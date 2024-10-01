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Програмне забезпечення для залучення продажів - Найпопулярніші застосунки - Джибуті
Програмне забезпечення для взаємодії з продажами підвищує ефективність процесу продажів шляхом плавної інтеграції з різними каналами та інструментами зв’язку з продажами. Він ефективно керує повідомленнями про продаж і матеріалами, одночасно автоматизуючи завдання, повідомлення та робочі процеси. Це універсальне програмне забезпечення дає змогу компаніям узгоджувати свої продажі та маркетинг, створюючи персоналізовані й автоматизовані шляхи продажів. Вони охоплюють низку методів спілкування, таких як електронні листи, дзвінки, публікації в соціальних мережах, зустрічі та текстові повідомлення.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результатив...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобаєт...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: легке створення та розповсюдження відео за допомогою ШІ Hippo Video дає можливість компаніям створювати вражаючі відео в масштабі, усуваючи потребу в тривалих сеансах запису чи складному редагуванні. Наша платформа на основі ШІ спрощує процес, дозволяючи вам: * Створюйте професійні від...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, р...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...
Salesmate
salesmate.io
Більшість CRM є жорсткими, негнучкими та коштують багато грошей організаціям, і Salesmate вирішує саме ці больові моменти. Salesmate — це гнучке, настроюване та економічно ефективне рішення для кількох команд у вашій організації. Платформа вирішує ці проблеми, пропонуючи вбудовані інструменти, заоща...
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для спрощення й оптимізації процесів пошуку продажів для компаній. Серед основних функцій Regie.ai використовує Generative AI для полегшення автоматичної ідентифікації та залучення цільових облікових записів і контактів, навіть тих, ...
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та п...
lemlist
lemlist.com
Починайте розмови, які отримують відповіді. Персоналізуйте холодні електронні листи, автоматизуйте подальші дії та взаємодійте з потенційними клієнтами по всіх каналах. lemlist — це програма для автоматизації продажів і холодної електронної пошти в одному.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комун...
Upscale
upscale.ai
Upscale — це платформа для залучення до продажу, яка автоматизує охоплення продажів за допомогою кількох каналів, таких як електронна пошта, телефонні дзвінки, LinkedIn, текстові повідомлення тощо. Наша уніфікована платформа, що керується даними, допомагає спростити рутинну роботу та дозволяє вашій ...
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуванням...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, ...
DripJobs
dripjobs.com
DripJobs — це найновіша платформа для продажів і управління проектами «все в одному» для професіоналів з обслуговування вдома. Автоматизуйте подальші дії, відстежуйте завдання та легко надсилайте пропозиції за допомогою DripJobs DripJobs — це професійний командний центр майбутнього Home-Service. Dri...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і то...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це комплексна платформа CRM та маркетингу електронною поштою, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб вигравати більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складний для будь-якого бізнесу, Nutshell розроблено для команд, які втомилися від жонглювання ок...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM — це повнофункціональна система CRM, яка допомагає вашій команді організуватися, отримати видимість у повсякденній роботі та виконувати більше за допомогою потужної, простої у використанні платформи продажів, яка дійсно сподобається вашій команді продажів. Працюйте розумніше та швидше ...
Mailshake
mailshake.com
Mailshake — це платформа для залучення до продажів для сучасних команд продажів. Надсилайте персоналізовані холодні електронні листи в масштабі та встановлюйте завдання для взаємодії з потенційними клієнтами по телефону та в соціальних мережах, усе в одній послідовності та на одній інформаційній пан...
Yesware
yesware.com
Yesware допомагає високоефективним командам продажів здійснювати значущу масову розсилку електронною поштою. Якщо вам потрібно збільшити дохід за допомогою електронної пошти, але складне програмне забезпечення для корпоративних продажів є надмірним, спробуйте Yesware. Надбудова Outlook і Gmail від Y...
Kixie
kixie.com
Kixie — це платформа для залучення продажів, яка підвищує продуктивність команди продажів завдяки наднадійним, легко автоматизованим дзвінкам і текстовим повідомленням для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho та інших провідних CRM. Телефонуйте або надсилайте SMS-повідомлення на номери з вашої CRM а...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — це інтуїтивно зрозумілий інструмент холодної електронної пошти, який допомагає B2B-компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами та діловими партнерами та підтримувати спілкування. Woodpecker дозволяє вам створювати персоналізовані відповідні послідовності електронних листів і гаранту...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — це провідне програмне забезпечення для комунікацій з продажу та потужний набір номера. Їхня платформа та потужний номеронабирач реалізують ваші ігри в усіх точках взаємодії, допомагаючи вам залучати до 3 разів більше потенційних клієнтів і клієнтів за менший час, укладаючи більше угод і ...
Dooly
dooly.ai
Dooly допомагає командам з доходів вигравати більше угод, покращуючи гігієну CRM, запускаючи виграшний процес продажів і усуваючи малоцінну роботу.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
Представляємо La Growth Machine, першу багатоканальну платформу для пошуку потенційних клієнтів, яка дозволяє спілкуватися з потенційними клієнтами в LinkedIn, електронною поштою та Twitter. За допомогою La Growth Machine ви можете: - Імпортувати потенційних клієнтів із LinkedIn або файлу CSV, щоб л...
