовний конвеєр і швидше досягати цілей доходу
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — це хмарний інструмент комунікації з продажу, який допомагає охопити до 3 разів більше потенційних клієнтів і укладати більше угод. Дізнайтеся більше зараз.
Dooly
dooly.ai
Dooly допомагає командам з доходів вигравати більше угод, покращуючи гігієну CRM, запускаючи виграшний процес продажів і усуваючи малоцінну роботу.
Salesken
salesken.ai
Salesken надає вам послідовне бачення ефективності ваших торгових представників під час дзвінків, щоб ви могли покращити залучення клієнтів і закрити більше угод.
Woodpecker
woodpecker.co
Холодні електронні листи, які починають теплі ділові розмови. Автоматизуйте електронні листи та подальші дії за допомогою інструмента, адаптованого до ваших потреб.
Kixie
kixie.com
Наднадійні, легко автоматизовані дзвінки та текстові повідомлення для відділів продажів, які працюють із провідними системами CRM, такими як HubSpot, Salesforce, Pipedrive тощо.
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace — це інструмент для підтримки продажів, який надає керівникам продажів 100% бачення діяльності їх команди в WhatsApp, робить можливим легке ведення журналу CRM і сприяє відстеженню активності на основі даних. З Workspace ви отримуєте необмежене використання Cooby Extension Pro для ко...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми має...
Uptics
uptics.io
Універсальна платформа автоматизації продажів для дистанційних і внутрішніх відділів продажів, щоб легко запускати вихідні кампанії, заохочувати вхідних потенційних клієнтів, створювати пакет угод і отримувати прибутки.
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє вам спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щ...
envivo.io
envivo.io
envivo — це прискорювач цифрових продажів, який дозволяє підприємствам легко персоналізувати пропозиції для потенційних клієнтів і клієнтів, створюючи дружнє середовище між покупцем і продавцем. envivo допомагає вам скористатися можливостями від лідера до угоди, з усім в одному місці, і все це бездо...
Growbots
growbots.com
Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.
Clickback
clickback.com
Clickback — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів електронною поштою B2B для прискореного зростання. Наше потужне рішення дозволяє маркетологам надсилати електронною поштою список куплених або холодних B2B-контактів, перетворюючи їх на теплих потенційних клієнтів. Існуючі служ...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? Без проблем. Пот...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — це програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для того, щоб дозволити користувачам планувати та автоматично надсилати персоналізовані електронні листи та подальші повідомлення зі своїх поштових скриньок, а також підвищувати кількість відповідей. SmartReach.io синхронізує ва...
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким ч...
Breakcold
breakcold.com
Захистіть свою доставку, автоматизуйте подальші дії та персоналізуйте електронні листи в масштабі
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot автоматизує пошук і охоплення на одній платформі. Компанії та ключові особи, які приймають рішення, знаходять і зв’язуються за допомогою персоналізованих повідомлень, тому відділи продажів і маркетингу можуть проводити свій час деінде. Заповніть свій канал і укладіть більше угод, зосередив...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
MailRush
mailrush.io
Програмне забезпечення холодної електронної пошти з включеною службою SMTP. Спільна IP-адреса та виділена IP-адреса. Перетягніть і опустіть послідовності для подальших електронних листів і крапельних кампаній. Ключові показники ефективності доставки електронної пошти (відстеження оцінки відправників...
Crono
crono.one
Crono — це кардинальна платформа для залучення продажів, яка поєднує в собі технологію штучного інтелекту, можливості багатоканального охоплення та спрощене керування конвеєром, щоб надихнути команди продажів. Використовуючи дані та алгоритми штучного інтелекту, Crono допомагає визначити найперспект...
Interseller
interseller.io
Interseller допомагає рекрутерам знаходити кандидатів і налагоджувати контакти, знаходячи їхні електронні листи та надсилаючи послідовності електронних листів.
SalesBlink
salesblink.io
SalesBlink — це універсальна платформа для розповсюдження продажів із функціями, які допоможуть вам знайти потенційних клієнтів, автоматизувати послідовність продажів за допомогою ChatGPT, WarmUp Emails і отримати замовлення.
Overloop
overloop.com
Overloop – це багатоканальна платформа для залучення продажів. Знизьте свою квоту продажів за допомогою надзвичайно персоналізованих кампаній, поєднуючи холодні електронні листи, автоматизацію LinkedIn і телефонні дзвінки. Контролюйте всю систему продажів, відстежуйте свою ефективність і, зрештою, у...