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace — це інструмент для підтримки продажів, який надає керівникам продажів 100% бачення діяльності їх команди в WhatsApp, робить можливим легке ведення журналу CRM і сприяє відстеженню активності на основі даних. Завдяки Workspace ви отримуєте необмежену кількість можливостей використанн...
envivo.io
envivo.io
envivo — це цифровий прискорювач продажів, який дозволяє підприємствам легко персоналізувати пропозиції для потенційних клієнтів і клієнтів, створюючи дружнє середовище між покупцем і продавцем. envivo допомагає вам скористатися можливостями від лідера до угоди, з усім в одному місці, і все це бездо...
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результатив...
Uptics
uptics.io
Зустрічайте Uptics. Ваша нова секретна зброя, щоб домінувати над зовнішніми продажами, бронювати втричі більше зустрічей і з легкістю укладати більше угод. Uptics — це просте у використанні програмне забезпечення для продажів, яке допомагає вам автоматизувати всі ручні, нудні продажі, щоб ви могли з...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам у сфері фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та інших цифрових комунікаційних платформах. Liv...
Clickback
clickback.com
Clickback — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів електронною поштою B2B для прискореного зростання. Наше потужне рішення дозволяє маркетологам надсилати електронною поштою список куплених або холодних B2B-контактів, перетворюючи їх на теплих потенційних клієнтів. Існуючі служ...
Growbots
growbots.com
Growbots створили першу універсальну платформу зовнішніх продажів. Насолоджуйтеся автоматичним створенням потенційних клієнтів і керуванням кампаніями з розсилки електронних листів за допомогою інтеграції CRM. Все, що вам потрібно зробити, це створити профіль клієнта та запланувати кампанію електрон...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — це платформа для залучення до продажів, яка автоматизує пошук потенційних клієнтів, електронну пошту, дзвінки, завдання та соціальні продажі. Тисячі відділів продажів використовують PersistIQ, щоб знаходити електронні листи потенційних клієнтів, надсилати персоналізовані електронні листи...
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким ч...
Angaza
angaza.com
Angaza — це повне бізнес-рішення для дистриб’юторів продуктів, що змінюють життя, таких як сонячні системи для дому, водяні насоси та кухонні плити. Завдяки Angaza понад 200 дистриб’юторів продали споживачам понад 2 мільйони пристроїв з потенціалом відкрити доступ до ринку для 1 мільярда споживачів,...
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft забезпечить вашу команду всім необхідним. Незалежно від того, чи це генеральні директори, директори чи інвестори, LeadLoft знайде контактну інформацію та зв’яже з вами, щоб ви могли закрити угоду. Потрібна чиясь контактна інформація? Ми вас здобули. Чи потрібно їх залучати? немає проблем По...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io — це програмне забезпечення електронної пошти, розроблене для того, щоб дозволити користувачам планувати та автоматично надсилати персоналізовані електронні листи та подальші повідомлення зі своїх поштових скриньок, а також підвищувати кількість відповідей. SmartReach.io синхронізує ва...
Breakcold
breakcold.com
Breakcold — це Sales CRM, де ви можете залучати та зв’язуватися з B2B контактами через електронну пошту, LinkedIn і Twitter. Це CRM із соціальним продажем для малого та середнього бізнесу та стартапів.
MailRush
mailrush.io
Програмне забезпечення холодної електронної пошти з включеною службою SMTP. Спільна IP-адреса та виділена IP-адреса. Перетягніть послідовності для подальших електронних листів і крапельних кампаній. Ключові показники ефективності доставки електронної пошти (відстеження оцінки відправників, відстежен...
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot автоматизує пошук і охоплення на одній платформі. Компанії та ключові особи, які приймають рішення, знаходять і зв’язуються за допомогою персоналізованих повідомлень, тому відділи продажів і маркетингу можуть проводити свій час деінде. Заповніть свій канал і укладіть більше угод, зосередив...
Overloop
overloop.com
Overloop — це багатоканальна платформа для залучення продажів. Знизьте свою квоту продажів за допомогою надзвичайно персоналізованих кампаній, поєднуючи холодні електронні листи, автоматизацію LinkedIn і телефонні дзвінки. Керуйте всім своїм конвеєром продажів, відстежуйте свої показники та, зрештою...
Crono
crono.one
Crono — це кардинальна платформа для залучення продажів, яка поєднує в собі технологію штучного інтелекту, можливості багатоканального охоплення та спрощене керування конвеєром, щоб надихнути команди продажів. Використовуючи дані та алгоритми штучного інтелекту, Crono допомагає визначити найперспект...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке дає змогу командам із доходів оптимізувати робочі процеси з документами, швидше укладати угоди та забезпечувати винятковий досвід клієнтів — від можливості до підписаної угоди. Наша кімната цифрових продажів — це централізований...